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проводил Илья, а я уже была с ним до этого на другой экскурсии. Но то внимание к деталям, бесконечные подарки всем членам группы, отсутствие спешки сделали эту поездку незабываемой. Илья прекрасный рассказчик, надежный водитель, кладезь интересных историй про Оман. Ну а природа Омана довела поездку до совершенства и сверх того. Поэтому однозначно рекомендую этот маршрут, только нужно принять во внимание то, что все локации далековато и это влияет на продолжительность поездки. Но на комфортной машине усталости не ощущается, только положительные эмоции в конце дня! Илье отдельное респект и уважуха! И счастья в жизни!