Доколумбовое, колониальное и природное достояние Боливии и Перу

Погулять по Мачу-Пикчу, отправиться в круиз по озеру Титикака и пообедать на солончаке Уюни
Летим по ту сторону океана, чтобы объехать самые потаённые уголки Перу и Боливии.

Мы погрузимся в загадки доколумбовых цивилизаций — инкской и ещё более древних: погуляем по Мачу-Пикчу и рассмотрим старинные
драгоценности и оружие в Музее золота.

Прикоснёмся к аутентичной культуре современных индейцев: понаблюдаем за ритуалом кальяуайя с подношениями матери-земле и заглянем на рынок колдунов.

Полюбуемся удивительными творениями природы, скрытыми в вершинах Анд: отправимся в круиз по озеру Титикака и устроим трапезу прямо на засохшей корке солончака Уюни.

Увидим возведённые конкистадорами соборы и дворцы и на одну ночь останемся в уникальном отеле со стенами и декором из соли.

Ближайшие даты:
16
ноя26
ноя3
дек15
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Крепости и храмы Куско

Утренним рейсом доберёмся в Куско. Будет немного времени для акклиматизации к условиям высокогорья. Во второй половине дня исследуем городскую архитектуру, посетив крепости Саксайуаман и Пука-Пукара, храмы Кенко, Кориканча и Тамбомачай. За доплату можно зайти в Кафедральный собор.

Крепости и храмы КускоКрепости и храмы КускоКрепости и храмы КускоКрепости и храмы Куско
3 день

Затерянный город инков - Мачу-Пикчу

На поезде доедем в Агуас-Кальентес и пересядем на автобус. По извилистому серпантину с захватывающими дух видами на реку Урубамба поднимемся в затерянный город инков — Мачу-Пикчу. Весь день посвятим легендарным сооружениям: увидим сельскохозяйственные террасы, церемониальные постройки, солнечные часы, храмы, жилые дома. Проникнувшись царящей тут непередаваемой атмосферой, спустимся в Агуас-Кальентес, пообедаем и вернёмся в Куско.

Затерянный город инков - Мачу-ПикчуЗатерянный город инков - Мачу-ПикчуЗатерянный город инков - Мачу-ПикчуЗатерянный город инков - Мачу-Пикчу
4 день

Свободный день в Куско

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по Священной долине инков с посещением крепости Ольянтайтамбо, ремесленной ярмарки, фермы лам и альпак, обедом; поездка к радужным горам Виникунка с завтраком и обедом.

5 день

Достопримечательности по дороге в Пуно

Направимся в Пуно на берегах высокогорного озера Титикака. По пути будем часто делать остановки, чтобы осмотреть достопримечательности. Увидим средневековую иезуитскую церковь в Андауаилильясе, которую называют южноамериканской Сикстинской капеллой. Посетим археологический комплекс Ракчи — религиозный и административный центр инков. Пообедаем, заедем на рынок в Ла-Рая, где можно приобрести изделия местных мастеров. Осмотрим руины крепости Пукара, построенной ещё до нашей эры.

Достопримечательности по дороге в ПуноДостопримечательности по дороге в ПуноДостопримечательности по дороге в ПуноДостопримечательности по дороге в Пуно
6 день

Круиз по озеру Титикака

Ранним утром освободим номера и поедем к боливийской границе. После прохождения всех формальностей доберёмся в Копакабану на другом берегу озера Титикака. Отсюда отправимся в круиз: посетим остров Солнца, который считают колыбелью инкской цивилизации, понаблюдаем за ритуалом кальяуайя с подношениями матери-земле, пообедаем. К вечеру прибудем в Ла-Пас.

Круиз по озеру ТитикакаКруиз по озеру ТитикакаКруиз по озеру ТитикакаКруиз по озеру Титикака
7 день

Солончак Уюни

Утром запланирован перелёт в Уюни. Сразу после приземления начнётся экскурсия: посетим кладбище паровозов и посёлок Колчани, но главной целью будет солончак. Мы полюбуемся зеркальной поверхностью, потухшим вулканом Тунупа, скалистым островом с огромными кактусами. Побываем в музее Чантини и пообедаем прямо на засохшей корке соли.

Разместимся в уникальном отеле со стенами из соляных блоков и интерьером в андском стиле. Вечером вернёмся на солончак, чтобы устроить чаепитие и проводить закат.

Солончак УюниСолончак УюниСолончак УюниСолончак Уюни
8 день

Прогулки по Ла-Пасу

На самолёте доберёмся в Ла-Пас. После размещения в номерах пойдём гулять по городу: рассмотрим исторические достопримечательности и обязательно заглянем на рынок колдунов. Также побываем в долине Луны.

Прогулки по Ла-ПасуПрогулки по Ла-ПасуПрогулки по Ла-ПасуПрогулки по Ла-Пасу
9 день

Знакомство с Лимой

Утренним рейсом вернёмся в Лиму и наконец познакомимся с перуанской столицей. Пройдём по центральным улочкам и парку Любви, осмотрим археологический комплекс Уака Пукльяна, испанское колониальное наследие, архитектурный ансамбль площади Оружия с фонтаном, Кафедральным собором, дворцами архиепископа и Правительства. Сходим в Музей золота с бесценными коллекциями драгоценностей доколумбового периода и старинного и современного оружия со всего света.

Знакомство с ЛимойЗнакомство с ЛимойЗнакомство с ЛимойЗнакомство с Лимой
10 день

Свободный день в Лиме

По желанию и за доплату в этот день: поездка на острова Бальестас с полётом над геоглифами на плато Наска и обедом.

11 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4170
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда, 1 чаепитие
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, кроме перелёта Ла-Пас - Лима
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-переводчиком
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Лиму и обратно в ваш город
  • Перелёт Ла-Пас - Лима
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Посещение Кафедрального собора в Куско - $25
  • Экскурсия по Священной долине инков - $180
  • Поездка к радужным горам Виникунка - групповая $55/индивидуальная (от 2 участников) $150, аренда лошади для подъёма $40
  • Поездка на острова Бальестас - $520
Место начала и завершения?
Аэропорт Лимы, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena
Elena — Организатор в Лиме
Провёл экскурсии для 18 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать Ваше приключение незабываемым!
Задать вопрос

