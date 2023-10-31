Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры

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Ответы на вопросы
Величие и наследие столицы ОАЭ воссоздано в его колоссальных строениях и архитектурных решениях.

Проделав путь до Абу-Даби Вы сможете побывать в белой Мечети шейха Зайда, прикоснуться к местной религии, обрамлённой белым мрамором с изысканными узорами.

Вы побываете в действующем Королевском Дворце, где роскошь убранства поражает даже самый искушённый ум.

Здесь Вы найдёте связь с прошлым эмиратцев, их традициями и культурой, которые они бережно хранят и чтят по сей день.
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
Ближайшие даты:
31
окт
3
ноя
7
ноя
10
ноя
14
ноя
17
ноя
21
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Что вас ожидает:

  • Остров Яс
  • Парк Феррари
  • Дворец Qasr Al Watan
  • Великая Мечеть
  • Рынок Фиников
  • Набережная Абу-Даби
  • Город Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
  • Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
  • Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
  • Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
  • Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
  • За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
  • 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона.

Вторник и Пятница

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Билеты в Qasr Al Watan
  • Посещение Мечети шейха Зайда
  • Питание
Что не входит
  • Напитки за обедом, кроме воды
  • Сопровождение гидом во дворце
  • Абаи для Мечети
  • Личные расходы гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и Пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
  • Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
  • Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
  • Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
  • Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
  • За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
  • 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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