Полезная информация о Кветте
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Местное время в Кветте
00:4901
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇰 Пакистан
|Название города
|Кветта
|По-английски
|Quetta
|Столица региона
|Кветта является столицей региона
|Население города
|733 675 чел.
|Аэропорт
|Кветта UET
|Часовой пояс
|Asia/Karachi
|Средняя высота
|1 683 м. от уровня моря
Где находится Кветта на карте
Кветта