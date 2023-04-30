Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Шардже на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
2 часа
7 отзывов
Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
12 сен в 18:45
15 сен в 18:45
$70 за билет
Входной билет в аквапарк Pearls Kingdom в Шардже
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Входной билет в аквапарк Pearls Kingdom в Шардже
Начало: Opposite the Flag Island - Al Jazeera Park, Sharja...
Расписание: Ежедневно, кроме вторника (купленный билет действует весь день)
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$50.03 за билет
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Пешая
5 часов
Билеты
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас»
Расписание: Ежедневно в 10:00
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$79 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
    часа до отправления, и это время провели на лодке. В принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))

  • Г
    Геворг
    12 марта 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
  • K
    KULIK
    3 марта 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Всё соответствует описанию.
    Если вам нравятся неспешные прогулки по морской глади, то можете смело брать эту экскурсию.
  • Р
    Роман
    28 сентября 2022
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Добрый день! Понравилось, что организатор сразу, до экскурсии,отвечает на все вопросы и своевременно и точно доносит информацию. Трансфер до лодки
    и обратно прошëл быстро и точно. На лодке хорошее обслуживание, на ужин овощи, 3 салата, разные гарниры, курица, рыба, местные национальные блюда, пирожные, пепси, фанта, арбуз, дыня. За доп плату разные спиртные напитки. Но главное- прекрасные виды на Дубай марину, светящиеся небоскрëбы, огромное колесо обозрения, яхты и светящиеся лодки доу под живой вокал певицы и выступление местного танцора).

    
  • Г
    Галина
    23 марта 2019
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    СУПЕР!!!!!

