Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы

Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Оман — это страна из восточных сказок, экзотичная и колоритная и при этом чистая и современная.

Вы посетите нынешнюю и бывшую столицы: в Маскате полюбуетесь роскошью мечети Султана Кабуса, Королевского оперного
театра, дворца Аль-Алам, а в Низве перенесётесь в эпоху завоеваний, осматривая многочисленные фортификационные сооружения.

Витиеватые здания в арабском стиле и шумные рынки с несметным количеством людей и товаров смените на красоту и тишину нетронутой природы. Поднимитесь к облакам, чтобы вдохнуть свежий воздух гор и отдохнуть в курортном отеле с бассейном. Проводите закат и останетесь ночевать в шатрах посреди пустыни Вахиба. А также понежитесь в естественных купальнях с изумрудно-зелёной водой в оазисе Вади Бани Халид.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения мечети мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных (до щиколотки) брюках или юбках, блузах с рукавами до кистей рук. Также необходимо иметь платок или лёгкий шарф, полностью закрывающий волосы и шею.
Если есть желание посетить мечеть в традиционной одежде жителя Омана, с радостью её предоставлю. Для этого заранее необходимо сообщить, сколько будет мужчин и женщин.
Рекомендуем взять лёгкую одежду и удобную обувь, а также купальные принадлежности, полотенца, водонепроницаемые чехлы для телефона.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности Маската, ночь в горах

Встретимся и отправимся знакомиться с Маскатом — столицей Омана. Вы узнаете историю страны, посетите величественную мечеть Султана Кабуса и Королевский оперный театр. Окунётесь в атмосферу Востока, гуляя по старому рынку Мартах. Завершите променад на Дворцовой площади, любуясь резиденцией правителя Аль-Алам. Ночевать будем в горах.

Главные достопримечательности Маската, ночь в горах
2 день

Каньон, знаковые локации Низвы, закат и ночёвка в пустыне

Начнём день с прогулки по каньону, вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь видами. Затем поедем в Низву, бывшую столицу Омана. Посетим форт и другие сооружения, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов, и перенесёмся в эпоху завоеваний. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться городом и окружающим его оазисом. Пройдём по колоритному рынку и проводим закат в пустыне Вахиба.

Каньон, знаковые локации Низвы, закат и ночёвка в пустыне
3 день

Пустыня Вахиба, оазис Вади Бани Халид

Пустыня Вахиба состоит из покатых дюн, меняющих цвет от насыщенно-оранжевого до светло-янтарного. Рекомендуем прогуляться по песку босиком. Потом отправимся в оазис Вади Бани Халид, чтобы искупаться в природных бассейнах с изумрудно-зелёной водой. Вдоволь насладившись природой Омана, мы вернёмся в Маскат и попрощаемся.

Пустыня Вахиба, оазис Вади Бани Халид

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Маскат и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
Завершение: Маскат, место по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок!

Тур входит в следующие категории Маската

