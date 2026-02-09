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просто на высоте! Есть с чем сравнить, второй раз на данной экскурсии.

Что касается развлекательной программы в большой деревне, то она мне понравилась меньше, чем в малой. При танце светящейся юбки отсутствовал момент танца с маленьким ребёнком. Танец не завершенный. Зачем-то был сделан перекус едой фаст-фуда для голодных туристов. А сам ужин (готовят гораздо больше, чем съедают туристы) был подан после восьми вечера, под последний номер. В малой деревне ужин подавали сразу.