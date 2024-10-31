11 дней
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Взойти на Мачу-Пикчу, увидеть Радужные горы, прокатиться на джипах по «другой» планете и обнять ламу
Начало: Лима, время - по договорённости
«Сегодня мы посетим главную достопримечательность страны — солончак Уюни, куда стремятся попасть путешественники со всего мира»
21 ноя в 10:00
$3 500 за человека
14 дней
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице Инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
«Вас ждут захватывающие приключения в пустыне, древние тайны Мачу-Пикчу, живописные каньоны и купание в термальных источниках, знакомство с жизнью на плавучих островах Титикака и прогулки по таинственным улочкам Арекипы»
3 янв в 12:00
23 фев в 12:00
320 000₽ за человека
14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
«Позавтракав, продолжим знакомство с городом»
13 мар в 10:00
27 апр в 10:00
$3 990 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена31 октября 2024Это был первый раз, когда я поехала в групповой тур и не занималась планированием и организацией сама. Ребята не просто
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Лиме в ноябре 2024
Сейчас в Лиме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 3 500 до 320 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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