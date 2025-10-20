Мои заказы

Волшебное путешествие: Вади-Шаб и воронка Бимма - из Маската

Откройте завораживающую природу Омана в Вади Шаб и воронке Бимма. Насладитесь уникальными пейзажами и узнайте о местных традициях
Путешествие в Вади Шаб и воронку Бимма - это возможность увидеть природные чудеса Омана.

Бирюзовое озеро Бимма и оазис Вади Шаб с изумрудными водоёмами и скрытыми пещерами оставят незабываемые впечатления. Участники
читать дальше

экскурсии узнают об истории и культуре Омана, насладятся видами ущелий и водопадов. Поездка подходит для взрослых и детей от 5 лет, включает обед и напитки. Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях и сопровождается опытным гидом

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Бирюзовое озеро Бимма
  • 🏞️ Ущелья и водопады Вади Шаб
  • 📸 Уникальные фото
  • 🗺️ История и культура Омана
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🍽️ Обед включён

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Вади Шаб и воронки Бимма - с октября по март. В это время года погода наиболее комфортна для прогулок и изучения природных достопримечательностей, что делает поездку особенно приятной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя17
ноя8
янв
Время начала: 08:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Воронка Бимма
  • Оазис Вади Шаб

Описание экскурсии

Воронка Бимма — впечатляющее природное образование, известное как Бирюзовое озеро. Море и подземные воды соединились, образовав водоём с кристально чистой водой. Вы сделаете уникальные фотографии и узнаете об особенностях этого места.

Оазис Види Шаб. Он покорит вас первозданной красотой! Вы полюбуетесь ущельем, окружённым высокими горами, изумрудными водоёмами и пальмами. Путь к оазису пройдёт вдоль реки через скалы: вас ждут захватывающие дух пейзажи, скрытые пещеры и водопады, до которых можно добраться, проплыв по бирюзовым бассейнам.

По пути поговорим об истории Омана, местных традициях, использовании природных ресурсов для выживания, культурных особенностях, флоре и фауне. Также у нас будет остановка на обед (входит в стоимость).

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле MG RX8 или Nissan Patrol. Дорога в обе стороны занимает около 2 часов
  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Будьте готовы к несложному пешему маршруту вдоль реки (40–50 мин)
  • Обед и прохладительные напитки входят в стоимость
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 568 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
ИГорь
ИГорь
20 окт 2025
Супер поездка.
Машина свеженькая, чистая, кондиционер, музыка, зарядка для телефона и камеры.
Гид (Алекс) живет тут 25 лет, свободно говорил по русски, компанейский, ответил на все вопросы о стране. Фоткал в интересных
читать дальше

местах, помогал в трудных местах.
В дороге водичка, обед, чаем местным угостили - все в рамках цены.
Само Вади просто кайф. Водичка чистая, теплая, яркого цвета. Горы, пальмы и вода дают отличные фотки.
Резиновые тапки (очень рекомендую), шляпу, шорты, чехол для телефона, водонепроницаемую сумку, жилет плавательный - все можно купить/арендовать прям там.
Воронка тоже не плохо, напоминает Мексику.
Отдельная ⭐ за возможность оплатить тур на русскую карточку.
Рекомендую👍👍👍

Входит в следующие категории Маската

