Величие и наследие столицы ОАЭ воссоздано в его колоссальных строениях и архитектурных решениях.
Проделав путь до Абу-Даби Вы сможете побывать в белой Мечети шейха Зайда, прикоснуться к местной религии, обрамлённой белым мрамором с изысканными узорами.
Вы побываете в действующем Королевском Дворце, где роскошь убранства поражает даже самый искушённый ум.
Здесь Вы найдёте связь с прошлым эмиратцев, их традициями и культурой, которые они бережно хранят и чтят по сей день.
Проделав путь до Абу-Даби Вы сможете побывать в белой Мечети шейха Зайда, прикоснуться к местной религии, обрамлённой белым мрамором с изысканными узорами.
Вы побываете в действующем Королевском Дворце, где роскошь убранства поражает даже самый искушённый ум.
Здесь Вы найдёте связь с прошлым эмиратцев, их традициями и культурой, которые они бережно хранят и чтят по сей день.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
3
ноя
ноя
7
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Яс
- Парк Феррари
- Дворец Qasr Al Watan
- Великая Мечеть
- Рынок Фиников
- Набережная Абу-Даби
- Город Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важная информация:
- Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
- Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
- Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
- Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
- Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
- За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
- 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
- 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона.
Вторник и Пятница
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Билеты в Qasr Al Watan
- Посещение Мечети шейха Зайда
- Питание
- Что не входит
- Напитки за обедом, кроме воды
- Сопровождение гидом во дворце
- Абаи для Мечети
- Личные расходы гостей
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник и ПятницаЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
- Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
- Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
- Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
- Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
- За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
- 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
- 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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