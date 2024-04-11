2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)

Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Мечеть Султана Кабуса - главная мечеть Омана, с роскошными интерьерами, люстрами Swarovski и вторым в мире по размеру ковром.

Королевский оперный театр сочетает арабские элементы с приёмами Средневековья в современном исполнении.

Вади
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Шаб - живописное ущелье с крутыми скалами, фруктовыми плантациями и естественными бассейнами, где можно купаться. Озеро Бимма - заполненная водой расщелина в известняке. Дворец Аль-Алам - главный символ Омана, расскажет о трансформации страны. Традиционный рынок Матрах - колоритный базар с типичными сувенирами арабского мира. Форт Матрах - история португальской оккупации и борьбы с оманской армией

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный формат экскурсии
  2. 🏛️ Посещение главных достопримечательностей Маската
  3. 🌄 Прогулка по живописному каньону Вади Шаб
  4. 🍽️ Обед в местном ресторане включён
  5. 🚗 Комфортабельный транспорт
  6. 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  7. 🛍️ Время для покупок на традиционном рынке

Что можно увидеть

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевский оперный театр
  • Вади Шаб
  • Озеро Бимма
  • Резиденция Султана Кабуса
  • Традиционный рынок
  • Форт Матрах
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Султана Кабуса. Главная мечеть в Омане. Вы услышите историю возведения этого величественного строения и оцените роскошные интерьеры с люстрами Swarovski и вторым в мире по размеру ковром, над созданием которого 4 года трудились 400 мастериц.

Королевский оперный театр. Ещё одно произведение архитектуры, созданное при участии султана Кабуса. В нём сочетаются арабские элементы с приёмами Средневековья в современном исполнении.

Вади Шаб. Отправляемся вдоль побережья Омана в направлении города Сур и через 1,5–2 часа прибудем в долину. Переправимся на моторной лодке через водоём с чистой бирюзовой водой. Затем вас ждёт получасовой треккинг по живописному ущелью с видами крутых скал, фруктовых плантаций и естественных бассейнов. Далее есть два варианта: либо остаться и наслаждаться купанием в чистейших водах озера, либо продолжить путь вплавь или пешком по дну ручья (в сухой сезон), чтобы достичь глубокого бассейна и побывать в пещере и на красивом водопаде.

Озеро Бимма. Живописная заполненная водой расщелина в известняке в районе Маската. Для облегчения доступа к этому месту здесь создали парк «Хават Наджм», а также построили лестницу, ведущую к озеру. Спустившись, вы сможете сделать красивые снимки, а при желании — и поплавать.

Резиденция Султана Кабуса. Вы посетите дворец Аль-Алам — главный символ страны. Мы расскажем, как менялся облик дворца. Кроме того, вы узнаете о роли, которую сыграл действующий султан в трансформации Омана: из средневекового отсталого государства Оман превратился в благополучную и современную страну.

Традиционный рынок. Какой восточный город без колоритного рынка? Мы побываем на старом базаре Матрах, где у вас будет много времени, чтобы прогуляться по аутентичным торговым улочкам и осмотреть типичные сувениры арабского мира: благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, уникальные изделия ручной работы и ароматный оманский кофе.

Форт Матрах. После этого мы отвезём вас в форт, где расскажем об истории португальской оккупации в конце 16 века и о борьбе с оманской армией.

Организационные детали

  • Для посещения мечети нужно соблюсти дресс-код: закрытая одежда для женщин и мужчин, покрытая голова для женщин
  • Экскурсия проходит на комортабельном легковом автомобиле или внедорожнике (см. фото в галерее). Расстояние от морского порта Маската до Вади Шаб составляет примерно 170 км в одну сторону (до 2 часов в пути)
  • В стоимость входит полноценный обед в местном ресторане. Также мы полностью обеспечим вас напитками и водой.
  • Маршрут предполагает проход по пересечённой местности, поэтому мы настоятельно рекомендуем иметь кроссовки или специальную обувь с нескользящей подошвой. Подойдут тапочки по типу CROCS для комфортного перехода через перекаты по крупной круглой гальке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
11 апр 2024
Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю Омана, и про обычаи и про современную жизнь. Очень удачно составлена экскурсия - все основные достопримечательности Маската, даже удалось посмотреть часть вечером, плюс природа. Мы просто в восторге от оазиса Вади Шаб, всем рекомендую к посещению.

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