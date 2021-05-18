Полезная информация об Исламабаде
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Местное время в Исламабаде
23:2914
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇰 Пакистан
|Название города
|Исламабад
|По-английски
|Islamabad
|Это столица
|Исламабад является столицей Пакистана
|Население города
|601 600 чел.
|Аэропорт
|Исламабад ISB
|Часовой пояс
|Asia/Karachi
|Средняя высота
|579 м. от уровня моря
Где находится Исламабад на карте
Исламабад