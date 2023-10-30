Пустынное сафари из Фуджейры

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Ответы на вопросы
Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ.

Во время этого тура Вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком, Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где Вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением.
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры
Пустынное сафари из Фуджейры
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важная информация:

  • Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
  • Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможною, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
  • Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Профессиональный водитель сафари
  • Сафари по пустыне
  • Краткое катание на верблюде
  • Ужин
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Катание на багги/квадроциклах
  • Алкогольные напитки
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Форма одежды удобная, спортивная, обувь спортивная, лёгкая или сланцы.
  • Зимой в пустыне к вечеру становится прохладно и лучше взять с собой тёплые вещи на этот случай.
  • Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари.
  • Возьмите с собой немного денег на личные расходы.
  • Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления, если так распорядилось правительство Эмирата в связи с религиозными праздниками или трауром в стране. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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