Полезная информация о Карачах
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Местное время в Карачах
02:0017
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇰 Пакистан
|Название города
|Карачи
|По-английски
|Karachi
|Столица региона
|Карачи является столицей региона
|Население города
|11 624 219 чел.
|Аэропорт
|Хаид-Эль-Азам KHI
|Часовой пояс
|Asia/Karachi
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Карачи на карте
Карачи