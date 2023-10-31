Величие и наследие столицы ОАЭ воссоздано в его колоссальных строениях и архитектурных решениях.



Проделав путь до Абу-Даби Вы сможете побывать в белой Мечети шейха Зайда, прикоснуться к местной религии, обрамлённой белым мрамором с изысканными узорами.



Вы побываете в действующем Королевском Дворце, где роскошь убранства поражает даже самый искушённый ум.



Здесь Вы найдёте связь с прошлым эмиратцев, их традициями и культурой, которые они бережно хранят и чтят по сей день.