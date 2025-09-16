Попробуйте совершить свое первое в жизни погружение под руководством опытного инструктора в Фуджейре.
Мы позаботились обо всём, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Откройте для себя красочные коралловые рифы, изучите базовые навыки дайвинга и создайте незабываемые воспоминания для всей семьи.
Описание водной прогулки
Присоединяйтесь к нам, чтобы получить незабываемые впечатления. Вы исследуете чарующий мир коралловых рифов, овладеете необходимыми навыками дайвинга и насладитесь аппетитным обедом-барбекю. Прибыв в дайвинг-центр, вы будете обеспечены первоклассным снаряжением для подводного плавания под руководством наших дружелюбных и опытных инструкторов. Независимо от того, являетесь вы опытным дайвером или новичком в этом виде спорта, наша команда позаботится о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и в безопасности на протяжении всей экскурсии. Окунитесь в кристально чистые воды Фуджейры и откройте для себя захватывающую дух красоту подводного мира. Понаблюдайте за множеством морских обитателей: от разноцветных рыб, снующих среди кораллов, до величественных морских черепах, грациозно проплывающих мимо. Наши знающие гиды поделятся увлекательными сведениями об экосистеме. У вас будет возможность не только исследовать чудеса океана, но научиться базовым навыкам дайвинга. Наши инструкторы проведут инструктаж, что позволит вам чувствовать себя уверенно и непринуждённо под водой. Это фантастический шанс повысить свое мастерство в дайвинге или впервые попробовать себя в подводном плавании. Важная информация:
Нельзя летать на самолете в течение 12-ти часов после погружения.
Каждый день в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Индийский океан
- Подводный мир Фуджейры
Что включено
- Вода и соки
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Подводные фото
- Обед
Что не входит в цену
- Трансфер
- Купальник
- Полотенца
Место начала и завершения?
Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Нельзя летать на самолете в течение 12-ти часов после погружения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 сен 2025
Это была отличная поездка! Мы заказали дополнительно трансфер до дайв центра, водитель прекрасный и комфортная машина. Нас приветливо встретили и даже по-русски рассказали где что находится, взяли паспорта, оплату. Ожидали
