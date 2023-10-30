Экстрим сафари из Фуджейры

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Ответы на вопросы
Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ.

Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Экстрим сафари из Фуджейры
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важная информация:

  • Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
  • Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
  • Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Ежедневно 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Профессиональный водитель сафари
  • Сафари по пустыне
  • 60 минут катания на багги или квадроцикле
  • Краткое катание на верблюде
  • Ужин
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Алкогольные напитки
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
  • Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможнo, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
  • Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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