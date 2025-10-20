Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Вади Шаб и воронки Бимма - с октября по март. В это время года погода наиболее комфортна для прогулок и изучения природных достопримечательностей, что делает поездку особенно приятной.

Путешествие в Вади Шаб и воронку Бимма - это возможность увидеть природные чудеса Омана.Бирюзовое озеро Бимма и оазис Вади Шаб с изумрудными водоёмами и скрытыми пещерами оставят незабываемые впечатления. Участники

экскурсии узнают об истории и культуре Омана, насладятся видами ущелий и водопадов. Поездка подходит для взрослых и детей от 5 лет, включает обед и напитки. Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях и сопровождается опытным гидом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Воронка Бимма — впечатляющее природное образование, известное как Бирюзовое озеро. Море и подземные воды соединились, образовав водоём с кристально чистой водой. Вы сделаете уникальные фотографии и узнаете об особенностях этого места.

Оазис Види Шаб. Он покорит вас первозданной красотой! Вы полюбуетесь ущельем, окружённым высокими горами, изумрудными водоёмами и пальмами. Путь к оазису пройдёт вдоль реки через скалы: вас ждут захватывающие дух пейзажи, скрытые пещеры и водопады, до которых можно добраться, проплыв по бирюзовым бассейнам.

По пути поговорим об истории Омана, местных традициях, использовании природных ресурсов для выживания, культурных особенностях, флоре и фауне. Также у нас будет остановка на обед (входит в стоимость).

Организационные детали