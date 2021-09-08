Отзыв на: Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру А Артём 5 Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.

Отзыв на: Знакомство с Дубаем Т Татьяна 5 Спасибо Далеру за экскурсию по Дубаю! Было комфортно, весело и непринужденно. Посетили все места которые хотели и даже больше. рекомендую…

Отзыв на: Знакомство с Дубаем Е Евгений 5 Всем рекомендую экскурсию! Экскурсовод был Далер. Провез по отличному маршруту, все рассказал, показал! Сфотографировались в лучших местах. Время на остановках не ограниченно, ответил на все интересующие вопросы! Автомобиль комфортабельный! Очень прекрасно провели время!

Отзыв на: Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру E Elena 5 Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!

Отзыв на: Знакомство с Дубаем О Ольга 4 Ездили с Фархадом. Понравился индивидуальный подход, идеально спланировал для нас то, что хотели увидеть и где побывать за столь короткий период. Интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Советует локации для фото. Отдельная благодарность за организацию подъема на башню - я страшная трусиха, и не планировала подниматься, но Фархад так предоставил информацию, что не подняться было невозможно, и я конечно же была в восторге. В следующий раз обязательно поедем с ним в другие места))

Отзыв на: Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи Г Галина 5 СУПЕР!

Отзыв на: Сафари по Аравийской пустыне R Roshchin 5 Мы с женой остались очень, Очень, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ нашей поездкой. И на самом деле рады, что выбрали ее именно не через турагентство. За нами приехал в отель к 14:30 ждип Nissan Patrol года я так думаю 2012. Мы забрали еще одну семью и поехали в базовый лагерь в пустыне- ехали из Шаржды около 1 часа. Хочу заметить, что машина была оборудована каркасом безопасности (большая металлическая труба, обшитая мягкой тканью). Машина 7 местная, каркас на первых двух рядах. Это важно для безопасности пассажиров внутри при переворачивании машины! В базовом лагере пробыли минут 40: можно перекусить, купить что-то или покататься за 50$ на квадроциклах по пустыне. Потом сели в машину и поехали по дюнам- признаюсь ожидал меньшего: скорость высокая, перекосы, спуски с песчаных гор под углом. Короче прямо хватило, признаюсь даже немного укачало. Катались так минут 10-15, потом остановка для фото. Водитель активно помагал, подсказывая прикольные фишки. ТУТ ВАЖНО: мы катались один, не в караване, как все остальные, что намного интереснее и безопаснее. Потом вернулись в базовый лагерь и минут через 30 ехали в туристичесий лагерь в пустыне: там можно было беспалатно примерить традиционные наряды и сфоткаться, жене расписали ногу хной. Угощали без ограничений свеже приготовленными сладкими круглыми шариками, чай, кофе, вода. Потом порционно выдали сэндвич и потом без ограничений шведский стол: еда простая, но вкусная(картошка, рис, хумус, лепешки, люля, жареная курица, салат). При этом сидишь на ковре за столом в пустыне и потом шоу из трех выступлений(танец со световыми эффектами, шоу факира и танец живота). Потом вернулись в отель: очень необычно видеть как десятки крузаков в ночи едут по пустыне, как стая волков. В отель вернулись около 9 вечера. Все рекомендую!