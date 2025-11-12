Мои заказы

В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана

Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Современный Оман — удивительный уголок Востока.

Здесь запрещены небоскрёбы, чисто и весьма колоритно: здания в арабском стиле витиевато украшены снаружи и роскошно оформлены внутри, а природа поражает разнообразием и красотой нетронутых
читать дальше

уголков. Отпуск тут включает массу локаций и впечатлений.

В Маскате вы полюбуетесь убранством мечети Султана Кабуса и увидите султанский дворец Аль-Алам, в Низве пройдёте квест по средневековому форту, а в Суре узнаете, как на верфи вручную строят лодки-доу.

Вдоволь насладитесь нерукотворными чудесами: освежитесь в естественных бассейнах посреди пышных оазисов, проводите закат в окружении золотых, оранжевых и алых дюн пустыни Вахиба, переночуете у самых облаков, поднявшись в горы Джебель-Ахдар.

А также понаблюдаете за обитателями глубин: побываете на пляже с колонией черепах и во время морской прогулки нырнёте с маской и трубкой к коралловым рифам.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
лёгкую и дышащую одежду (футболки, шорты, брюки)
одежду с длинными рукавами и брюки/длинные юбки, платья для защиты от солнца и посещения мечетей
лёгкую куртку или свитер для прохладных вечеров
купальные принадлежности
удобную походную обувь
коралловые тапочки, сандалии, шлёпки
головной убор
очки от солнца
пляжное полотенце
маску и трубку для снорклинга (при желании, снаряжение на экскурсиях предоставляется)
солнцезащитный крем с Spf 50+
водонепроницаемый чехол для телефона

Лучше брать в поездку наличные доллары. В Омане принимаются только доллары нового образца, лучше всего новее 2017 года.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в городской отель Маската. Остаток дня будет свободен.

Подготовка к путешествию
2 день

Маскат: мечеть, дворец султана, Королевский оперный театр, старый район Матрах

Сегодня вы познакомитесь с сердцем Омана — его столицей. Гуляя по Маскату, посетите величественную мечеть Султана Кабуса, поражающую масштабами, искусной архитектурой и роскошным внутренним убранством с ковром ручной работы и люстрой весом 8 тонн.

Затем — Королевский оперный театр со стенами из песчаника и мраморным полом, построенный по уникальному проекту. Следующая точка маршрута — старейшая часть города, район Матрах. Тут находятся главный морпорт и колоритный восточный рынок с пряностями, благовониями, коврами, ювелирными изделиями и другими товарами.

Завершим променад на площади у официальной резиденции султана Кабуса — дворца Аль-Алам на живописном побережье, окружённом горами. Далее — свободное время.

Маскат: мечеть, дворец султана, Королевский оперный театр, старый район Матрах
3 день

Чудеса природы: озеро Бимма, оазис Вади Шаб, пляж черепах

Посвятим день удивительным природным сокровищам Омана. Начнём с карстового озера Бимма с кристально чистой водой бирюзового цвета, в которой можно освежиться.

Доедем к одному из самых живописных уголков страны — оазису Вади Шаб, где словно замерло время. Этот нетронутый уголок поражает красотой: мы пройдём вдоль изумрудных естественных бассейнов, величественных скал, пышных пальм. Здесь можно искупаться, исследовать скрытую пещеру и небольшой водопад.

Финальная локация на сегодня — пляж, где можно понаблюдать за черепахами.

Чудеса природы: озеро Бимма, оазис Вади Шаб, пляж черепах
4 день

Судостроительная верфь, отдых в оазисе Вади Бани Кхалид, закат и ночь в пустыне Вахиба

Утром посетим верфь в Суре по строительству доу — традиционных лодок, до сих пор создаваемых вручную.

Затем — отдых в оазисе Вади Бани Кхалид. Тут целая система природных бассейнов, которые по подземным пещерам наполняются водой из горных источников. Здесь можно купаться — настоящая перезагрузка для тела и души!

Возьмём небольшую паузу для обеда и направимся в пустыню Вахиба — место, где природа раскрывается с невероятной стороны. Тут проводим огненный закат, окрашивающий песчаные дюны в золотые, оранжевые и алые цвета, и проведём ночь среди барханов под мерцанием мириадов звёзд.

Судостроительная верфь, отдых в оазисе Вади Бани Кхалид, закат и ночь в пустыне Вахиба
5 день

Форт Низвы, национальный музей Омана, горы Джебель Ахдар

Впереди — очередной наполненный впечатлениями день. Начнём его в древнем городе Низва, известном богатым культурным наследием. В формате квеста вы исследуете средневековый оборонительный форт и сможете приобрести финики, халву, керамику, серебряные украшения на восточном базаре.

Продолжим знакомство со страной в национальном музее «Оман на протяжении веков», интерактивные выставки которого посвящены многовековой истории. Завершим сегодняшнюю поездку в горах Джебель-Ахдар, где останемся ночевать.

Форт Низвы, национальный музей Омана, горы Джебель Ахдар
6 день

Экскурсия по парфюмерной фабрике, отдых в пляжном отеле

Вернёмся в Маскат и разместимся в пляжном отеле. По пути в столицу заедем на парфюмерную фабрику, где вы узнаете всё о создании духов, увидите уникальные ингредиенты и сможете подобрать себе аромат. По прибытии — релакс на берегу Оманского залива.

Экскурсия по парфюмерной фабрике, отдых в пляжном отеле
7 день

Морская прогулка к островам Бандар Кхайран, свободное время

Напоследок — морская прогулка к островам Бандар Кхайран. Мы пройдём вдоль побережья, исследуя укромные бухты и заливы, и доберёмся к коралловым рифам, которые славятся богатой фауной. Будем загорать, купаться, наблюдать за жизнью подводных обитателей. По возвращении в отель — самостоятельный отдых.

Морская прогулка к островам Бандар Кхайран, свободное время
8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$1550
1-местное размещение$2050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 2 ужина
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
  • Билеты в Маскат и обратно в ваш город
  • Обеды - средний чек от $10
  • 6 ужинов - средний чек от $30
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $500
  • Входные билеты:
  • Оперный театр - $10
  • Пляж черепах - $30
  • Верфь в Суре - $10
  • Форт Низвы - $15
  • Музей «Оман на протяжении веков» - $15
  • Тур состоится при наборе 4 и более участников
Место начала и завершения?
Аэропорт Маската, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
читать дальше

и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Маската

