Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, посвящённое природе Омана! Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером. А также полюбуетесь по пути маленькими городами и аутентичными деревнями, построенными в окружении скал или в крохотных долинах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Долина Вади Бани Халид. Невероятной красоты долина, расположенная между белыми скалами и золотыми песками. Вы насладитесь её пейзажами и искупаетесь в природных бассейнах с лазурной водой.

Пустыня Вахиба. Фантастическая пустыня с бесконечными дюнами высотой до 200 метров. Она впечатлит вас масштабом и разнообразием цветовой гаммы: от белого до медово-золотистого, от красного до чёрного. По желанию вы познакомитесь с бедуинами и прокатитесь на верблюдах.

Организационные детали