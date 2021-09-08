Экскурсии Шарджи

Все экскурсии в Шардже

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Шардже – доступно 54 экскурсии на 2021 год, 185 ⭐ отзывов, цены от $30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Шардже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пустынное Сафари
4.7
14
5ч 30м
$43
за 1 чел.
Пустынное Сафари
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам
ежедневно с 15:30-21:00
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
5
1
$85
за 1 чел.
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается...
Ежедневно в 14:30
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Шарджи
$100
за 1 чел.
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Шарджи
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата
ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
$75
за 1 чел.
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю - одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос всего...
Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Знакомство с Дубаем
Индивидуальная экскурсия
4.8
9
$200
за 1-4 чел.
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
$350
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, вы хотите большего, любите держать все под контролем...
Ежедневно по договоренности
Дубай — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
$250
за 1-4 чел.
Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
4
4
$30
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Сейчас Дубай один из самых посещаемых городов мира
Каждый день, 15.00-20.00
В Абу-Даби с комфортом!
Индивидуальная экскурсия
$350
за 1-4 чел.
В Абу-Даби с комфортом!
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
5
3
$85
за 1 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Ночная экскурсия по Дубаю с морской прогулкой на катере
Понедельник, среда (17:00-23:00)
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
$200
за 1-3 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе "шведский стол"
$54.18
за 1 чел.
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе "шведский стол"
Дубайские достопримечательности стоит увидеть с разных ракурсов
Смотрите свободные даты
Дубай сквозь века
Индивидуальная экскурсия
$250
за 1-4 чел.
Дубай сквозь века
Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
4.8
9
11ч
$67
за 1 чел.
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу...
каждая СР, ПТ, ВС в 08:00
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
5
1
$50
за 1 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
в четверг, пятницу и субботу в 19:00
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Индивидуальная экскурсия
5
12
$65
за 1 чел.
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Мы заберем вас из отеля во второй половине дня и отправимся в Волшебный сад - Miracle Garden, где в причудливых...
Вт. Пт. Вс. (15.00)
Сафари по Аравийской пустыне
4.3
4
$55
за 1 чел.
Сафари по Аравийской пустыне
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
ежедневно в 15:00
Парк "Warner Brothers" с трансфером из Шарджи
Индивидуальная экскурсия
10ч
$105
за 1 чел.
Парк "Warner Brothers" с трансфером из Шарджи
Не зависимо, любите ли вы Голливуд или нет, веселье и приключения ждут вас в тематическом парке Warner...
Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
$300
за 1-3 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Ночная охота на крабов из Шарджи
$75
за 1 чел.
Ночная охота на крабов из Шарджи
Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться...
Понедельник, Среда, Суббота (18.00 - 23.00)
Магия вечернего Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
$250
за 1-4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Дивный сад Миракл Гарден
Индивидуальная экскурсия
$170
за 1-6 чел.
Дивный сад Миракл Гарден
Миракл Гарден - огромный парк цветов и настоящее чудо в пустыне
по договоренности
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Индивидуальная экскурсия
$250
за 1-2 чел.
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Ночной Дубай из Шарджи
Индивидуальная экскурсия
$220
за 1-6 чел.
Ночной Дубай из Шарджи
Путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город, и Дубай засияет в своем сказочном...
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Шарджи»

  • Отзыв на: Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    А
    Артём
    8 сентября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
  • Отзыв на: Знакомство с Дубаем
    Т
    Татьяна
    13 августа 2021
    5
    Спасибо Далеру за экскурсию по Дубаю! Было комфортно, весело и непринужденно. Посетили все места которые хотели и даже больше. рекомендую…
  • Отзыв на: Знакомство с Дубаем
    Е
    Евгений
    14 июня 2021
    5
    Всем рекомендую экскурсию! Экскурсовод был Далер. Провез по отличному маршруту, все рассказал, показал! Сфотографировались в лучших местах. Время на остановках не ограниченно, ответил на все интересующие вопросы! Автомобиль комфортабельный! Очень прекрасно провели время!
  • Отзыв на: Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    E
    Elena
    30 мая 2021
    5
    Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!
  • Отзыв на: Знакомство с Дубаем
    О
    Ольга
    18 мая 2021
    4
    Ездили с Фархадом. Понравился индивидуальный подход, идеально спланировал для нас то, что хотели увидеть и где побывать за столь короткий период. Интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Советует локации для фото. Отдельная благодарность за организацию подъема на башню - я страшная трусиха, и не планировала подниматься, но Фархад так предоставил информацию, что не подняться было невозможно, и я конечно же была в восторге. В следующий раз обязательно поедем с ним в другие места))
  • Отзыв на: Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
    Г
    Галина
    23 марта 2019
    5
    СУПЕР!
  • Отзыв на: Сафари по Аравийской пустыне
    R
    Roshchin
    25 февраля 2019
    5
    Мы с женой остались очень, Очень, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ нашей поездкой. И на самом деле рады, что выбрали ее именно не через турагентство. За нами приехал в отель к 14:30 ждип Nissan Patrol года я так думаю 2012. Мы забрали еще одну семью и поехали в базовый лагерь в пустыне- ехали из Шаржды около 1 часа. Хочу заметить, что машина была оборудована каркасом безопасности (большая металлическая труба, обшитая мягкой тканью). Машина 7 местная, каркас на первых двух рядах. Это важно для безопасности пассажиров внутри при переворачивании машины! В базовом лагере пробыли минут 40: можно перекусить, купить что-то или покататься за 50$ на квадроциклах по пустыне. Потом сели в машину и поехали по дюнам- признаюсь ожидал меньшего: скорость высокая, перекосы, спуски с песчаных гор под углом. Короче прямо хватило, признаюсь даже немного укачало. Катались так минут 10-15, потом остановка для фото. Водитель активно помагал, подсказывая прикольные фишки. ТУТ ВАЖНО: мы катались один, не в караване, как все остальные, что намного интереснее и безопаснее. Потом вернулись в базовый лагерь и минут через 30 ехали в туристичесий лагерь в пустыне: там можно было беспалатно примерить традиционные наряды и сфоткаться, жене расписали ногу хной. Угощали без ограничений свеже приготовленными сладкими круглыми шариками, чай, кофе, вода. Потом порционно выдали сэндвич и потом без ограничений шведский стол: еда простая, но вкусная(картошка, рис, хумус, лепешки, люля, жареная курица, салат). При этом сидишь на ковре за столом в пустыне и потом шоу из трех выступлений(танец со световыми эффектами, шоу факира и танец живота). Потом вернулись в отель: очень необычно видеть как десятки крузаков в ночи едут по пустыне, как стая волков. В отель вернулись около 9 вечера. Все рекомендую!
  • Отзыв на: Сафари по Аравийской пустыне
    Е
    Елена
    10 января 2019
    4
    Это стандартная поездка в пустыню, таких предложений очень много. Бронировали заранее из Москвы, чтобы наверняка спланировать день. По стоимости есть варианты подешевле, отличаются ли чем то не знаю, думаю что нет. Гид заехал за нами в отель в Шардже на том же автомобиле, на котором мы катались по пустыне. Это большой джип и нам повезло усесться спереди. Всего в машине 6 мест - одно рядом с водителем, 3 на заднем сидении и 2 в задней части автомобиля, вот там наверное пассажирам пришлось несладко на ухабах…. Группа была смешанная, гид из местных с очень скромным английским, мы вдвоем и 4 туриста из Египта. В целом все прошло ок, но мало времени в самой пустыне, доехали, пофоткались и через 10 минут уехали, хотелось бы побольше времени провести там, посмотреть закат, побродить по барханам. Но нужно понимать, что катают по части маршрута, который ооочень популярен, движение там весьма оживленное. После катания поехали на ужин и шоу. Все вполне неплохо и еда и программа, многолюдно, но организованно. Остались довольны, но второй раз не поедем.
🇦🇪