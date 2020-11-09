Как добраться до Исламабада на самолёте
В Исламабаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Islamabad International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Исламабада
- Исламабад ISBIslamabad International Airport
Самые дешёвые билеты в Исламабад из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇵🇰Гилгита
|3 719
|1ч
|14.10.2020
|из 🇵🇰Скарду
|5 270
|1ч
|09.11.2020
|из 🇵🇰Кветты
|6 112
|1ч 20м
|14.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|6 525
|1ч 55м
|01.01.2021
|из 🇴🇲Маската
|9 994
|2ч 40м
|31.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|10 807
|17ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|11 232
|3ч 10м
|20.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|11 236
|3ч
|14.10.2020
|из 🇵🇰Суккура
|11 523
|13ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|12 007
|1ч
|09.11.2020
|из 🇵🇰Мултана
|12 583
|10ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|13 791
|6ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇦🇫Мазари-Шарифа
|14 391
|21ч 35м (⇵1)
|25.08.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|14 901
|6ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|15 123
|16ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|15 323
|9ч 55м (⇵1)
|04.04.2021
|из 🇧🇭Манамы
|15 356
|3ч 35м
|21.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|15 361
|17ч 59м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|15 569
|13ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|15 830
|3ч 20м
|10.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|16 522
|19ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|16 686
|15ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|16 893
|16ч 35м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|16 927
|18ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|17 131
|13ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|17 165
|26ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|17 347
|15ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|17 527
|15ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|17 552
|16ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|17 994
|11ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|18 037
|15ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|18 249
|14ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|18 421
|14ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|18 750
|17ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|19 281
|18ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|20 569
|15ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|20 809
|35ч 25м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|20 987
|7ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|22 064
|32ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|22 309
|17ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|22 439
|28ч 20м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|22 786
|5ч 35м
|31.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|22 877
|37ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|22 917
|15ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇸🇦Табука
|23 252
|28ч 40м (⇵1)
|14.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|23 843
|43ч 30м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|24 194
|12ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇦Джизана
|24 740
|39ч 55м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|25 114
|37ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|25 361
|27ч 29м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇬🇷Афин
|25 687
|53ч 20м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|25 838
|33ч 55м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|26 753
|26ч 55м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|27 175
|24ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|27 252
|16ч 10м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|27 483
|47ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|27 642
|41ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|28 795
|10ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|29 013
|35ч 55м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|29 040
|30ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇦Арара
|29 222
|32ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|29 383
|14ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|29 417
|36ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|29 461
|32ч 40м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇬🇷Салоников
|29 478
|40ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇶Эн-Наджафа
|29 987
|15ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|30 639
|27ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из Ялты
|31 386
|49ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|31 462
|32ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|31 907
|36ч (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|31 914
|32ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|31 920
|18ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|32 059
|33ч 10м (⇵2)
|02.01.2021
|из Гонконга
|32 318
|17ч 25м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇪🇪Таллина
|32 772
|21ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|33 188
|31ч 55м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|33 824
|35ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|33 953
|31ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы
|34 376
|31ч 34м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|35 305
|16ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|35 880
|54ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|37 034
|20ч (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|37 183
|19ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|38 680
|20ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|39 734
|22ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|39 913
|20ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|39 946
|13ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇬🇷Родоса
|40 461
|30ч 15м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|42 067
|46ч 5м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|43 280
|18ч 30м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|44 113
|47ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|46 585
|24ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|47 502
|29ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|48 337
|29ч 29м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|50 032
|47ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из Сеула
|51 834
|36ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|52 506
|21ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|53 943
|36ч 45м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|54 518
|25ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|57 070
|36ч 55м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Исламабада
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Исламабада, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Стамбул, Джидда, Карачи и Лондон
- 15.11.202015.02.2021
- 27.10.202005.11.2020
- 30.10.202022.05.2021
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