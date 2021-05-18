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Полезная информация об Исламабаде

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Местное время в Исламабаде
23:2914
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇰 Пакистан
Название городаИсламабад
По-английскиIslamabad
Это столицаИсламабад является столицей Пакистана
Население города601 600 чел.
АэропортИсламабад ISB
Часовой поясAsia/Karachi
Средняя высота579 м. от уровня моря

Где находится Исламабад на карте

Исламабад фото города
Исламабад

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