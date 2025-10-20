Путешествие в Вади Шаб и воронку Бимма - это возможность увидеть природные чудеса Омана.
Бирюзовое озеро Бимма и оазис Вади Шаб с изумрудными водоёмами и скрытыми пещерами оставят незабываемые впечатления. Участники
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Бирюзовое озеро Бимма
- 🏞️ Ущелья и водопады Вади Шаб
- 📸 Уникальные фото
- 🗺️ История и культура Омана
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🍽️ Обед включён
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Вади Шаб и воронки Бимма - с октября по март. В это время года погода наиболее комфортна для прогулок и изучения природных достопримечательностей, что делает поездку особенно приятной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Воронка Бимма
- Оазис Вади Шаб
Описание экскурсии
Воронка Бимма — впечатляющее природное образование, известное как Бирюзовое озеро. Море и подземные воды соединились, образовав водоём с кристально чистой водой. Вы сделаете уникальные фотографии и узнаете об особенностях этого места.
Оазис Види Шаб. Он покорит вас первозданной красотой! Вы полюбуетесь ущельем, окружённым высокими горами, изумрудными водоёмами и пальмами. Путь к оазису пройдёт вдоль реки через скалы: вас ждут захватывающие дух пейзажи, скрытые пещеры и водопады, до которых можно добраться, проплыв по бирюзовым бассейнам.
По пути поговорим об истории Омана, местных традициях, использовании природных ресурсов для выживания, культурных особенностях, флоре и фауне. Также у нас будет остановка на обед (входит в стоимость).
Организационные детали
- Поедем на автомобиле MG RX8 или Nissan Patrol. Дорога в обе стороны занимает около 2 часов
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Будьте готовы к несложному пешему маршруту вдоль реки (40–50 мин)
- Обед и прохладительные напитки входят в стоимость
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 568 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
ИГорь
20 окт 2025
Супер поездка.
Машина свеженькая, чистая, кондиционер, музыка, зарядка для телефона и камеры.
