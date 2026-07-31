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Экскурсии в Маскате

Найдено 123 экскурсии в Маскате на русском языке, цены от $15, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Визитные карточки чарующего Маската
На машине
На микроавтобусе
5 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки чарующего Маската
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Начало: Отель
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $250 за всё до 6 чел.
Манящий Маскат с ароматом Amouage
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Маскат с ароматом Amouage
Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $225 за всё до 4 чел.
Вечерний Маскат
На машине
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $195 за всё до 5 чел.
Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
На автобусе
9 часов
59 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
Полюбоваться невероятными пейзажами, поплавать в лазурном озере и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$100 за человека
Из Маската - в Низву, Биркат Аль Мауз и Джебель Ахдар
На машине
10 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в Низву, Биркат Аль Мауз и Джебель Ахдар
Отправиться в вглубь истории Омана, к старинной деревне и в горы к розовым плантациям
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$150 за человека
Золотые дюны и рай посреди пустыни
На машине
На микроавтобусе
10 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
$140 за человека
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
5 часов
82 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Узнать, чем крупнейший мегаполис Омана пленяет своих жителей и гостей
Начало: У вашего отеля в Маскате
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$58 за человека
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
Завтра в 09:30
10 авг в 08:30
от $250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Маскат
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Маскат
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $179 за всё до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
На машине
10 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$150 за человека
Маскат без границ: всё лучшее за один день
На автобусе
5 часов
16 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Маскат без границ: всё лучшее за один день
Увидеть город, который не понять с первого взгляда и не забыть, когда почувствуешь его душу
Начало: В вашем отеле в Маскате
Расписание: во вторник и четверг в 08:30
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
$55 за человека
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Джиппинг
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $550 за всё до 4 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
от $50 за человека
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
На машине
9 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $400 за всё до 4 чел.
Самый лучший день в Омане
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самый лучший день в Омане
Посетить оазис Вади-Шаб и озеро Бимма
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $375 за всё до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $250 за всё до 3 чел.
Современный древний Маскат
На автобусе
5 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Современный древний Маскат
Познакомиться с традициями, искусством и стилем Омана
Начало: У вашего отеля, аэропорта или морского порта
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$50 за человека
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
На машине
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $600 за всё до 3 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
На машине
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $510 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
На машине
10 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $550 за всё до 4 чел.
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
На катере
5 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
В мини-группе отправиться к заповедным островам и понырять, разглядывая уникальных морских жителей
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$100 за человека
Влюбиться в Маскат
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
Мечеть султана, фабрика духов, восточный базар и не только - на обзорной экскурсии по сердцу Омана
Начало: Аэропорт, отель, морской порт
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $200 за всё до 4 чел.
Маскат. Главное в городе
На машине
5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Познакомиться с арабской парфюмерией, побывать в Королевском дворце и погулять по восточному базару
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $205 за всё до 5 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $550 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
Расписание: в субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
15 авг в 17:00
$15 за человека
Маскат - восточная сказка
На машине
6 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Летаем над водой: незабываемое efoil-приключение в Маскате
30 минут
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Летаем над водой: незабываемое efoil-приключение в Маскате
Испытайте незабываемые эмоции от полёта на электрическом фойле в Маскате. Насладитесь безопасностью и красотой природы с необычной перспективы
Начало: В Shangri-La Marina
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$100 за человека
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $200 за всё до 4 чел.
Из Маската - к оазису Вади-Шаб и воронке Бимма
На машине
9 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Из Маската - к оазису Вади-Шаб и воронке Бимма
Оставить позади достижения цивилизации и отправиться в мир чудес оманской природы
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
$99 за человека
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Э
Визитные карточки чарующего Маската
профессионально, интересно, комфортно, безопасно. рекомендую
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Борис
Манящий Маскат с ароматом Amouage
отличная экскурсия!!!
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Н
Вечерний Маскат
экскурсию проводил Хайтам, было особенно приятно узнать историю и традиции Омана от местного жителя. Интересные факты, отличный маршрут и очень приятный собеседник! вся организация на высшем уровне! обязательно обратимся еще!
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Надежда
Из Маската - в Низву, Биркат Аль Мауз и Джебель Ахдар
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно! Мне повезло, и экскурсию
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проводил Илья, а я уже была с ним до этого на другой экскурсии. Но то внимание к деталям, бесконечные подарки всем членам группы, отсутствие спешки сделали эту поездку незабываемой. Илья прекрасный рассказчик, надежный водитель, кладезь интересных историй про Оман. Ну а природа Омана довела поездку до совершенства и сверх того. Поэтому однозначно рекомендую этот маршрут, только нужно принять во внимание то, что все локации далековато и это влияет на продолжительность поездки. Но на комфортной машине усталости не ощущается, только положительные эмоции в конце дня! Илье отдельное респект и уважуха! И счастья в жизни!

Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!+16
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
Привет всем. Наконец-то восстановила свой Трипстер и добралась до отзыва. Ну что хочется сказать: это классно!
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Надежда
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана+6
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
Горы были прекрасны! Особенно порадовало встретить там закат. По моему очень хороший маршрут, чтобы познакомиться с природой Омана
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Наталья
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Все очень понравилось! мы очень довольны!
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Артур
Визитные карточки чарующего Маската
Все было прекрасно, огромное спасибо 😊
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А
Самый лучший день в Омане
Великолепная экскурсия. Организатору огромное спасибо!
Великолепная экскурсия. Организатору огромное спасибо!
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А
Добро пожаловать в Маскат
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас встретили прямо в аэропорту,
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все прошло четко, все вовремя. Благодаря прекрасному гиду Сергею мы открыли для себя потрясающую страну Оман! Он рассказал нам много интересной информации про историю, традиции страны, показал самые красивые локации, угостил чаем и бананами. Надеюсь, что когда-нибудь мы ещё вернёмся в Оман и посетим другие экскурсии этой команды гидов!

Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас+2
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
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Ирина
Влюбиться в Маскат
Мы поехали на экскурсию Влюбиться в Маскат с гидом Хайтамом. Мы с двумя детьми действительно влюбились в этот город и
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страну, несмотря на жару. Хайтам прекрасно говорит на русском, рассказывает много интересных фактов о своей культуре и профессионально водит машину. Детям было также интересно как и мне. Я рекомендую обязательно взять эту экскурсию у Марьям для знакомства с этой интересной страной.

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Всего 900 отзывов в Маскате

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Ответы на вопросы от путешественников по Маскату

Самые популярные экскурсии в Маскате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Визитные карточки чарующего Маската;
  2. Манящий Маскат с ароматом Amouage;
  3. Вечерний Маскат;
  4. Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе);
  5. Из Маската - в Низву, Биркат Аль Мауз и Джебель Ахдар.
Что посмотреть в Маскате
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Оперный дом;
  2. Мечеть Султана Кабуса;
  3. Вади Бани Халид;
  4. Набережная;
  5. Рынок Матрах;
  6. Гранд-каньон;
  7. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2026
Сейчас в Маскате можно забронировать 123 экскурсии от 15 до 1100 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 900 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Откройте для себя богатую культуру и захватывающую историю Маската, выбрав одну из наших экскурсий. Великолепные пейзажи, древние крепости и современные достопримечательности ожидают вас в этих путешествиях. Будьте уверены, что каждая экскурсия по Маскату на русском языке пройдет на высшем уровне благодаря нашим опытным гидам. Не упустите шанс заказать экскурсию в Маскате и увидеть все самое лучшее, что может предложить столица Омана