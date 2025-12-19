Индивидуальный джип-тур по Оману с водными активностями, каньонингом и виа феррата
Понырять у островов Дайманият, покорить скалы, отдохнуть в горах, оазисах и пустыне Бидия
В этом туре вы не наблюдаете за природой со стороны — вы вступаете с ней в диалог и шаг за шагом покоряете стихии.
В первую очередь — горы: устроим виа феррата читать дальше
на Джабаль Шамс и каньонинг в Змеином каньоне и оазисе Вади-Мибам — будем прыгать в воду, скользить по скалам, спускаться по верёвкам.
На катере домчимся к оманским Мальдивам — островам Дайманият — и вблизи понаблюдаем за черепахами, муренами, скатами, безобидными акулами.
Будет и небольшая передышка: побродим по деревушкам у самых облаков, где люди веками выращивают гранаты и финики, пересечём красные пески пустыни Бидия, чтобы провести ночь в шатрах, и завершим отпуск в ароматах пряностей и благовоний, гуляя по колоритному восточному рынку Матрах.
Описание тура
Организационные детали
Тур проходит без детей.
Программа тура по дням
1 день
На катере к оманским Мальдивам - островам Дайманият
Встретим вас у аэропорта. Сегодня на катере отправимся к островам Дайманият. Это необитаемые скалистые клочки суши в изумрудно-прозрачных водах, которые называют оманскими Мальдивами. Тут водятся черепахи, мурены, скаты, леопардовые и китовые акулы, много кораллов и другой растительности — идеально для снорклинга, дайвинга и иных активностей. Ночуем в горной деревне Балад Сейт с традиционной оманской архитектурой и зелёными террасами.
2 день
Каньонинг в Змеином каньоне
Приключения продолжаются! Поедем в Змеиный каньон — природный аквапарк с утёсами, озёрами, водопадами, естественными горками. Идём пешком, прыгаем в воду, скользим по скалам, спускаемся по верёвкам — будет весело! После активных приключений — тёплый обед в горах и отдых в Аль-Хамра.
3 день
Виа феррата на горе Джабаль Шамс
Сегодня поднимемся на высшую точку страны — гору Джабаль Шамс. Пройдём по маршруту вдоль оманского Гранд-каньона, будто по кромке земли и неба. Потом поднимемся обратно по скалолазному пути со страховкой виа феррата. В финале — обед над пропастью и переезд к плато Джебель-Ахдар.
4 день
Деревни Джебель-Ахдар
Мы прогуляемся по тропе среди террас и садов, пролегающей через 3 деревни, и побеседуем об истории Омана. Тут каменные дома вросли в скалы, люди веками выращивают гранаты и финики, и царит ощущение невероятного покоя. То, что нужно после активного отдыха!
5 день
Оазис Вади-Хавер, пустыня Бидия
Сначала отправимся в оазис Вади-Хавер с густой зеленью, извилистой рекой, природными каскадами и ярко-голубыми купелями. Затем путь лежит в бескрайние пески — поедем в пустыню Бидия с высокими красными дюнами. Проводим закат и проведём уютный вечер у костра в традиционном оманском лагере с шатрами.
6 день
Каньонинг в оазисе Вади-Мибам, рынок Матрах
Напоследок устроим каньонинг в оазисе Вади-Мибам, а затем посетим рынок Матрах, один из старейших в арабском мире. Тут можно приобрести самые разные товары, в том числе изделия народных ремёсел и пряности, а также проникнуться восточным колоритом. Вечером проводим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного человека при группе из 4 участников
$1710
За одного человека при группе из 3 участников
$1990
За одного человека при группе из 2 участников
$2740
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и инструктором на русском/английском языках
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Аренда оборудования и снаряжения
Что не входит в цену
Билеты в Маскат и обратно в ваш город
Питание вне программы
Обратите внимание: стоимость тура указана за 1 человека при группе из 4 участников. Стоимость тура составит: $1990 за каждого при участии 3 человек $2740 за каждого при участии 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Маската, 9:00
Завершение: Аэропорт Маската, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лариса — Организатор в Маскате
Здравствуйте! Мы — практически единственная англо-русскоязычная команда профессиональных гидов и инструкторов по активному туризму в Омане.
Наши туры — это не просто экскурсии, а реальные приключения: каньонинг, походы по горам, купание читать дальше
в оазисах, альпинизм, спелеология, сафари по пустыне и морские маршруты.
Мы живём и работаем с местными гидами в Омане уже много лет, знаем страну изнутри и создаём маршруты, которых нет в стандартных турах.
Наша задача — организовать ваше путешествие без посредников и сюрпризов: от подбора маршрута и гида до полного сопровождения на месте. Вы будете в надёжных руках профессионалов: все наши гиды — сертифицированные инструкторы по активному туризму с многолетним опытом работы в Омане.
Каждый маршрут мы создаём индивидуально: будь то деловая поездка, семейный отдых или настоящее приключение. Всё будет безопасно, продумано и незабываемо.