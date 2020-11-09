Летим в Исламабад

Как добраться до Исламабада на самолёте

В Исламабаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Islamabad International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Исламабада

  1. Исламабад ISB
    Islamabad International Airport

Самые дешёвые билеты в Исламабад из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇵🇰Гилгита3 719
14.10.2020из 🇵🇰Скарду5 270
09.11.2020из 🇵🇰Кветты6 1121ч 20м
14.10.2020из 🇵🇰Карачей6 5251ч 55м
01.01.2021из 🇴🇲Маската9 9942ч 40м
31.12.2020из 🇦🇪Дубая10 80717ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби11 2323ч 10м
20.10.2020из 🇦🇪Шарджи11 236
14.10.2020из 🇵🇰Суккура11 52313ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇦🇫Кабула12 007
09.11.2020из 🇵🇰Мултана12 58310ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇵🇰Лахора13 7916ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇦🇫Мазари-Шарифа14 39121ч 35м (⇵1)
25.08.2021из 🇸🇦Эр-Рияда14 9016ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇹Рима15 12316ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула15 3239ч 55м (⇵1)
04.04.2021из 🇧🇭Манамы15 3563ч 35м
21.10.2020из 🇪🇬Каира15 36117ч 59м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇦Даммама15 56913ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇶🇦Дохи15 8303ч 20м
10.11.2020из 🇰🇼Кувейт16 52219ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇦Харькова16 68615ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇹Милана16 89316ч 35м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇴Бухареста16 92718ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇭🇺Будапешта17 13113ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇫🇷Парижа17 16526ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇪Брюсселя17 34715ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇳🇱Амстердама17 52715ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Гамбурга17 55216ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇸🇦Джидды17 99411ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇪Стокгольм18 03715ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇸🇦Бурайды18 24914ч 35м (⇵1)
15.11.2020из 🇩🇪Берлина18 42114ч 50м (⇵2)
13.11.2020из 🇸🇦Абхи18 75017ч 40м (⇵1)
20.11.2020из 🇨🇾Никосии19 28118ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Москвы20 56915ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇳Дели20 80935ч 25м (⇵1)
27.11.2020из 🇸🇦Медины20 987 (⇵1)
31.10.2020из 🇸🇦Хаиля22 06432ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇿Праги22 30917ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇬🇧Лондона22 43928ч 20м (⇵2)
09.12.2020из 🇹🇭Бангкока22 7865ч 35м
31.10.2020из 🇩🇰Копенгагена22 87737ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇧Манчестера22 91715ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇸🇦Табука23 25228ч 40м (⇵1)
14.07.2021из 🇺🇦Киева23 84343ч 30м (⇵2)
04.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура24 19412ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇸🇦Джизана24 74039ч 55м (⇵2)
05.01.2021из 🇪🇸Мадрида25 11437ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇦Эль-Джауфа25 36127ч 29м (⇵2)
20.02.2021из 🇬🇷Афин25 68753ч 20м (⇵2)
17.11.2020из 🇺🇦Одессы25 83833ч 55м (⇵2)
13.12.2020из 🇰🇬Бишкека26 75326ч 55м (⇵2)
04.03.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне27 17524ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇩Хартума27 25216ч 10м (⇵2)
11.02.2021из 🇲🇹Валлетты27 48347ч 55м (⇵2)
30.11.2020из 🇳🇴Осло27 64241ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇰🇿Алматы28 79510ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга29 01335ч 55м (⇵2)
10.12.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы29 04030ч 25м (⇵1)
03.11.2020из 🇸🇦Арара29 22232ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇮🇹Венеции29 38314ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Сургута29 41736ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇪Дублина29 46132ч 40м (⇵2)
24.12.2020из 🇬🇷Салоников29 47840ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇶Эн-Наджафа29 98715ч (⇵2)
10.12.2020из 🇰🇭Пномпени30 63927ч 25м (⇵1)
31.10.2020из Ялты31 38649ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска31 46232ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇸🇦Гураята31 90736ч (⇵2)
24.11.2020из 🇬🇧Бирмингема31 91432ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Ниццы31 92018ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Барселоны32 05933ч 10м (⇵2)
02.01.2021из Гонконга32 31817ч 25м (⇵1)
01.03.2021из 🇪🇪Таллина32 77221ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇦🇹Вены33 18831ч 55м (⇵2)
20.12.2020из 🇧🇬Софии33 82435ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇹Лиссабона33 95331ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы34 37631ч 34м (⇵2)
14.12.2020из 🇮🇩Джакарты35 30516ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇸Бильбао35 88054ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇸🇪Мальмё37 03420ч (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Вашингтона37 18319ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇦🇿Баку38 68020ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇵🇭Манилы39 73422ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка39 91320ч (⇵1)
23.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга39 94613ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇬🇷Родоса40 46130ч 15м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Владивостока42 06746ч 5м (⇵2)
09.01.2021из 🇨🇳Пекина43 28018ч 30м (⇵1)
20.12.2020из 🇹🇼Тайбэй44 11347ч 25м (⇵2)
03.11.2020из 🇨🇦Торонто46 58524ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Грозного47 50229ч 15м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Балтимора48 33729ч 29м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Иркутска50 03247ч 20м (⇵2)
05.11.2020из Сеула51 83436ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса52 50621ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇯🇵Токио53 94336ч 45м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити54 51825ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇦🇺Мельбурна57 07036ч 55м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Исламабада