Мы погрузимся в загадки доколумбовых цивилизаций — инкской и ещё более древних: погуляем по Мачу-Пикчу и рассмотрим старинные
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Крепости и храмы Куско
Утренним рейсом доберёмся в Куско. Будет немного времени для акклиматизации к условиям высокогорья. Во второй половине дня исследуем городскую архитектуру, посетив крепости Саксайуаман и Пука-Пукара, храмы Кенко, Кориканча и Тамбомачай. За доплату можно зайти в Кафедральный собор.
Затерянный город инков - Мачу-Пикчу
На поезде доедем в Агуас-Кальентес и пересядем на автобус. По извилистому серпантину с захватывающими дух видами на реку Урубамба поднимемся в затерянный город инков — Мачу-Пикчу. Весь день посвятим легендарным сооружениям: увидим сельскохозяйственные террасы, церемониальные постройки, солнечные часы, храмы, жилые дома. Проникнувшись царящей тут непередаваемой атмосферой, спустимся в Агуас-Кальентес, пообедаем и вернёмся в Куско.
Свободный день в Куско
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по Священной долине инков с посещением крепости Ольянтайтамбо, ремесленной ярмарки, фермы лам и альпак, обедом; поездка к радужным горам Виникунка с завтраком и обедом.
Достопримечательности по дороге в Пуно
Направимся в Пуно на берегах высокогорного озера Титикака. По пути будем часто делать остановки, чтобы осмотреть достопримечательности. Увидим средневековую иезуитскую церковь в Андауаилильясе, которую называют южноамериканской Сикстинской капеллой. Посетим археологический комплекс Ракчи — религиозный и административный центр инков. Пообедаем, заедем на рынок в Ла-Рая, где можно приобрести изделия местных мастеров. Осмотрим руины крепости Пукара, построенной ещё до нашей эры.
Круиз по озеру Титикака
Ранним утром освободим номера и поедем к боливийской границе. После прохождения всех формальностей доберёмся в Копакабану на другом берегу озера Титикака. Отсюда отправимся в круиз: посетим остров Солнца, который считают колыбелью инкской цивилизации, понаблюдаем за ритуалом кальяуайя с подношениями матери-земле, пообедаем. К вечеру прибудем в Ла-Пас.
Солончак Уюни
Утром запланирован перелёт в Уюни. Сразу после приземления начнётся экскурсия: посетим кладбище паровозов и посёлок Колчани, но главной целью будет солончак. Мы полюбуемся зеркальной поверхностью, потухшим вулканом Тунупа, скалистым островом с огромными кактусами. Побываем в музее Чантини и пообедаем прямо на засохшей корке соли.
Разместимся в уникальном отеле со стенами из соляных блоков и интерьером в андском стиле. Вечером вернёмся на солончак, чтобы устроить чаепитие и проводить закат.
Прогулки по Ла-Пасу
На самолёте доберёмся в Ла-Пас. После размещения в номерах пойдём гулять по городу: рассмотрим исторические достопримечательности и обязательно заглянем на рынок колдунов. Также побываем в долине Луны.
Знакомство с Лимой
Утренним рейсом вернёмся в Лиму и наконец познакомимся с перуанской столицей. Пройдём по центральным улочкам и парку Любви, осмотрим археологический комплекс Уака Пукльяна, испанское колониальное наследие, архитектурный ансамбль площади Оружия с фонтаном, Кафедральным собором, дворцами архиепископа и Правительства. Сходим в Музей золота с бесценными коллекциями драгоценностей доколумбового периода и старинного и современного оружия со всего света.
Свободный день в Лиме
По желанию и за доплату в этот день: поездка на острова Бальестас с полётом над геоглифами на плато Наска и обедом.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4170
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда, 1 чаепитие
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, кроме перелёта Ла-Пас - Лима
- Сопровождение русскоговорящим гидом-переводчиком
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Лиму и обратно в ваш город
- Перелёт Ла-Пас - Лима
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Посещение Кафедрального собора в Куско - $25
- Экскурсия по Священной долине инков - $180
- Поездка к радужным горам Виникунка - групповая $55/индивидуальная (от 2 участников) $150, аренда лошади для подъёма $40
- Поездка на острова Бальестас - $520