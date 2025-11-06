Экскурсия по Рас-эль-Хайме предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу настоящего Востока.
Туристы увидят насыпной остров Аль-Марджан, пустыню Руб-эль-Хали с её красными песками и аграрные районы эмирата. В программе также посещение жилого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Уникальные природные пейзажи
- 🏛️ Исторические и культурные открытия
- 💎 Посещение жемчужной фермы
- 👻 Мистическая деревня призраков
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Что можно увидеть
- Аль-Марджан
- Руб-эль-Хали
- Al Hamra Village
- Аль-Джазира
- Деревня призраков
- Жемчужная ферма
Описание экскурсии
Вы увидите:
- насыпной остров Аль-Марджан.
- пустыню с красными песками Руб-эль-Хали.
- аграрную часть эмирата.
- жилой комплекс Al Hamra Village.
- старый район Аль-Джазира.
- историческую часть Рас-Эль-Хайма.
- деревню призраков.
- город Рас-Эль-Хайма, где находится единственная на Аравийском полуострове ферма по выращиванию жемчуга.
- пустыню Аль-Вади.
Вы узнаете:
- об истории объединения государства: отчего Рас-Эль-Хайма присоединился к Объединённым Арабским Эмиратам позже других.
- секретах инвестиционного успеха: почему этот эмират — лидер по инвестициям и отчего здесь постоянно строят новые объекты.
- планах открытия в регионе первого на Ближнем Востоке казино.
- легенде, которая связана с дворцом шейха: по преданию, он населён призраками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Patrol или Toyota Corolla.
- По желанию дополнительно можно посетить плавучую жемчужную ферму на традиционной лодке абра — 180 дирхамов за чел., дворец шейха — 70 дирхамов за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или другом удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
6 ноя 2025
Конечно в ОАЭ смотреть особо нечего, но тем не менее было интересно. Пустыня с красными барханами, знакомство с верблюдом (если кто поедет - рекомендую взять морковь из отеля либо ещё
Татьяна
31 окт 2025
Ездили в октябре 2025 2 взрослых и 2 подростков (11 и 14) с Александром. Посмотрели все, что хотели: старый город, горы, пустыню и центр. Гид под нас адаптировал маршрут, подсказал хорошее время для поездки - все посмотрели без толп и жары. Рассказ непринуждённый с интересными деталями из личного опыта. Все понравилось!
О
Оксана
21 апр 2025
Благодарю Бориса за прекрасную экскурсию, чуткое отношение, внимательное отношение к пожеланием и суперские чувство юмора! Умный и хорошо осведомлённый отстране гид! Было очень интересно! Рекомендую
Юлия
4 апр 2025
На отличной машине проехали по красивым местам, послушали интересный рассказ об истории страны и эмирата. Константин также организовал экскурсию на жемчужную ферму. Рекомендую!
Марина
28 мар 2025
В Рас Аль Хайме были в первый раз, хотелось посмотреть что за эмират, что рядом, куда сходить. Особо смотреть там, конечно нечего) из-за детей пропустили ферму жемчуга, но Константин сам очень понравился. Очень позитивный, порядочный молодой человек. Показал все, что есть)
Ирина
27 фев 2025
Гид-молодец, старался, рассказывал интересные вещи, но эмират сам по себе скучный, смотреть нечего. Экскурсия так себе.
Остались под впечатлением от пустыни (красных песков), стада верблюдов и каких-то найденных фруктов в пустыни.
Берите экскурсию заранее (2-3 дня), тогда будет возможность забронировать заранее поездку на жемчужную ферму.
Авто хорошая, комфортная, обед вкусный.
