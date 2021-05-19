Полезная информация о Лахоре

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Местное время в Лахоре
00:4907
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇰 Пакистан
Название городаЛахор
По-английскиLahore
Столица регионаЛахор является столицей региона
Население города6 310 888 чел.
АэропортЛахор LHE
Часовой поясAsia/Karachi
Средняя высота216 м. от уровня моря

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