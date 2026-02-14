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перелет длительный, чтобы посетить эту прекрасную страну) И мне очень повезло, что я нашла Аишу. Очень повезло) Ни кто не забирал из аэропорта, только групповые экскурсии из отеля. А мне это не подходило и летела я одна. Группы набирают до 4-х человек. Но!!! Аиша сделала мне скидку, учла мои пожелания, что хочу искупаться в Персидском заливе и ВАУ!!! У меня индивидуальный трансфер с отличным гидом Азиз. За прекрасную цену. Экскурсия была отличной, мне предложили то,, что я хотела. Не нужно было думать, как покушать и обменять деньги. За меня заплатил супер экскурсовод Азиз)) Потом все вместе оплатила. И билеты и обед. Это очень удобно и комфортно, когда не нужно обменивать на местную валюту. Посмотрела все, что хотела и мечтала. Эта команда сделала весь мой последующий отдых на все 100%.Такая буря эмоций!!!! Просто ВАУ!!! Ещё хочу отметить, что Аиша писала и интересовалась, как я добралась, все ли хорошо. Это очень приятно)))) Всем советую обращаться к Аише и быть спокойным за свой отдых !!! Спасибо вам огромное за незабываемые впечатления!!! Если Эмираты, то только вы и ваши экскурсии. Люблю вас)))