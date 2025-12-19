После завтрака мы посетим мечеть Султана Кабуса — одну из самых красивых и значимых мечетей Омана, поражающую гармонией линий и масштабом. Далее нас ждёт Королевский оперный театр, известный изысканной восточной архитектурой. Затем мы отправимся на парфюмерную фабрику Amouage — бренд, который переосмыслил арабское искусство парфюмерии, соединив древние традиции с современными технологиями. Здесь вы узнаете историю марки и познакомитесь с её культовыми ароматами.

После осмотрим дворец Аль-Алам — официальную резиденцию султана, а завершим день прогулкой по традиционному рынку Матрах.