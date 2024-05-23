Групповые экскурсии Шарджи

Найдено 31 экскурсия в категории «Групповые» в Шардже на русском языке, цены от $39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Билеты
2 часа
6 отзывов
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
92 отзыва
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа
Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от $100 за человека
Величественный Абу-Даби с обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи
Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$95 за человека
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$45 за человека
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
$95 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Путешествие к Индийскому океану через Фуджейру: культура, природа, отдых
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ПТ, ВС в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$73 за человека
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 19:00
12 июня в 09:00
$39 за человека
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Пустынное сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
3 отзыва
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
10 отзывов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Мусандам из Шарджи
Групповая
5 часов
4 отзыва
Незабываемая экскурсия Мусандам из Шарджи: морские приключения и горные пейзажи
Насладитесь морским воздухом и величием гор на традиционной лодке dhow. Купание в прохладных водах Индийского океана и возможность увидеть дельфинов
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда, четверг и пятница с 08:30, зависит от расположения отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$75 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Ночная охота на крабов из Шарджи
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
Из Шарджи: полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от $215 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
45 минут
Адреналиновое приключение на квадроциклах и багги в пустыне Lah Bab, Шарджа
Готовы к незабываемому приключению? Почувствуйте скорость и ветер на квадроциклах и багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
от $119 за человека
Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Ночная охота на крабов
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов: уникальное приключение в Шардже
Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи
Расписание: Вт и Вс
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
$100 за человека
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Спасибо нашему гиду Александру за прекрасную поездку! Организованно все четко. Многое узнали от Александра про ОАЭ.
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Отлично
  • И
    Инна
    8 мая 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Все понравилось - и как рассказывал экскурсовод и сами локации, добавила бы приезд в мечеть попозже, чтобы когда она зажжетсся можно было это вживую увидеть и запечатлеть на память
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Мусандам из Шарджи
    Ездили на экскурсию 06 мая 2024 года. Все развлечения, которые заявлены в описании экскурсии, состоялись. Плавали с масками, видели морских ежей и
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    рыб, просто плавали, катались на надувном диване, плавали на каяке, рыбачили. За 200 дирхам можно погрузиться с аквалангом на дно и поискать ракушки с жемчугом. Обед сытный, всё время на кораблике в доступе чай, вода, соки, фрукты. Дополнительно за 30 дирхам можно заказать креветки. Прохождение границы ОАЭ-Оман-ОАЭ не занимает много времени: смотрят наличие паспорта и считают кол-во пассажиров. Экскурсия хорошо организована, всё проходит динамично, при этом хватает времени насладиться морем и видами гор.

  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Отличный гид Бахтияр всегда поможет в любых ситуациях,очень познавательная экскурсия
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
    Экскурсия на весь день, но она того стоит однозначно. Индийский океан прекрасен, много фото остановок по пути, вкусный обед в
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    ресторане. Гид Александр очень интересно рассказывает, внимательный. Также хочется отметить водителя Asghar, помимо своих прямых обязанностей, также помогает году, проверяет все ли экскурсантов на месте, угощал конфетами))))

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
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    на 20 минут, другое дело, если б прокатились на яхте по Марине, с обедом к примеру, а так делать там нечего, 5 минут для фото у закрученного здания было бы достаточно. И к Бурдж-аль-Араб (парус) тоже хотелось бы подъезжать поближе

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Отличная обзорная экскурсия. Гид Андрей просто супер! Не замолкал не на минуту. Респект!!! Много интересного про страну, про шейхов (запомнить
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    только имена чего стоит). Поплавали с черепахами (они сами приплывали), купили интересные сувениры. Жаль не заехали посмотреть сами столицы эмиратов, но как следовало из объяснений гида: деревни)))) Очень рекомендую.

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Отличная обзорная экскурсия для тех кто приехал в первый раз. Гид Александр молодец, рассказывал много интересного. Свозили и на пальмовый
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    остров и на Марину и музей будущего….. Всё очень понравилось. Проблема подкралась только в лице организатора (А. Горбача), пришлось долго и нудно переписываться, самим о себе напоминать и всё оказалось не так как заявлено на сайте.

  • В
    Владимир
    11 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    10.04.24 в Ураза-Байрам посетили экскурсию "Исторический и современный Дубай". Большой праздник внёс суматоху в процесс мероприятия, но это объективный фактор,
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    к которому мы были готовы. Организаторы: Бахтияр (экскурсовод), Варвара (менеджер) отработали профессионально, без каких-либо упущений. Большой плюс: посетили всё заявленное, на точках было достаточно времени для ознакомления с достопримечательностями. Небольшой минус: при всём уважении к эрудиции и тактичности Бахтияра, рассказывать нужно чуть эмоциональнее, не монотонно, минимизировать лишние междометия и паузы (это лишь моё оценочное мнение как человека, работающего словом). Такое количество точек явно не посетить самостоятельно за день за такую стоимость, но красная цена всей программы-25/30 $, не более. В целом хотим поблагодарить компанию Спутник, необходимая 'программа минимум" по изучению Дубая выполнена благодаря вам.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
  2. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
  3. Пустынное Сафари в Дубае с ужином
  4. Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
  5. Величественный Абу-Даби с обедом
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Групповые" можно забронировать 31 экскурсию от 39 до 305. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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