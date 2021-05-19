Полезная информация о Лахоре
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Местное время в Лахоре
00:4907
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇰 Пакистан
|Название города
|Лахор
|По-английски
|Lahore
|Столица региона
|Лахор является столицей региона
|Население города
|6 310 888 чел.
|Аэропорт
|Лахор LHE
|Часовой пояс
|Asia/Karachi
|Средняя высота
|216 м. от уровня моря
Где находится Лахор на карте
Лахор