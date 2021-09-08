Все экскурсии в Шардже
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Шардже – доступно 54 экскурсии на 2021 год, 185 ⭐ отзывов, цены от $30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Шардже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
5ч 30м
$43
за 1 чел.
Пустынное Сафари
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам
ежедневно с 15:30-21:00
6ч
$85
за 1 чел.
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается...
Ежедневно в 14:30
2ч
$100
за 1 чел.
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Шарджи
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата
ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00
5ч
$75
за 1 чел.
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю - одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос всего...
Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Индивидуальная экскурсия
9ч
$200
за 1-4 чел.
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
$350
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, вы хотите большего, любите держать все под контролем...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$250
за 1-4 чел.
Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
5ч
$30
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Сейчас Дубай один из самых посещаемых городов мира
Каждый день, 15.00-20.00
Индивидуальная экскурсия
7ч
$350
за 1-4 чел.
В Абу-Даби с комфортом!
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
5ч
$85
за 1 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Ночная экскурсия по Дубаю с морской прогулкой на катере
Понедельник, среда (17:00-23:00)
Индивидуальная экскурсия
10ч
$200
за 1-3 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
2ч
$54.18
за 1 чел.
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе "шведский стол"
Дубайские достопримечательности стоит увидеть с разных ракурсов
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
5ч
$250
за 1-4 чел.
Дубай сквозь века
Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
11ч
$67
за 1 чел.
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу...
каждая СР, ПТ, ВС в 08:00
2ч
$50
за 1 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
в четверг, пятницу и субботу в 19:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
$65
за 1 чел.
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Мы заберем вас из отеля во второй половине дня и отправимся в Волшебный сад - Miracle Garden, где в причудливых...
Вт. Пт. Вс. (15.00)
5ч
$55
за 1 чел.
Сафари по Аравийской пустыне
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
$105
за 1 чел.
Парк "Warner Brothers" с трансфером из Шарджи
Не зависимо, любите ли вы Голливуд или нет, веселье и приключения ждут вас в тематическом парке Warner...
Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)
Индивидуальная экскурсия
7ч
$300
за 1-3 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
7ч
$75
за 1 чел.
Ночная охота на крабов из Шарджи
Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться...
Понедельник, Среда, Суббота (18.00 - 23.00)
Индивидуальная экскурсия
6ч
$250
за 1-4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Индивидуальная экскурсия
2ч
$170
за 1-6 чел.
Дивный сад Миракл Гарден
Миракл Гарден - огромный парк цветов и настоящее чудо в пустыне
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
$250
за 1-2 чел.
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Индивидуальная экскурсия
3ч
$220
за 1-6 чел.
Ночной Дубай из Шарджи
Путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город, и Дубай засияет в своем сказочном...
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Шарджи»
- ААртём8 сентября 2021Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
- ТТатьяна13 августа 2021Спасибо Далеру за экскурсию по Дубаю! Было комфортно, весело и непринужденно. Посетили все места которые хотели и даже больше. рекомендую…
- ЕЕвгений14 июня 2021Всем рекомендую экскурсию! Экскурсовод был Далер. Провез по отличному маршруту, все рассказал, показал! Сфотографировались в лучших местах. Время на остановках не ограниченно, ответил на все интересующие вопросы! Автомобиль комфортабельный! Очень прекрасно провели время!
- EElena30 мая 2021Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!
- ООльга18 мая 2021Ездили с Фархадом. Понравился индивидуальный подход, идеально спланировал для нас то, что хотели увидеть и где побывать за столь короткий период. Интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Советует локации для фото. Отдельная благодарность за организацию подъема на башню - я страшная трусиха, и не планировала подниматься, но Фархад так предоставил информацию, что не подняться было невозможно, и я конечно же была в восторге. В следующий раз обязательно поедем с ним в другие места))
- ГГалина23 марта 2019СУПЕР!
- Отзыв на: Сафари по Аравийской пустынеRRoshchin25 февраля 2019Мы с женой остались очень, Очень, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ нашей поездкой. И на самом деле рады, что выбрали ее именно не через турагентство. За нами приехал в отель к 14:30 ждип Nissan Patrol года я так думаю 2012. Мы забрали еще одну семью и поехали в базовый лагерь в пустыне- ехали из Шаржды около 1 часа. Хочу заметить, что машина была оборудована каркасом безопасности (большая металлическая труба, обшитая мягкой тканью). Машина 7 местная, каркас на первых двух рядах. Это важно для безопасности пассажиров внутри при переворачивании машины! В базовом лагере пробыли минут 40: можно перекусить, купить что-то или покататься за 50$ на квадроциклах по пустыне. Потом сели в машину и поехали по дюнам- признаюсь ожидал меньшего: скорость высокая, перекосы, спуски с песчаных гор под углом. Короче прямо хватило, признаюсь даже немного укачало. Катались так минут 10-15, потом остановка для фото. Водитель активно помагал, подсказывая прикольные фишки. ТУТ ВАЖНО: мы катались один, не в караване, как все остальные, что намного интереснее и безопаснее. Потом вернулись в базовый лагерь и минут через 30 ехали в туристичесий лагерь в пустыне: там можно было беспалатно примерить традиционные наряды и сфоткаться, жене расписали ногу хной. Угощали без ограничений свеже приготовленными сладкими круглыми шариками, чай, кофе, вода. Потом порционно выдали сэндвич и потом без ограничений шведский стол: еда простая, но вкусная(картошка, рис, хумус, лепешки, люля, жареная курица, салат). При этом сидишь на ковре за столом в пустыне и потом шоу из трех выступлений(танец со световыми эффектами, шоу факира и танец живота). Потом вернулись в отель: очень необычно видеть как десятки крузаков в ночи едут по пустыне, как стая волков. В отель вернулись около 9 вечера. Все рекомендую!
- Отзыв на: Сафари по Аравийской пустынеЕЕлена10 января 2019Это стандартная поездка в пустыню, таких предложений очень много. Бронировали заранее из Москвы, чтобы наверняка спланировать день. По стоимости есть варианты подешевле, отличаются ли чем то не знаю, думаю что нет. Гид заехал за нами в отель в Шардже на том же автомобиле, на котором мы катались по пустыне. Это большой джип и нам повезло усесться спереди. Всего в машине 6 мест - одно рядом с водителем, 3 на заднем сидении и 2 в задней части автомобиля, вот там наверное пассажирам пришлось несладко на ухабах…. Группа была смешанная, гид из местных с очень скромным английским, мы вдвоем и 4 туриста из Египта. В целом все прошло ок, но мало времени в самой пустыне, доехали, пофоткались и через 10 минут уехали, хотелось бы побольше времени провести там, посмотреть закат, побродить по барханам. Но нужно понимать, что катают по части маршрута, который ооочень популярен, движение там весьма оживленное. После катания поехали на ужин и шоу. Все вполне неплохо и еда и программа, многолюдно, но организованно. Остались довольны, но второй раз не поедем.