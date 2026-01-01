Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
$900 за человека
Города и традиционные деревни, горы, море и пустыня: по Оману в мини-группе
Осмотреть природные жемчужины, переночевать среди барханов и посетить черепаший заповедник
Начало: Маскат, 6:00
22 ноя в 06:00
$2550 за человека
По Оману с местным жителем: культура и архитектура, сафари в пустыне и морская прогулка
Исследовать Низву и Маскат, заночевать в дюнах, изучить подводный мир и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Маскат, 20:00 (возможна встреча в другое время по ...
28 мар в 08:00
$2240 за человека
