Полезная информация о Пакистане
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Флаг Пакистана
|Название
|Пакистан
|Эмодзи флаг
|🇵🇰
|Полное название
|Исламская Республика Пакистан
|По-английски
|Pakistan
|Столица
|Исламабад
|Города
|Список городов
|Валюта
|Пакистанская рупия
|Площадь
|881 913 км²
|Население
|196 174 380 чел.
|Телефонный код
|+92
|Код ISO
|PK
|Основной домен
|.PK
|Соседние страны
|🇦🇫 Афганистан🇮🇳 Индия🇮🇷 Иран🇨🇳 Китай
Где находится Пакистан на карте
Пакистан