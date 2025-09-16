Присоединяйтесь к нам, чтобы получить незабываемые впечатления. Вы исследуете чарующий мир коралловых рифов, овладеете необходимыми навыками дайвинга и насладитесь аппетитным обедом-барбекю. Прибыв в дайвинг-центр, вы будете обеспечены первоклассным снаряжением для подводного плавания под руководством наших дружелюбных и опытных инструкторов. Независимо от того, являетесь вы опытным дайвером или новичком в этом виде спорта, наша команда позаботится о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и в безопасности на протяжении всей экскурсии. Окунитесь в кристально чистые воды Фуджейры и откройте для себя захватывающую дух красоту подводного мира. Понаблюдайте за множеством морских обитателей: от разноцветных рыб, снующих среди кораллов, до величественных морских черепах, грациозно проплывающих мимо. Наши знающие гиды поделятся увлекательными сведениями об экосистеме. У вас будет возможность не только исследовать чудеса океана, но научиться базовым навыкам дайвинга. Наши инструкторы проведут инструктаж, что позволит вам чувствовать себя уверенно и непринуждённо под водой. Это фантастический шанс повысить свое мастерство в дайвинге или впервые попробовать себя в подводном плавании. Важная информация:

Нельзя летать на самолете в течение 12-ти часов после погружения.