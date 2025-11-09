Утром запланирован перелёт в Уюни. Сразу после приземления начнётся экскурсия: посетим кладбище паровозов и посёлок Колчани, но главной целью будет солончак. Мы полюбуемся зеркальной поверхностью, потухшим вулканом Тунупа, скалистым островом с огромными кактусами. Побываем в музее Чантини и пообедаем прямо на засохшей корке соли.

Разместимся в уникальном отеле со стенами из соляных блоков и интерьером в андском стиле. Вечером вернёмся на солончак, чтобы устроить чаепитие и проводить закат.