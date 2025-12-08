Отправьтесь в увлекательное путешествие по набережной Джидды Корниш с завораживающими видами на Красное море.
Посетите музей Тайебат, отражающий богатую историю и архитектуру хиджаза, и исследуйте старинный район Аль-Балад с его скрытыми сокровищами и местными галереями.
Описание билетаНабережная Джидды и Фонтан короля Фахда Отправьтесь на живописную прогулку вдоль 30-километровой набережной Джидды Корниш, наслаждаясь удивительным видом на Красное море. Полюбуйтесь самым высоким в мире фонтаном короля Фахда и прогуляйтесь по зонам отдыха и павильонам. Музей Тайебат и исторический район Аль-Балад Погрузитесь в историю Джидды в музее Тайебат, который прекрасно отражает традиционную архитектуру хиджаза и рассказывает о 2500-летнем наследии города. Исследуйте старинные узкие улочки района Аль-Балад и откройте для себя местные галереи и кулинарные секреты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Джидды Корниш
- Фонтан короля Фахда
- Музей Тайебат
- Район Аль-Файсалия
- Аль-Балад (исторический центр Джидды)
- Старый рынок Джидды
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
King Faisal Mosque, 89XP+PXH - King Abdul Aziz St - Al Soor - Sharjah - United Arab Emirates
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.