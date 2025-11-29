Фуджейра — это не просто побережье Индийского океана. Это место, где горы встречаются с морем, а история оживает на каждом шагу. Наш тур проведёт вас по самым знаковым уголкам эмирата, сохранившим дух древности и подлинности.
Описание экскурсииВы прогуляетесь по старейшей мечети ОАЭ, датируемой XIV веком — Аль-Бидья, построенной из глины и коралловых камней, увидите величественный форт Фуджейры, стоящий на страже города более двух столетий, заглянете в Музей Фуджейры, где древние артефакты рассказывают о культурном наследии региона, и побываете в Традиционной деревне, где оживают ремёсла предков. Важная информация:
- Форма одежды smart casual (закрытая);
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы;
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Аль Бидья
- Музей Фуджейры
- Форт Фуджейры
- Деревня Наследия
- Мечеть шейха Зайда в Фуджейре
Что включено
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида-историка
- Трансфер
- Входные билеты
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Мечеть шейха Зайда в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
