Полезная информация о Панаме
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Местное время в Панаме
16:0019
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇦 Панама
|Название города
|Панама
|По-английски
|Panama
|Это столица
|Панама является столицей Панамы
|Население города
|408 168 чел.
|Аэропорты
|Токумен PTY, Паитилла PAC
|Часовой пояс
|America/Panama
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Панама на карте
Панама
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