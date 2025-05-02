Найдено 1 тур в Маскате на русском языке, цена $1550. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На машине 8 дней В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса $1550 за человека

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