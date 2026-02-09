Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ.
Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Описание экскурсии
Важная информация:
- Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
- Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
- Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
- Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
- Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен. Важная информация: Обязательно внесите депозит на сайте, так как это важный шаг для подтверждения вашего участия в сафари. Депозит позволяет нам заранее выкупить места в джипе, чтобы обеспечить вам комфорт и избежать возможных неудобств, связанных с нехваткой мест. Кроме того, предоплата помогает спланировать и организовать ваш тур на высоком уровне: подготовить транспорт, учесть ваши пожелания и гарантировать качественный сервис. Этот процесс также защищает вашу бронь, особенно в высокий сезон, когда спрос на сафари особенно велик. Дети до 2-х лет не допускаются, с 2-х необходимо оплатить детский билет.
Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Профессиональный водитель сафари
- Сафари по пустыне
- Краткое катание на верблюде
- Ужин
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Русскоговорящий гид
- Катание на багги/квадроциклах. Можно забронировать за доп плату
- Алкогольные напитки
- Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Обязательно внесите депозит на сайте, так как это важный шаг для подтверждения вашего участия в сафари. Депозит позволяет нам заранее выкупить места в джипе, чтобы обеспечить вам комфорт и избежать возможных неудобств, связанных с нехваткой мест. Кроме того, предоплата помогает спланировать и организовать ваш тур на высоком уровне: подготовить транспорт, учесть ваши пожелания и гарантировать качественный сервис. Этот процесс также защищает вашу бронь, особенно в высокий сезон, когда спрос на сафари особенно велик
- Дети до 2-х лет не допускаются, с 2-х необходимо оплатить детский билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Очень понравилось поездка, шоу великолепное, все три номера, еда нормальная, есть и острые и не острые блюда, однозначно голодным не останишься. Немножко катают на верблюдах, на санборде, лошадях можно, квадроциклах за отдельную плату. У нас самые приятные впечатления остались.
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A
Увидел много песка и джипов тайота, была атмосфера такая не большая тусовка,покатались,пофоткались,поели)))
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Я
Напомнили о времени выезда накануне. Вовремя забрали из отеля, экскурсия полностью соответствовала ожиданиям.
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Е
Нам всё понравилось, забрали вовремя, прокатились по пустыне, покатались на верблюдах, потом был ужин и шоу.
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Т
20 мая мы с сестрой были на сафари по пустыне. С первых минут отличное настроение создал внимательный, ответственный, харизматичный водитель Султан! Машина в идеальном состоянии, удобная. Качество вождения по пустыне
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О
Бронировали заранее из дома, сразу связались и поддерживали, были на связи на протяжении всего отдыха, помогли с оплатами в рублях. Экскурсия в пустыню интересная, обязательна к посещению в эмиратах! Мы
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