Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Оман — это страна из восточных сказок, экзотичная и колоритная и при этом чистая и современная.
Вы посетите нынешнюю и бывшую столицы: в Маскате полюбуетесь роскошью мечети Султана Кабуса, Королевского оперного читать дальше
театра, дворца Аль-Алам, а в Низве перенесётесь в эпоху завоеваний, осматривая многочисленные фортификационные сооружения.
Витиеватые здания в арабском стиле и шумные рынки с несметным количеством людей и товаров смените на красоту и тишину нетронутой природы. Поднимитесь к облакам, чтобы вдохнуть свежий воздух гор и отдохнуть в курортном отеле с бассейном. Проводите закат и останетесь ночевать в шатрах посреди пустыни Вахиба. А также понежитесь в естественных купальнях с изумрудно-зелёной водой в оазисе Вади Бани Халид.
Описание тура
Организационные детали
Для посещения мечети мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных (до щиколотки) брюках или юбках, блузах с рукавами до кистей рук. Также необходимо иметь платок или лёгкий шарф, полностью закрывающий волосы и шею. Если есть желание посетить мечеть в традиционной одежде жителя Омана, с радостью её предоставлю. Для этого заранее необходимо сообщить, сколько будет мужчин и женщин. Рекомендуем взять лёгкую одежду и удобную обувь, а также купальные принадлежности, полотенца, водонепроницаемые чехлы для телефона.
Программа тура по дням
1 день
Главные достопримечательности Маската, ночь в горах
Встретимся и отправимся знакомиться с Маскатом — столицей Омана. Вы узнаете историю страны, посетите величественную мечеть Султана Кабуса и Королевский оперный театр. Окунётесь в атмосферу Востока, гуляя по старому рынку Мартах. Завершите променад на Дворцовой площади, любуясь резиденцией правителя Аль-Алам. Ночевать будем в горах.
2 день
Каньон, знаковые локации Низвы, закат и ночёвка в пустыне
Начнём день с прогулки по каньону, вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь видами. Затем поедем в Низву, бывшую столицу Омана. Посетим форт и другие сооружения, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов, и перенесёмся в эпоху завоеваний. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться городом и окружающим его оазисом. Пройдём по колоритному рынку и проводим закат в пустыне Вахиба.
3 день
Пустыня Вахиба, оазис Вади Бани Халид
Пустыня Вахиба состоит из покатых дюн, меняющих цвет от насыщенно-оранжевого до светло-янтарного. Рекомендуем прогуляться по песку босиком. Потом отправимся в оазис Вади Бани Халид, чтобы искупаться в природных бассейнах с изумрудно-зелёной водой. Вдоволь насладившись природой Омана, мы вернёмся в Маскат и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Маскат и обратно в ваш город
Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
Завершение: Маскат, место по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле!
Мои корни уходят глубоко в историю читать дальше
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок!