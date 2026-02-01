Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$900 за человека
Индивидуальный джип-тур в пустыню Вахиба и оазис Вади Бани Халид
Проводить закат и встретить рассвет среди дюн, искупаться в бирюзовой воде и увидеть жизнь бедуинов
Начало: Маскат, 9:00
7 фев в 09:00
8 фев в 09:00
$1300 за всё до 2 чел.
Индивидуальный джип-тур по Оману с водными активностями, каньонингом и виа феррата
Понырять у островов Дайманият, покорить скалы, отдохнуть в горах, оазисах и пустыне Бидия
Начало: Аэропорт Маската, 9:00
9 фев в 09:00
12 фев в 09:00
$1710 за человека
