Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день

Прокатиться на джипе по пустыне, искупаться в озере между скалами и насладиться пейзажами Омана

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, посвящённое природе Омана! Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером.

А также полюбуетесь по пути маленькими городами и аутентичными деревнями, построенными в окружении скал или в крохотных долинах.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Ближайшие даты:
17
ноя
20
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
27
ноя
28
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Долина Вади Бани Халид. Невероятной красоты долина, расположенная между белыми скалами и золотыми песками. Вы насладитесь её пейзажами и искупаетесь в природных бассейнах с лазурной водой.

Пустыня Вахиба. Фантастическая пустыня с бесконечными дюнами высотой до 200 метров. Она впечатлит вас масштабом и разнообразием цветовой гаммы: от белого до медово-золотистого, от красного до чёрного. По желанию вы познакомитесь с бедуинами и прокатитесь на верблюдах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • В стоимость включены: транспорт и обед-пикник
  • Катание на верблюде оплачивается дополнительно (по желанию): 3-15 оманских риалов. Цена зависит от продолжительности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Маската

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Джиппинг

Похожие туры из Маската

Визитные карточки чарующего Маската
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Визитные карточки чарующего Маската
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Отель
Завтра
20 ноя
23 ноя
25 ноя
$250 за всё до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
в вашем отеле в Маскате
Завтра
17 ноя
20 ноя
23 ноя
$400 за всё до 4 чел.
Маскат - восточная сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Маскат - восточная сказка
Насыщенная автомобильная экскурсия по волшебной столице Омана с профессиональным гидом
в вашем отеле
17 ноя
18 ноя
19 ноя
20 ноя
$359 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Маскате
ХОРОШО
🧭
ТАМ