часа до отправления, и это время провели на лодке. В принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))