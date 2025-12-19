По Оману с местным жителем: культура и архитектура, сафари в пустыне и морская прогулка
Исследовать Низву и Маскат, заночевать в дюнах, изучить подводный мир и посетить парфюмерную фабрику
Я покажу вам Оман во всём многообразии. Вы увидите изящную мечеть Султана Кабуса и роскошный дворец Аль-Алам в Маскате. Окунётесь в атмосферу Востока на рынках и прикоснётесь к искусству арабской читать дальше
парфюмерии.
Вас ждёт морская прогулка к островам Диманият со снорклингом среди ярких рыб и морских черепах, купание в изумрудных водах оазиса Вади Бани Халид и захватывающее сафари по пескам пустыни Вахиба, где закаты похожи на танец огня.
Мы прогуляемся по древнему форту Низвы, поднимемся в горы Джабаль-аль-Ахдар с головокружительными видами и посетим традиционные деревни. За одну поездку вы словно побываете сразу в нескольких ярких и совершенно разных мирах.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Маскат, размещение в отеле, отдых
Встретим вас в аэропорту Маската. После знакомства состоится трансфер в отель для отдыха после дороги. Вы разместитесь и проведёте время в спокойном режиме, восстанавливая силы перед началом насыщенной программы.
2 день
Маскат: культура, архитектура, ароматы
После завтрака мы посетим мечеть Султана Кабуса — одну из самых красивых и значимых мечетей Омана, поражающую гармонией линий и масштабом. Далее нас ждёт Королевский оперный театр, известный изысканной восточной архитектурой. Затем мы отправимся на парфюмерную фабрику Amouage — бренд, который переосмыслил арабское искусство парфюмерии, соединив древние традиции с современными технологиями. Здесь вы узнаете историю марки и познакомитесь с её культовыми ароматами.
После осмотрим дворец Аль-Алам — официальную резиденцию султана, а завершим день прогулкой по традиционному рынку Матрах.
3 день
Морская прогулка к островам Диманият и снорклинг
Сегодня на яхте отправимся к островам Диманият — природному заповеднику, известному богатым подводным миром. Во время снорклинга вы увидите ярких тропических рыб и морских черепах в кристально чистых водах Аравийского моря.
4 день
Оазис Вади Бани Халид и пустыня Вахиба, сафари по барханам
В этот день переедем в Вади Бани Халид — один из самых живописных оазисов Омана, где вы сможете искупаться в естественных водоёмах среди скал и пальм. Затем продолжим путь в пустыню Вахиба. По прибытии разместимся в отеле посреди барханов и отправимся на сафари по дюнам. Полюбуемся закатом, окрашивающим пески в золотые оттенки. Ночь в отеле в пустыне.
5 день
Низва, восточные базары и горы Джабаль-аль-Ахдар
Этот день погрузит вас в аутентичную атмосферу Омана. Мы посетим два восточных базара, древний форт Низвы и традиционную деревню с глинобитными домами. Поговорим об укладе жизни оманцев, системе орошения фаладж и правилах торговли на рынке домашних животных.
После обеда отправимся к горе Джабаль-аль-Ахдар — одной из самых высоких в стране, откуда нам откроются захватывающие панорамы.
6 день
Природа Джабаль-аль-Ахдара и Биркат-эль-Муз
Сегодня продолжим знакомство с природными ландшафтами Джабаль-аль-Ахдара. Посетим живописные смотровые точки и деревню Биркат-эль-Муз, известную террасными садами и исторической системой фаладж. После экскурсии — возвращение в Маскат и размещение в отеле.
7 день
Завершение путешествия
В заключительный день вы сможете насладиться спокойным отдыхом: позагорать, искупаться и погулять. После этого будет организован трансфер в аэропорт Маската.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$2000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужин в пустыне
Услуги русскоговорящего профессионального гида
Транспорт по всему маршруту
Входные билеты на достопримечательности
Сафари в пустыне
Экскурсия на острова Диманият на яхте с закусками
Что не входит в цену
Авиабилеты до Маската и обратно
Обеды и ужины (кроме 1)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маскат, 20:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Маскат, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле!
Мои корни уходят глубоко в историю читать дальше
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок!