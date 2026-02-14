Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер из Шарджи по ОАЭ: Дубай, Аджман и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
от $50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
от $250 за всё до 4 чел.
Групповая
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в среду и пятницу в 18:45
12 авг в 18:45
14 авг в 18:45
$70 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в сказочном Абу-Даби
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $270
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в пустыне Дубая - из Шарджи
Дюны, сэндбординг, катание на верблюдах и бедуинский лагерь - незабываемый день в сердце ОАЭ
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00, 14:15 и 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$47 за человека
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:30
от $300 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от $70 за всё до 10 чел.
Групповая
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan - из Шарджи
Путешествие в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления от восточной роскоши и современности. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$95 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Дубаем
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от $203
$225 за всё до 4 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Среда и суббота примерно в 13:00 (точное время зависит от расположения отеля)
Сегодня в 13:00
12 авг в 13:00
$39 за человека
Групповая
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из Шарджи
Познакомьтесь с Дубаем: от старинных рынков до башни Бурдж-Халифа. Вдохновляющий день в компании русскоговорящего гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 авг в 13:00
15 авг в 13:00
$49 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $320 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шарджи - в сердце Дубая
Небоскрёбы, технологии и восточная сказка - увидеть главные чудеса мегаполиса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарджи в Абу-Даби
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарджи - в Дубай
Увидеть самые яркие достопримечательности роскошного эмирата
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от $200 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Шарджи - в Абу-Даби с посещением дворца Каср аль-Ватан (билеты включены)
От белоснежной мечети шейха Зайда - к футуристическому Лувру и роскошным залам Каср аль-Ватан
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$70 за человека
Групповая
Ночной Дубай - из Шарджи
Погружение в вечерний мегаполис: от Музея будущего до Дубай Марины
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 17:00
11 авг в 17:00
14 авг в 17:00
$45 за человека
Групповая
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб - из Шарджи
Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$71 за человека
Групповая
Современный Дубай + монорельс на Пальмовом острове - из Шарджи
Ощутить ритм мегаполиса и увидеть Пальму будто с вертолёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:15
Сегодня в 13:15
12 авг в 13:15
$40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Шарджи)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Шарджи
Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $240
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 09:00
10 авг в 00:00
от $41 за всё до 3 чел.
-
19%
Групповая
до 15 чел.
Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30
$46 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата
Знакомимся с Шарджей на насыщенной экскурсии
10 авг в 14:30
11 авг в 14:30
от $219
$257 за всё до 6 чел.
Групповая
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
$75 за человека
Групповая
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 авг в 13:00
15 авг в 13:00
$45 за человека
Групповая
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Шарджи
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Один день в Дубае: персональное путешествие из Шарджи
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$255
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Шарджа полна увлекательных достопримечательностей, в первую очередь это её Старый город, превосходные музеи и галереи, многочисленные религиозные памятники и крупнейший рынок в ОАЭ, шикарный поющий фонтан, также здесь можно найти интереснейший парк развлечений
Шарджа уникальное место пронизанное историей и традициями, чтобы лучше познакомиться с этим городом и его достопримечательностями рекомендуем отправиться на экскурсии, где профессиональные гиды покажут и расскажут вам о самых интересных местах, вам остается только выбрать подходящие
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 1 фев 2026
Хочу выразить благодарность за организацию нашей экскурсии из Шарджи в Абу-Даби. Особенно хочу отметить профессионализм нашего гида. Вовремя приехал за
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О
Дата посещения: 30 окт 2025
Доброго дня суток!) Хочу поделится впечатлениями об этой экскурсии. Летела танзитным рейсом в Тайланд, через Шарджу 16 часов. Выбрала специально
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И
Дата посещения: 16 апр 2025
Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
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O
Очень интересная экскурсия. Организаторы следят за безопасностью.
На борту можно попробовать вкусные креветки.
Красивые локации и катание на каяках.
На борту можно попробовать вкусные креветки.
Красивые локации и катание на каяках.
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Е
Отличная экскурсия, красивая, не затянутая, экскурсовод Бахтияр ответил на все вопросы) однозначно рекомендую 👍
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отличный ужин, лодка симпатичная, прогулка понравилась
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рассказа как такового не было (о пустыне, бедуинах итд., т к гид не говорил практически по русски)
дорога дальняя, из плюсов пустыня и фото) ужин вкусный. шоу обычное для меня (видела много раз)
дорога дальняя, из плюсов пустыня и фото) ужин вкусный. шоу обычное для меня (видела много раз)
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невероятно приветливый гид Эдвард, экскурсия понравилась ну очень инфы много, емко, классно
спасибо огромное!
спасибо огромное!
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Н
Мне очень понравилась экскурсия. Заботливый персонал, быстро прошли границу, разнообразие программы. Жаль только, что не было заявленного снорклинга.
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Н
Отличная экскурсия! Все грамотно организованно, экскурсовод всю дорогу интересно рассказывал, но не напряжно, отвечал на вопросы, юморил 😉. Времени на
+10
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Всего 1229 отзывов в Шардже
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Ответы на вопросы от путешественников по Шардже
Самые популярные экскурсии в Шардже
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Шардже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2026
Сейчас в Шардже можно забронировать 95 экскурсий и билетов от 10 до 650 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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