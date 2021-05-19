Всё о Пешаваре

Полезная информация о Пешаваре

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Местное время в Пешаваре
00:4913
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇰 Пакистан
Название городаПешавар
По-английскиPeshawar
Столица регионаПешавар является столицей региона
Население города1 218 773 чел.
АэропортПешавар PEW
Часовой поясAsia/Karachi
Средняя высота340 м. от уровня моря

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Пешавар

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