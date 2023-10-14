Нодир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме

Я гид по ОАЭ. Вместе со свое командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.

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