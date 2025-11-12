Современный Оман — удивительный уголок Востока.Здесь запрещены небоскрёбы, чисто и весьма колоритно: здания в арабском стиле витиевато украшены снаружи и роскошно оформлены внутри, а природа поражает разнообразием и красотой нетронутых

уголков. Отпуск тут включает массу локаций и впечатлений. В Маскате вы полюбуетесь убранством мечети Султана Кабуса и увидите султанский дворец Аль-Алам, в Низве пройдёте квест по средневековому форту, а в Суре узнаете, как на верфи вручную строят лодки-доу. Вдоволь насладитесь нерукотворными чудесами: освежитесь в естественных бассейнах посреди пышных оазисов, проводите закат в окружении золотых, оранжевых и алых дюн пустыни Вахиба, переночуете у самых облаков, поднявшись в горы Джебель-Ахдар. А также понаблюдаете за обитателями глубин: побываете на пляже с колонией черепах и во время морской прогулки нырнёте с маской и трубкой к коралловым рифам.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:

лёгкую и дышащую одежду (футболки, шорты, брюки)

одежду с длинными рукавами и брюки/длинные юбки, платья для защиты от солнца и посещения мечетей

лёгкую куртку или свитер для прохладных вечеров

купальные принадлежности

удобную походную обувь

коралловые тапочки, сандалии, шлёпки

головной убор

очки от солнца

пляжное полотенце

маску и трубку для снорклинга (при желании, снаряжение на экскурсиях предоставляется)

солнцезащитный крем с Spf 50+

водонепроницаемый чехол для телефона

Лучше брать в поездку наличные доллары. В Омане принимаются только доллары нового образца, лучше всего новее 2017 года.