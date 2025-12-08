Поднимитесь в небо на борту современного автожира с авиационным клубом Fly Zone и наслаждайтесь потрясающими видами Рас-эль-Хаймы.
Пролетите над бескрайними пустынями, золотыми дюнами и белоснежными пляжами, полюбуйтесь сверкающим казино Wynn и величественными верблюдами. Это уникальное приключение подарит вам вдохновение и новые взгляды на этот удивительный эмират.
Описание экскурсииНебесное путешествие над Рас-эль-Хаймой Отправьтесь в уникальный полёт с авиационным клубом Fly Zone, где элегантность сочетается с азартом. На борту современного автожира откроется захватывающая панорама нетронутых пляжей, золотых дюн и архитектурных чудес эмирата. Летая над сверкающим казино Wynn и пустыней с величественными верблюдами, вы почувствуете настоящую душу Аравии. Каждый момент полёта — это красочная симфония, которая вдохновит даже искушённых путешественников. Важная информация:
- Не допускается: опьянение, алкоголь и наркотики.
- Прибудьте за 30 минут до времени вылета, надевайте удобную одежду, подходящую для полёта.
- Все полёты зависят от погодных условий.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с заболеваниями сердца, лиц весом более 113 кг.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казино Wynn
- Пустыня
Что включено
- Полёт на гирокоптере
- Бесплатное видео
- Профессиональный пилот
- Инструктаж по технике безопасности
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Aero Club St - Al Jazeera Al Hamra Industrial - Ras Al Khaimah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
