Королевский оперный театр сочетает арабские элементы с приёмами Средневековья в современном исполнении.
Вади
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный формат экскурсии
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей Маската
- 🌄 Прогулка по живописному каньону Вади Шаб
- 🍽️ Обед в местном ресторане включён
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🛍️ Время для покупок на традиционном рынке
Что можно увидеть
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевский оперный театр
- Вади Шаб
- Озеро Бимма
- Резиденция Султана Кабуса
- Традиционный рынок
- Форт Матрах
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мечеть Султана Кабуса. Главная мечеть в Омане. Вы услышите историю возведения этого величественного строения и оцените роскошные интерьеры с люстрами Swarovski и вторым в мире по размеру ковром, над созданием которого 4 года трудились 400 мастериц.
Королевский оперный театр. Ещё одно произведение архитектуры, созданное при участии султана Кабуса. В нём сочетаются арабские элементы с приёмами Средневековья в современном исполнении.
Вади Шаб. Отправляемся вдоль побережья Омана в направлении города Сур и через 1,5–2 часа прибудем в долину. Переправимся на моторной лодке через водоём с чистой бирюзовой водой. Затем вас ждёт получасовой треккинг по живописному ущелью с видами крутых скал, фруктовых плантаций и естественных бассейнов. Далее есть два варианта: либо остаться и наслаждаться купанием в чистейших водах озера, либо продолжить путь вплавь или пешком по дну ручья (в сухой сезон), чтобы достичь глубокого бассейна и побывать в пещере и на красивом водопаде.
Озеро Бимма. Живописная заполненная водой расщелина в известняке в районе Маската. Для облегчения доступа к этому месту здесь создали парк «Хават Наджм», а также построили лестницу, ведущую к озеру. Спустившись, вы сможете сделать красивые снимки, а при желании — и поплавать.
Резиденция Султана Кабуса. Вы посетите дворец Аль-Алам — главный символ страны. Мы расскажем, как менялся облик дворца. Кроме того, вы узнаете о роли, которую сыграл действующий султан в трансформации Омана: из средневекового отсталого государства Оман превратился в благополучную и современную страну.
Традиционный рынок. Какой восточный город без колоритного рынка? Мы побываем на старом базаре Матрах, где у вас будет много времени, чтобы прогуляться по аутентичным торговым улочкам и осмотреть типичные сувениры арабского мира: благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, уникальные изделия ручной работы и ароматный оманский кофе.
Форт Матрах. После этого мы отвезём вас в форт, где расскажем об истории португальской оккупации в конце 16 века и о борьбе с оманской армией.
Организационные детали
- Для посещения мечети нужно соблюсти дресс-код: закрытая одежда для женщин и мужчин, покрытая голова для женщин
- Экскурсия проходит на комортабельном легковом автомобиле или внедорожнике (см. фото в галерее). Расстояние от морского порта Маската до Вади Шаб составляет примерно 170 км в одну сторону (до 2 часов в пути)
- В стоимость входит полноценный обед в местном ресторане. Также мы полностью обеспечим вас напитками и водой.
- Маршрут предполагает проход по пересечённой местности, поэтому мы настоятельно рекомендуем иметь кроссовки или специальную обувь с нескользящей подошвой. Подойдут тапочки по типу CROCS для комфортного перехода через перекаты по крупной круглой гальке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды