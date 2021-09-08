7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
$63 за человека
10 часов
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
от $300 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: экскурсия из Шарджи с посещением Феррари-парка
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём8 сентября 2021Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
- EElena30 мая 2021Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Однодневные»
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