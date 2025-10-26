Приглашаем на увлекательное сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали. Вас ждут захватывающие заезды на джипах, знакомство с культурой и ужин под звёздами
Захватывающее сафари в Руб-эль-Хали предлагает уникальную возможность погрузиться в мир бедуинской культуры.
Путешествие начинается с посещения семейного кампуса, где можно насладиться национальным колоритом и попробовать катание на сёрфе по песчаным дюнам.
Далее следует часовой заезд на джипах по красным дюнам, где опытные водители обеспечат безопасность и яркие впечатления.
Вечер завершится ужином из традиционных арабских блюд и шоу-программой с танцем животами и огненными представлениями
6 причин купить эту экскурсию
🚗 Захватывающее сафари на джипах
🏜 Живописные пейзажи пустыни
🍽 Традиционный ужин под звёздами
🎭 Яркое шоу с танцем животами
🐪 Встреча с верблюдами
🕌 Погружение в местную культуру
Лучшее время для посещения
Лучшее время для сафари в Руб-эль-Хали - это осень и весна. В эти месяцы климат наиболее комфортен для активного отдыха на свежем воздухе. Умеренные температуры позволяют насладиться всеми аспектами экскурсии, от захватывающих заездов на джипах до вечернего ужина под звёздами.
Кампус принадлежит двум братьям, которые с детства любили путешествовать со своим отцом-бедуином по пустыне. Здесь вы ощутите национальный колорит, сможете сфотографироваться с верблюдами, выпить чаю или покататься на сёрфе по песчаным дюнам.
Сафари в Руб-эль-Хали
В одной из самой живописных пустынь в мире вас ждёт захватывающий часовой заезд на джипах по дюнам. Наши опытные водители гарантируют безопасность и соблюдение скоростного режима, поэтому поездка подойдёт всем! Вы получите заряд адреналина, полюбуетесь красными песками и насладитесь красками заката.
Ужин и шоу
После экстремального заезда вернёмся в кампус и переведём дух. Здесь вас будет ждать вкусный ужин из традиционных арабских блюд. Во время ужина вы посмотрите яркое шоу с танцем живота и огненными представлениями.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельных автомобилях Land Cruzer 100, 200, Toyota Sequoia
За доплату в пустыне вы можете арендовать квадроцикл — 480 дирхамов за чел. или багги (на двоих) — 880 дирхамов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 109 туристов
С 2001 года я жил и работал в Барселоне, а с 2012 года — в ОАЭ. Мне повезло — я занимаюсь тем, что люблю. Всегда увлекался историей, живописью, архитектурой, мне интересна культура разных народов, гастрономия и многое другое. Вместе с командой опытных гидов мы с удовольствием поделимся с вами знаниями о Дубае. Ведь большее счастье — давать, а не получать.
Долматова
26 окт 2025
В целом неплохо, пустыня конечно поражает воображение. Немного мало времени на фото в пустыне на закате, на машине тоже можно было бы чуть подольше покататься. Машина комфортная, водитель профи, но читать дальше
не работала акустическая система, музыка всё время пропадала, что немного раздражало и портило впечатление. Рассадка вокруг сцены удобная, всё хорошо видно, атмосферно сидеть и есть на подушках на полу. По поводу шоу хотелось бы более разнообразных номеров, ансамблей (хотя я понимаю специфику и наверное не рентабельно держать большой штат) Не хватило драйва. От персонала на раздаче еды хотелось бы больше радушия, как то всё без улыбки было. Еда норм но не вау. Как в столовке. Хотелось аутентичной еды попробовать. Заявлена экскурсия была на 6,5 часов хотя по итогу чистым временем от посадки до возвращения домой получилось 5 примерно, поэтому показалось мало. В целом ожидала большего, есть опыт такого рода экскурсий в нашем краснодарском крае, вот там от души всё. Здесь чёс.
Дата посещения: 25 октября 2025
Екатерина
17 окт 2025
Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
Максим
15 окт 2025
Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не доедешь до самой пустыни, там уже начинается веселье. Покатают на читать дальше
верблюдах, покатают по пустыням, дадут время поснимать закат, затем накормят, покажут шоу и вернут в отель. Топ по соотношению цена/качество.
P.S. избегайте местных фотографов, которые за 50 снимков запросят 250 долларов, хоть вы в итоге и сторгуетесь до 50 долларов, но весь вечер вас этими торгами будут отвлекать. оно того не стоит)
Софья
5 окт 2025
Отличная экскурсия! Водитель отличный,заезд по пустыне прошел прекрасно,даже с четырёхлетним ребенком! Цена/качество 👌🏼👍🏼
Анастасия
4 окт 2025
Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано! Сначала мы приехали в «лагерь», где собралась большая группа из разных отелей, был welcome читать дальше
drink, можно было прокатиться на верблюдах! Далее мы отправились на сафари на джипах - колонной по барханам с виражами и остановкой на фото. Потом спустились обратно в лагерь и был вкусный ужин и яркая развлекательная программа. Все было супер! Очень понравилось, хотя местами дрифтить по пескам было страшновато)Любителям ярких эмоций рекомендую! Организовано все отлично - все были вежливы, доброжелательны и заботливы.
Наталия
14 авг 2025
Неожиданно для ОАЭ низкосортное мероприятие. Привезли на час раньше в якобы стоийбище бедуинов. На жаре +40 из развлечений верблюд и сноуборд (это вообще странное мероприятие-3 метра съезжать по песку, потом читать дальше
тащить доску наверх). Все стандартные способы развода с продажей платков, лимонад по 50 дирхам. Само катание на джипах заняло минут 25. Фотографирование на закате- это когда 200 человек одновременно на бархане пытаются сделать кадры. Пустыня красивая, но времени ей насладиться и как-то осознать нет. Только понащелкать кадров и потом уже выбирать. Заявленнвй ужин и вечерняя программа были, но еду было страшно есть. А танец живота уровня любителя. Наверное впечатлило только файер шоу. Поездка стала разорованием.