В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
16 фев в 10:00
23 мар в 10:00
$1550 за человека
Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
$900 за человека
Индивидуальный джип-тур в пустыню Вахиба и оазис Вади Бани Халид
Проводить закат и встретить рассвет среди дюн, искупаться в бирюзовой воде и увидеть жизнь бедуинов
Начало: Маскат, 9:00
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
$1300 за всё до 2 чел.
