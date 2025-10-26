Лучшее время для сафари в Руб-эль-Хали - это осень и весна. В эти месяцы климат наиболее комфортен для активного отдыха на свежем воздухе. Умеренные температуры позволяют насладиться всеми аспектами экскурсии, от захватывающих заездов на джипах до вечернего ужина под звёздами.

Захватывающее сафари в Руб-эль-Хали предлагает уникальную возможность погрузиться в мир бедуинской культуры. Путешествие начинается с посещения семейного кампуса, где можно насладиться национальным колоритом и попробовать катание на сёрфе по песчаным дюнам. Далее следует часовой заезд на джипах по красным дюнам, где опытные водители обеспечат безопасность и яркие впечатления. Вечер завершится ужином из традиционных арабских блюд и шоу-программой с танцем животами и огненными представлениями

Описание экскурсии

Семейный кампус

Кампус принадлежит двум братьям, которые с детства любили путешествовать со своим отцом-бедуином по пустыне. Здесь вы ощутите национальный колорит, сможете сфотографироваться с верблюдами, выпить чаю или покататься на сёрфе по песчаным дюнам.

Сафари в Руб-эль-Хали

В одной из самой живописных пустынь в мире вас ждёт захватывающий часовой заезд на джипах по дюнам. Наши опытные водители гарантируют безопасность и соблюдение скоростного режима, поэтому поездка подойдёт всем! Вы получите заряд адреналина, полюбуетесь красными песками и насладитесь красками заката.

Ужин и шоу

После экстремального заезда вернёмся в кампус и переведём дух. Здесь вас будет ждать вкусный ужин из традиционных арабских блюд. Во время ужина вы посмотрите яркое шоу с танцем живота и огненными представлениями.

Организационные детали