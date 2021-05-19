Полезная информация о Пешаваре
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Местное время в Пешаваре
00:4913
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇰 Пакистан
|Название города
|Пешавар
|По-английски
|Peshawar
|Столица региона
|Пешавар является столицей региона
|Население города
|1 218 773 чел.
|Аэропорт
|Пешавар PEW
|Часовой пояс
|Asia/Karachi
|Средняя высота
|340 м. от уровня моря
Где находится Пешавар на карте
Пешавар