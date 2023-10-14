Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Если вы решили отправиться из тихого Рас-эль-Хайма в шумный многоликий Дубай, я покажу вам главные достопримечательности этого города.
На прогулке по колоритному кварталу Бастакия вы насладитесь атмосферой прошлого и узнаете больше об истории города. Кроме того, увидите известные районы Дубая, которые олицетворяют его современное развитие.
На прогулке по колоритному кварталу Бастакия вы насладитесь атмосферой прошлого и узнаете больше об истории города. Кроме того, увидите известные районы Дубая, которые олицетворяют его современное развитие.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Дубай изнутри
Не ограничиваясь обязательной туристической программой, мы поможем вам погрузиться в местный колорит, изучить арабскую жизнь со всех сторон и влюбиться в удивительный Дубай. Вы увидите все визитные карточки мегаполиса, старинные кварталы и образцы новейшей архитектуры. Я не только расскажу самые интересные факты из истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.
Маршрут поездки
- Бастакия — восстановленный исторический район города с большим количеством узких улочек и несколькими десятками старых домов, возведённых в начале 20 века.
- Район Джумейра. Мы проедем мимо нескольких элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Парус (Бурдж-аль-Араб). А заодно прогуляемся по Мадинат Джумейра, арабской Венеции.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Пройдём по внешнему периметру пальмы. Обязательно сделаем фотостопы с яркими видами на порт, отели Парус и Атлантис.
- В районе Дубай Марина вы полюбуетесь небоскрёбами и роскошными яхтами.
- Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
- «Дубай Молл» и Бурдж Халифа. Здесь запланирован осмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. А ещë — шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж-Халифа.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Осматривать достопримечательности будем только снаружи. По договорённости с группой можем посетить некоторые из них (билеты приобретаются отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в торговом центре «АльХамра Молл»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Я гид по ОАЭ. Вместе со свое командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.
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