Поездка в вади Шааб

Соприкоснуться с бытом аборигенов, покататься на лодке, насладиться пейзажами и искупаться

Вади – это арабское слово, означает «долина, высохшее русло реки». А когда в стране нет рек и озер – есть только вади с водопадами в обрамлении финиковых пальм и рододендронов, то и этого достаточно для звания райского местечка! Убедитесь в этом сами и порадуйте себя купанием в вечно тёплой воде.