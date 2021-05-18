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Полезная информация о Панаме

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Местное время в Панаме
16:0019
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇦 Панама
Название городаПанама
По-английскиPanama
Это столицаПанама является столицей Панамы
Население города408 168 чел.
АэропортыТокумен PTY, Паитилла PAC
Часовой поясAmerica/Panama
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Панама на карте

Панама фото города
Панама

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