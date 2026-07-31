Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки чарующего Маската
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Начало: Отель
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Маскат с ароматом Amouage
Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
Полюбоваться невероятными пейзажами, поплавать в лазурном озере и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$100 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в Низву, Биркат Аль Мауз и Джебель Ахдар
Отправиться в вглубь истории Омана, к старинной деревне и в горы к розовым плантациям
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$150 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
$140 за человека
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Узнать, чем крупнейший мегаполис Омана пленяет своих жителей и гостей
Начало: У вашего отеля в Маскате
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$58 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
Завтра в 09:30
10 авг в 08:30
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Маскат
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $179 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$150 за человека
Групповая
до 20 чел.
Маскат без границ: всё лучшее за один день
Увидеть город, который не понять с первого взгляда и не забыть, когда почувствуешь его душу
Начало: В вашем отеле в Маскате
Расписание: во вторник и четверг в 08:30
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
$55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
от $50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самый лучший день в Омане
Посетить оазис Вади-Шаб и озеро Бимма
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $250 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Современный древний Маскат
Познакомиться с традициями, искусством и стилем Омана
Начало: У вашего отеля, аэропорта или морского порта
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
В мини-группе отправиться к заповедным островам и понырять, разглядывая уникальных морских жителей
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
Мечеть султана, фабрика духов, восточный базар и не только - на обзорной экскурсии по сердцу Омана
Начало: Аэропорт, отель, морской порт
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Познакомиться с арабской парфюмерией, побывать в Королевском дворце и погулять по восточному базару
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $205 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $550 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
Расписание: в субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
15 авг в 17:00
$15 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Летаем над водой: незабываемое efoil-приключение в Маскате
Испытайте незабываемые эмоции от полёта на электрическом фойле в Маскате. Насладитесь безопасностью и красотой природы с необычной перспективы
Начало: В Shangri-La Marina
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Маската - к оазису Вади-Шаб и воронке Бимма
Оставить позади достижения цивилизации и отправиться в мир чудес оманской природы
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
$99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Э
профессионально, интересно, комфортно, безопасно. рекомендую
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отличная экскурсия!!!
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Н
экскурсию проводил Хайтам, было особенно приятно узнать историю и традиции Омана от местного жителя. Интересные факты, отличный маршрут и очень приятный собеседник! вся организация на высшем уровне! обязательно обратимся еще!
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Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно! Мне повезло, и экскурсию
+16
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Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
+6
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Все очень понравилось! мы очень довольны!
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Все было прекрасно, огромное спасибо 😊
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А
Великолепная экскурсия. Организатору огромное спасибо!
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А
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас встретили прямо в аэропорту,
+2
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Мы поехали на экскурсию Влюбиться в Маскат с гидом Хайтамом. Мы с двумя детьми действительно влюбились в этот город и
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Всего 900 отзывов в Маскате
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Ответы на вопросы от путешественников по Маскату
Самые популярные экскурсии в Маскате
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