Всё о Пакистане

Полезная информация о Пакистане

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Флаг Пакистана
Флаг Пакистана
НазваниеПакистан
Эмодзи флаг🇵🇰
Полное названиеИсламская Республика Пакистан
По-английскиPakistan
СтолицаИсламабад
ГородаСписок городов
ВалютаПакистанская рупия
Площадь881 913 км²
Население196 174 380 чел.
Телефонный код+92
Код ISOPK
Основной домен.PK
Соседние страны🇦🇫 Афганистан🇮🇳 Индия🇮🇷 Иран🇨🇳 Китай

Где находится Пакистан на карте

Пакистан фото страны
Пакистан

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