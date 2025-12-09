Описание экскурсииХотите не только увидеть морских черепах, но и поплавать вместе с ними над коралловыми рифами? Я сделаю ваш день идеальным! Экскурсия включает трансфер из отеля, посещение местного фруктового рынка, 4 часа на прекрасном пляже, плаванье с масками и ластами, аквапарк для детей, бассейн с баром, и посещение одного из лучших морских ресторанов в Фуджейре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черепаховый остров
- Фруктовый рынок в Дибба эль Фуджейра, ресторан seafood Estacose
Что включено
- Входные билеты, прокат масок, пользование аквапарком, пляжем и бассеном
Что не входит в цену
- Стоимость напитков и еды, кроме воды в машине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
