В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
2 мая в 10:00
27 окт в 10:00
$1550 за человека
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