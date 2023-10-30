Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ.
Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важная информация:
- Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
- Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
- Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможною, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
- Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
- Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Профессиональный водитель сафари
- Сафари по пустыне
- Краткое катание на верблюде
- Ужин
- Развлекательная программа
- Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Катание на багги/квадроциклах
- Алкогольные напитки
- Кальян
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
- Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
- Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
- Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
- Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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