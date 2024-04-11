Мечеть Султана Кабуса - главная мечеть Омана, с роскошными интерьерами, люстрами Swarovski и вторым в мире по размеру ковром.Королевский оперный театр сочетает арабские элементы с приёмами Средневековья в современном исполнении.Вади

Шаб - живописное ущелье с крутыми скалами, фруктовыми плантациями и естественными бассейнами, где можно купаться. Озеро Бимма - заполненная водой расщелина в известняке. Дворец Аль-Алам - главный символ Омана, расскажет о трансформации страны. Традиционный рынок Матрах - колоритный базар с типичными сувенирами арабского мира. Форт Матрах - история португальской оккупации и борьбы с оманской армией

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Султана Кабуса. Главная мечеть в Омане. Вы услышите историю возведения этого величественного строения и оцените роскошные интерьеры с люстрами Swarovski и вторым в мире по размеру ковром, над созданием которого 4 года трудились 400 мастериц.

Королевский оперный театр. Ещё одно произведение архитектуры, созданное при участии султана Кабуса. В нём сочетаются арабские элементы с приёмами Средневековья в современном исполнении.

Вади Шаб. Отправляемся вдоль побережья Омана в направлении города Сур и через 1,5–2 часа прибудем в долину. Переправимся на моторной лодке через водоём с чистой бирюзовой водой. Затем вас ждёт получасовой треккинг по живописному ущелью с видами крутых скал, фруктовых плантаций и естественных бассейнов. Далее есть два варианта: либо остаться и наслаждаться купанием в чистейших водах озера, либо продолжить путь вплавь или пешком по дну ручья (в сухой сезон), чтобы достичь глубокого бассейна и побывать в пещере и на красивом водопаде.

Озеро Бимма. Живописная заполненная водой расщелина в известняке в районе Маската. Для облегчения доступа к этому месту здесь создали парк «Хават Наджм», а также построили лестницу, ведущую к озеру. Спустившись, вы сможете сделать красивые снимки, а при желании — и поплавать.

Резиденция Султана Кабуса. Вы посетите дворец Аль-Алам — главный символ страны. Мы расскажем, как менялся облик дворца. Кроме того, вы узнаете о роли, которую сыграл действующий султан в трансформации Омана: из средневекового отсталого государства Оман превратился в благополучную и современную страну.

Традиционный рынок. Какой восточный город без колоритного рынка? Мы побываем на старом базаре Матрах, где у вас будет много времени, чтобы прогуляться по аутентичным торговым улочкам и осмотреть типичные сувениры арабского мира: благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, уникальные изделия ручной работы и ароматный оманский кофе.

Форт Матрах. После этого мы отвезём вас в форт, где расскажем об истории португальской оккупации в конце 16 века и о борьбе с оманской армией.

Организационные детали