Все экскурсии в Маскате
4 экскрусии в Маскате, 7 отзывов, скидки до 10%, цены от $220 до $365. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Маскате много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Омане как можно лучше
Визитные карточки чарующего Маската
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Вы познакомитесь с величественной архитектурой главной мечети Омана, Королевской оперы и резиденции правителей Аль-Алам. Узнаете, как Султану Кабусу удалось вывести страну из средневековья, создав благополучное современное государство. И, конечно, погрузитесь в мир арабских сокровищ на колоритном рынке Матрах.
скидка10%
$380$342 за экскурсию
8 часов
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Во время легкого хайкинга и водных переправ вы осмотрите плантации банановых пальм и непривычные для пустыни заросли, искупаетесь в дивных водоемах и пройдете вдоль фантастических скал. А на обратном пути посетите одно из самых красивых карстовых озер мира, возникшее, по легенде, благодаря звезде.
Маскат: место, где брошен якорь
Португальские крепости в старой гавани, лавки с серебром, рыбный рынок и весь колорит яркого города
Маскат — столица Омана, город довольно древний и во все времена привлекающий завоевателей своим выгодным географическим положением. Неспроста один из переводов слов «масгат» — это «якорная стоянка». Во время прогулки по этому удивительному, не похожему на другие города Персидского залива месту мы осмотрим всё самое интересное!
Поездка в вади Шааб
Соприкоснуться с бытом аборигенов, покататься на лодке, насладиться пейзажами и искупаться
Вади – это арабское слово, означает «долина, высохшее русло реки». А когда в стране нет рек и озер – есть только вади с водопадами в обрамлении финиковых пальм и рододендронов, то и этого достаточно для звания райского местечка! Убедитесь в этом сами и порадуйте себя купанием в вечно тёплой воде.