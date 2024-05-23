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рыб, просто плавали, катались на надувном диване, плавали на каяке, рыбачили. За 200 дирхам можно погрузиться с аквалангом на дно и поискать ракушки с жемчугом. Обед сытный, всё время на кораблике в доступе чай, вода, соки, фрукты. Дополнительно за 30 дирхам можно заказать креветки. Прохождение границы ОАЭ-Оман-ОАЭ не занимает много времени: смотрят наличие паспорта и считают кол-во пассажиров. Экскурсия хорошо организована, всё проходит динамично, при этом хватает времени насладиться морем и видами гор.