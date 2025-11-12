Здесь запрещены небоскрёбы, чисто и весьма колоритно: здания в арабском стиле витиевато украшены снаружи и роскошно оформлены внутри, а природа поражает разнообразием и красотой нетронутых
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
лёгкую и дышащую одежду (футболки, шорты, брюки)
одежду с длинными рукавами и брюки/длинные юбки, платья для защиты от солнца и посещения мечетей
лёгкую куртку или свитер для прохладных вечеров
купальные принадлежности
удобную походную обувь
коралловые тапочки, сандалии, шлёпки
головной убор
очки от солнца
пляжное полотенце
маску и трубку для снорклинга (при желании, снаряжение на экскурсиях предоставляется)
солнцезащитный крем с Spf 50+
водонепроницаемый чехол для телефона
Лучше брать в поездку наличные доллары. В Омане принимаются только доллары нового образца, лучше всего новее 2017 года.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в городской отель Маската. Остаток дня будет свободен.
Маскат: мечеть, дворец султана, Королевский оперный театр, старый район Матрах
Сегодня вы познакомитесь с сердцем Омана — его столицей. Гуляя по Маскату, посетите величественную мечеть Султана Кабуса, поражающую масштабами, искусной архитектурой и роскошным внутренним убранством с ковром ручной работы и люстрой весом 8 тонн.
Затем — Королевский оперный театр со стенами из песчаника и мраморным полом, построенный по уникальному проекту. Следующая точка маршрута — старейшая часть города, район Матрах. Тут находятся главный морпорт и колоритный восточный рынок с пряностями, благовониями, коврами, ювелирными изделиями и другими товарами.
Завершим променад на площади у официальной резиденции султана Кабуса — дворца Аль-Алам на живописном побережье, окружённом горами. Далее — свободное время.
Чудеса природы: озеро Бимма, оазис Вади Шаб, пляж черепах
Посвятим день удивительным природным сокровищам Омана. Начнём с карстового озера Бимма с кристально чистой водой бирюзового цвета, в которой можно освежиться.
Доедем к одному из самых живописных уголков страны — оазису Вади Шаб, где словно замерло время. Этот нетронутый уголок поражает красотой: мы пройдём вдоль изумрудных естественных бассейнов, величественных скал, пышных пальм. Здесь можно искупаться, исследовать скрытую пещеру и небольшой водопад.
Финальная локация на сегодня — пляж, где можно понаблюдать за черепахами.
Судостроительная верфь, отдых в оазисе Вади Бани Кхалид, закат и ночь в пустыне Вахиба
Утром посетим верфь в Суре по строительству доу — традиционных лодок, до сих пор создаваемых вручную.
Затем — отдых в оазисе Вади Бани Кхалид. Тут целая система природных бассейнов, которые по подземным пещерам наполняются водой из горных источников. Здесь можно купаться — настоящая перезагрузка для тела и души!
Возьмём небольшую паузу для обеда и направимся в пустыню Вахиба — место, где природа раскрывается с невероятной стороны. Тут проводим огненный закат, окрашивающий песчаные дюны в золотые, оранжевые и алые цвета, и проведём ночь среди барханов под мерцанием мириадов звёзд.
Форт Низвы, национальный музей Омана, горы Джебель Ахдар
Впереди — очередной наполненный впечатлениями день. Начнём его в древнем городе Низва, известном богатым культурным наследием. В формате квеста вы исследуете средневековый оборонительный форт и сможете приобрести финики, халву, керамику, серебряные украшения на восточном базаре.
Продолжим знакомство со страной в национальном музее «Оман на протяжении веков», интерактивные выставки которого посвящены многовековой истории. Завершим сегодняшнюю поездку в горах Джебель-Ахдар, где останемся ночевать.
Экскурсия по парфюмерной фабрике, отдых в пляжном отеле
Вернёмся в Маскат и разместимся в пляжном отеле. По пути в столицу заедем на парфюмерную фабрику, где вы узнаете всё о создании духов, увидите уникальные ингредиенты и сможете подобрать себе аромат. По прибытии — релакс на берегу Оманского залива.
Морская прогулка к островам Бандар Кхайран, свободное время
Напоследок — морская прогулка к островам Бандар Кхайран. Мы пройдём вдоль побережья, исследуя укромные бухты и заливы, и доберёмся к коралловым рифам, которые славятся богатой фауной. Будем загорать, купаться, наблюдать за жизнью подводных обитателей. По возвращении в отель — самостоятельный отдых.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1550
|1-местное размещение
|$2050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 2 ужина
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы от/до аэропорта
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
- Билеты в Маскат и обратно в ваш город
- Обеды - средний чек от $10
- 6 ужинов - средний чек от $30
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $500
- Входные билеты:
- Оперный театр - $10
- Пляж черепах - $30
- Верфь в Суре - $10
- Форт Низвы - $15
- Музей «Оман на протяжении веков» - $15
- Тур состоится при наборе 4 и более участников