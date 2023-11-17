Прокатиться на джипе по пустыне, искупаться в озере между скалами и насладиться пейзажами Омана
Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, посвящённое природе Омана! Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером.
А также полюбуетесь по пути маленькими городами и аутентичными деревнями, построенными в окружении скал или в крохотных долинах.
А также полюбуетесь по пути маленькими городами и аутентичными деревнями, построенными в окружении скал или в крохотных долинах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Долина Вади Бани Халид. Невероятной красоты долина, расположенная между белыми скалами и золотыми песками. Вы насладитесь её пейзажами и искупаетесь в природных бассейнах с лазурной водой.
Пустыня Вахиба. Фантастическая пустыня с бесконечными дюнами высотой до 200 метров. Она впечатлит вас масштабом и разнообразием цветовой гаммы: от белого до медово-золотистого, от красного до чёрного. По желанию вы познакомитесь с бедуинами и прокатитесь на верблюдах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- В стоимость включены: транспорт и обед-пикник
- Катание на верблюде оплачивается дополнительно (по желанию): 3-15 оманских риалов. Цена зависит от продолжительности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 472 туристов
Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман я с радостью стану вашим проводником в восточную сказку. Очень люблю эту страну, глубоко изучил историю Омана и культуру, традиции и природные достопримечательности. С моими авторскими экскурсиями на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе вы увидите, узнаете, ощутите и прочувствуете настоящий Оман. А также я помогу по вашему желанию составить индивидуальную программу пребывания в стране, будь то поездка для одного, компании или семьи. Приглашаю окунуться в разнообразие впечатлений! Всегда рад новым встречам!
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