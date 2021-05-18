Полезная информация об Арекипе
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Местное время в Арекипе
14:4930
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Арекипа
|По-английски
|Arequipa
|Столица региона
|Арекипа является столицей региона
|Население города
|841 130 чел.
|Аэропорт
|Родригес-Байон AQP
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|2 355 м. от уровня моря
Где находится Арекипа на карте
Арекипа