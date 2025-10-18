Круиз по Мусандаму на доу с ночёвкой в кемпинге у оманского пляжа
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
«Во время круиза вы сможете посетить небольшие рыбацкие деревни, побывать на знаменитых островах Телеграф и Сиби, понаблюдать за дельфинами и сделать остановки для купания и сноркелинга в кристально чистых лагунах»
Расписание: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Завтра в 09:30
19 окт в 09:30
$240 за человека
Хасаб: круиз на дау и пляжный кемпинг
Начало: Холл отеля
«Путешествие к берегам Хасаба Отправляйтесь на очаровательные берега полуострова Мусандам, где вас ждёт круиз на традиционной лодке дау — целый день приключений и отдыха»
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
$160.73 за человека
Ночной круиз по Мусандаму на доу из Эль-Хасаба
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
«Во время круиза вы посетите маленькие рыбацкие деревни и известные острова Телеграф и Сиби»
Расписание: Ежедневно (время начала согласовывается с гидом)
Завтра в 16:00
19 окт в 16:00
$1035 за всё до 5 чел.
