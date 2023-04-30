Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
12 сен в 18:45
15 сен в 18:45
$70 за билет
Входной билет в аквапарк Pearls Kingdom в Шардже
Начало: Opposite the Flag Island - Al Jazeera Park, Sharja...
Расписание: Ежедневно, кроме вторника (купленный билет действует весь день)
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$50.03 за билет
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас»
Расписание: Ежедневно в 10:00
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$79 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 апреля 2023Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
- ААнна10 апреля 2023Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
- ГГеворг12 марта 2023Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
- KKULIK3 марта 2023Всё соответствует описанию.
Если вам нравятся неспешные прогулки по морской глади, то можете смело брать эту экскурсию.
- РРоман28 сентября 2022Добрый день! Понравилось, что организатор сразу, до экскурсии,отвечает на все вопросы и своевременно и точно доносит информацию. Трансфер до лодки
- ГГалина23 марта 2019СУПЕР!!!!!
