Полезная информация о Карачах

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Местное время в Карачах
02:0017
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇰 Пакистан
Название городаКарачи
По-английскиKarachi
Столица регионаКарачи является столицей региона
Население города11 624 219 чел.
АэропортХаид-Эль-Азам KHI
Часовой поясAsia/Karachi
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Карачи на карте

Карачи фото города
Карачи

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