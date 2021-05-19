Полезная информация о Кветте

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Местное время в Кветте
00:4901
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇰 Пакистан
Название городаКветта
По-английскиQuetta
Столица регионаКветта является столицей региона
Население города733 675 чел.
АэропортКветта UET
Часовой поясAsia/Karachi
Средняя высота1 683 м. от уровня моря

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Кветта

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