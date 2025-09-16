Мои заказы

Дайвинг для начинающих с инструктором в Фуджейре (без трансфера)

Попробуйте совершить свое первое в жизни погружение под руководством опытного инструктора в Фуджейре.

Мы позаботились обо всём, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.

Откройте для себя красочные коралловые рифы, изучите базовые навыки дайвинга и создайте незабываемые воспоминания для всей семьи.
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

Присоединяйтесь к нам, чтобы получить незабываемые впечатления. Вы исследуете чарующий мир коралловых рифов, овладеете необходимыми навыками дайвинга и насладитесь аппетитным обедом-барбекю. Прибыв в дайвинг-центр, вы будете обеспечены первоклассным снаряжением для подводного плавания под руководством наших дружелюбных и опытных инструкторов. Независимо от того, являетесь вы опытным дайвером или новичком в этом виде спорта, наша команда позаботится о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и в безопасности на протяжении всей экскурсии. Окунитесь в кристально чистые воды Фуджейры и откройте для себя захватывающую дух красоту подводного мира. Понаблюдайте за множеством морских обитателей: от разноцветных рыб, снующих среди кораллов, до величественных морских черепах, грациозно проплывающих мимо. Наши знающие гиды поделятся увлекательными сведениями об экосистеме. У вас будет возможность не только исследовать чудеса океана, но научиться базовым навыкам дайвинга. Наши инструкторы проведут инструктаж, что позволит вам чувствовать себя уверенно и непринуждённо под водой. Это фантастический шанс повысить свое мастерство в дайвинге или впервые попробовать себя в подводном плавании. Важная информация:
Нельзя летать на самолете в течение 12-ти часов после погружения.

Каждый день в 09:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Индийский океан
  • Подводный мир Фуджейры
Что включено
  • Вода и соки
  • Полный комплект оборудования для дайвинга
  • Подводные фото
  • Обед
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Купальник
  • Полотенца
Место начала и завершения?
Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Нельзя летать на самолете в течение 12-ти часов после погружения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 сен 2025
Это была отличная поездка! Мы заказали дополнительно трансфер до дайв центра, водитель прекрасный и комфортная машина. Нас приветливо встретили и даже по-русски рассказали где что находится, взяли паспорта, оплату. Ожидали
читать дальше

подготовку катера в кондиционируемом помещении, есть раздевалки женские и мужские с душем, есть зона для курения. Экип для дайвинга хороший все размеры есть. Нас было до 15 человек и 3 чел экипажа (инструкторы для дайвинга и снорклинга), все хорошо вместились на катер. Угощали соками и водой без ограничений. Две остановки для погружений возле рифов - это впечатлило! Много рыб, ежи, черепахи, маленькую акулу вдалеке в глубине видели!!!! На первой остановке я погружалась с аквалангом и инструктором, очень вежливо и грамотно, профессиональному инструктору Мохамеду спасибо, все понравилось! У второго рифа уже снорклила, маска хорошая, не протекала. Там увидела огромную черепаху. Было классно и достаточно времени вдоволь наныряться! Нас немного укачало на катере, но на этот случай просто стоит принять таблеточки от укачивания. По возвращению нас ждал душ и сытный обед. В тот же вечер прислали фото и видео с подводной сьемки. Очень рекомендуем экскурсию и организаторов!!!

Входит в следующие категории Фуджейры

