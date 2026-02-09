Пустынное сафари из Фуджейры

Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ.

Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
4.8
33 отзыва
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры

Описание экскурсии

Важная информация:

  • Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
  • Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
  • Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен. Важная информация: Обязательно внесите депозит на сайте, так как это важный шаг для подтверждения вашего участия в сафари. Депозит позволяет нам заранее выкупить места в джипе, чтобы обеспечить вам комфорт и избежать возможных неудобств, связанных с нехваткой мест. Кроме того, предоплата помогает спланировать и организовать ваш тур на высоком уровне: подготовить транспорт, учесть ваши пожелания и гарантировать качественный сервис. Этот процесс также защищает вашу бронь, особенно в высокий сезон, когда спрос на сафари особенно велик. Дети до 2-х лет не допускаются, с 2-х необходимо оплатить детский билет.

Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Профессиональный водитель сафари
  • Сафари по пустыне
  • Краткое катание на верблюде
  • Ужин
  • Развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Русскоговорящий гид
  • Катание на багги/квадроциклах. Можно забронировать за доп плату
  • Алкогольные напитки
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Обязательно внесите депозит на сайте, так как это важный шаг для подтверждения вашего участия в сафари. Депозит позволяет нам заранее выкупить места в джипе, чтобы обеспечить вам комфорт и избежать возможных неудобств, связанных с нехваткой мест. Кроме того, предоплата помогает спланировать и организовать ваш тур на высоком уровне: подготовить транспорт, учесть ваши пожелания и гарантировать качественный сервис. Этот процесс также защищает вашу бронь, особенно в высокий сезон, когда спрос на сафари особенно велик
  • Дети до 2-х лет не допускаются, с 2-х необходимо оплатить детский билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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S
Очень понравилось поездка, шоу великолепное, все три номера, еда нормальная, есть и острые и не острые блюда, однозначно голодным не останишься. Немножко катают на верблюдах, на санборде, лошадях можно, квадроциклах за отдельную плату. У нас самые приятные впечатления остались.
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A
Увидел много песка и джипов тайота, была атмосфера такая не большая тусовка,покатались,пофоткались,поели)))
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Я
Напомнили о времени выезда накануне. Вовремя забрали из отеля, экскурсия полностью соответствовала ожиданиям.
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Е
Нам всё понравилось, забрали вовремя, прокатились по пустыне, покатались на верблюдах, потом был ужин и шоу.
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Т
20 мая мы с сестрой были на сафари по пустыне. С первых минут отличное настроение создал внимательный, ответственный, харизматичный водитель Султан! Машина в идеальном состоянии, удобная. Качество вождения по пустыне
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просто на высоте! Есть с чем сравнить, второй раз на данной экскурсии.
Что касается развлекательной программы в большой деревне, то она мне понравилась меньше, чем в малой. При танце светящейся юбки отсутствовал момент танца с маленьким ребёнком. Танец не завершенный. Зачем-то был сделан перекус едой фаст-фуда для голодных туристов. А сам ужин (готовят гораздо больше, чем съедают туристы) был подан после восьми вечера, под последний номер. В малой деревне ужин подавали сразу.

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О
Бронировали заранее из дома, сразу связались и поддерживали, были на связи на протяжении всего отдыха, помогли с оплатами в рублях. Экскурсия в пустыню интересная, обязательна к посещению в эмиратах! Мы
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были в другой пустыне, есть с чем сравнить, из фуджейры показалась немного другой, с зелеными кустами и поменьше, но друзьям очень понравилось, были первый раз. Золотистый песок завораживает, закат безумно красивый, адреналин зашкаливает при поездке по пескам! Ужин вкусный, развлекателная программа интересная, есть алкоголь за дополнительную плату, сувениры. Напрягли туристы из других отелей, которые опаздывают на все экскурсии и приходится ждать. Если есть возможность, бронируйте индивидуальные)

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