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Полезная информация об Арекипе

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Местное время в Арекипе
14:4930
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаАрекипа
По-английскиArequipa
Столица регионаАрекипа является столицей региона
Население города841 130 чел.
АэропортРодригес-Байон AQP
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота2 355 м. от уровня моря

Где находится Арекипа на карте

Арекипа фото города
Арекипа

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