Почувствуйте адреналин в крови на захватывающем багги-приключении по живописному Вади Аль Рак! Профессиональные инструкторы проведут вас по уникальным маршрутам среди величественных пейзажей Омана. Экстрим, скорость и незабываемые виды ждут вас всего в часе езды от города. Забронируйте свой драйв прямо сейчас!
Описание экскурсии
Приключение с драйвом Готовы к настоящему адреналину? Тогда приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным просторам Вади Аль Рак — всего в часе езды от цивилизации. Здесь, среди величественных пейзажей Омана, вас ждёт незабываемое приключение на квадроциклах! Час чистого экстрима в компании профессиональных инструкторов, где каждый момент наполнен новыми впечатлениями. Мы не просто катаемся по песку — мы открываем для вас подлинную красоту оманской природы, делимся секретами местных маршрутов и показываем самые впечатляющие виды. Почему именно Вади Аль Рак?
- Универсальность маршрута: подходит как новичкам, так и опытным райдерам.
- Круглогодичный доступ: уникальные впечатления в любое время года.
- Профессиональные гиды: безопасность и комфорт на каждом этапе.
Незабываемые виды: захватывающие пейзажи, которые стоит увидеть. Погрузитесь в мир скорости и свободы, ощутите мощь природы Омана и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Забронируйте своё приключение прямо сейчас! Важная информация:.
Незабываемые виды: захватывающие пейзажи, которые стоит увидеть. Погрузитесь в мир скорости и свободы, ощутите мощь природы Омана и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Забронируйте своё приключение прямо сейчас! Важная информация:.
• Незабываемые виды: захватывающие пейзажи, которые стоит увидеть. Погрузитесь в мир скорости и свободы, ощутите мощь природы Омана и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Забронируйте своё приключение прямо сейчас! Важная информация:
- Экскурсия не подходит для следующих категорий участников: дети младше 8 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, респираторными заболеваниями, а также лица весом более 127 кг (280 фунтов).
- Водители должны быть не моложе 16 лет.
- Необходимо взять с собой комфортную обувь, рубашку с длинным рукавом, удобную одежду, которую не жалко испачкать и заряженный смартфон.
- Запрещено: кормить животных в пути, алкогольные напитки.
- Поездка на багги подходит даже для новичков, инструкторы вас обучат. Водительские права не требуются.
- Вам необходимо прибыть на место за 30 минут до начала.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- 2-местный багги
- Полное оборудование
- Напитки и закуски
Что не входит в цену
- Страхование
- Трансфер до точки сбора
Место начала и завершения?
Al Jarda Al Mudhaibi, 423, Oman
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для следующих категорий участников: дети младше 8 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, респираторными заболеваниями, а также лица весом более 127 кг (280 фунтов)
- Водители должны быть не моложе 16 лет
- Необходимо взять с собой комфортную обувь, рубашку с длинным рукавом, удобную одежду, которую не жалко испачкать и заряженный смартфон
- Запрещено: кормить животных в пути, алкогольные напитки
- Поездка на багги подходит даже для новичков, инструкторы вас обучат. Водительские права не требуются
- Вам необходимо прибыть на место за 30 минут до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ибрагим
11 июл 2025
Этот опыт был просто потрясающим - сначала мы отнеслись к нему с некоторым скептицизмом, так как начался небольшой дождь, и мы увидели раскаты грома. Гид заверил нас, что это безопасно,
К
Кристина
13 июн 2025
Гиды были великолепны, как и вся экскурсия в целом. Я настоятельно рекомендую эту поездку, потому что она сильно отличается от всех других поездок, которые я совершала раньше. Езда по холмам и скалам - это просто дико!
М
Мухаммед
22 мая 2025
Так хорошо, что нам пришлось повторить это еще раз, особая благодарность нашим гидам за потрясающий опыт.
Похожие экскурсии из Маската
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади-Шаб (обед включён)
Увидеть достопримечательности города, а затем насладиться природой и искупаться в озере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
от $499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.