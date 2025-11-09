Мои заказы

Знакомство с Перу: культовые и редкие локации в одном туре

Увидеть Радужные горы и Мачу-Пикчу, пролететь над геоглифами плато Наска и погулять по столице
В нашем путешествии вас ждут места, о которых слышали многие, а также достопримечательности, где мало кто бывал.

В национальном парке «Паракас» вы полюбуетесь утёсами оранжевых оттенков, срывающимися в океан, а на
островах Байестас понаблюдаете за птицами и морскими котиками.

Мы пролетим на небольшом самолёте над гигантскими геоглифами, внесёнными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и исследуем «покинутый город инков». Погуляем в окружении разноцветных гор и познакомимся со знаковыми локациями и архитектурой Лимы.

Ближайшие даты:
31
янв1
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников 18+.
Виза гражданам России не требуется.

Питание. Включены завтраки в отелях, где они предусмотрены. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус для нашей группы. Общественный ночной комфортабельный автобус — 1 ночь, общий автобус/поезд, где нет иных вариантов перемещения.

Дети. Возраст участников 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в аэропорту столицы Перу и едем в отель. Вы сможете оставить вещи, затем подготовимся к путешествию — обменяем валюту, купим сим-карты при необходимости. Вечером поужинаем и отдохнём после перелёта. Это день сбора группы, поэтому с каждым мы составим программу индивидуально и дадим рекомендации.

Встреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Экскурсия по Лиме, переезд в Паракас

Сегодня продолжим знакомиться с Лимой и её достопримечательностями, продегустируем перуанскую кухню и местный алкогольный напиток «Писко Сауэр».

Затем отправимся в Паракас, в пути — около 3,5 часов. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Экскурсия по Лиме, переезд в Паракас
3 день

Острова Байестас, нацпарк «Паракас», оазис Хуакачина, переезд в Наску

Утром посетим острова Байестас, где сможем понаблюдать за морскими котиками и увидеть множество видов птиц. Затем проведём время в национальном парке «Паракас»: полюбуемся утёсами оранжевых оттенков, срывающимися в океан, белоснежными пляжами и песчаными дюнами.

После обеда побываем в оазисе Хуакачина, а после заката переедем на ночёвку в Наску.

Острова Байестас, нацпарк «Паракас», оазис Хуакачина, переезд в Наску
4 день

Полёт над плато Наска, отдых, переезд в Куско

Сегодня вас ждёт невероятный опыт — мы полетаем на небольшом самолёте над плато Наска, ландшафт которого состоит из гигантских геометрических и фигурных геоглифов, внесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрим на них с высоты — зрелище потрясающее!

После отдохнём в отеле, а вечером на VIP-автобусе выезжаем в Куско. Переезд займёт около 15 часов.

Полёт над плато Наска, отдых, переезд в Куско
5 день

Приезд в Куско, отдых, прогулка по городу

Прибудем в Куско около 12:30, оставим вещи в отеле и пообедаем. Затем — время для отдыха после переезда и знакомства с городом. Наш отель удобно расположен в шаговой доступности от основных достопримечательностей.

Приезд в Куско, отдых, прогулка по городу
6 день

Соляные шахты, Ольянтайтамбо, Агуас Кальентесс

В этот день едем до Ольянтайтамбо, останавливаясь по пути, чтобы осмотреть достопримечательности. Увидим тысячелетние соляные копи, в которых до сих пор добывают соль.

После прогуляемся по самому городку, а затем отправимся на поезде до Агуас Кальентесс. По дороге полюбуемся видами Анд. Мы уже совсем рядом с Мачу-Пикчу! По прибытии поужинаем и ляжем пораньше спать — завтра предстоит ранний подъём.

Соляные шахты, Ольянтайтамбо, Агуас Кальентесс
7 день

Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу

В переводе с языка кечуа Мачу-Пикчу означает «Старая гора», а одноимённый город на её вершине был построен ещё в 15 веке. Сегодня мы будем исследовать «город в небесах», осматривая всё до деталей.

Пойдём и на Уайна-Пикчу, если нам достанутся билеты. Билеты приобретаются за несколько месяцев, их количество ограничено, раскупаются они очень быстро. Подъём на неё довольно сложный, но это стоит того!

Вечером отправимся в обратный путь в Куско. По прибытии отдохнём в отеле.

Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу
8 день

Радужные горы

В этот день мы увидим Радужные горы! Высота здесь — 5100 метров над уровнем моря, но наше путешествие построено таким образом, что в Куско и на Мачу-Пикчу мы уже успеем акклиматизироваться.

Стартуем на рассвете на небольшом арендованном автобусе, позавтракаем по пути. От парковки до гор можно пройти пешком или прокатиться на лошадях или квадроциклах (за доплату, о своём желании предупреждайте заранее).

Насладившись видами и сделав кучу классных кадров, вернёмся обратно в Куско и обсудим впечатления за заключительным ужином.

Радужные горы
9 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, где они включены
  • Групповой трансфер из аэропорта в день прилёта
  • Экскурсии и активности по программе
  • Все трансферы по маршруту (индивидуальные и на общественном транспорте)
  • Сопровождение по всему маршруту русскоязычным гидом
  • Репортажная и индивидуальная фотосъёмка каждого участника
Что не входит в цену
  • Перелёт в Лиму и обратно - около $1300
  • 1 внутренний перелёт из Куско в Лиму в день окончания - около $70-100$
  • Обеды и ужины - не менее $35 в день
  • Проживание в 1-местном номере
  • Индивидуальная медицинская страховка
  • Сборы за наличные в некоторых местах Перу
  • Чаевые гидам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лима, аэропорт, 10:00 или по договорённости
Завершение: Куско, аэропорт, 11:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лиме
Приветствую, друзья! Немного обо мне: в 2008 году я увлеклась фотографией, и моя жизнь изменилась невероятнейшим образом. Благодаря фотографии я познакомилась с огромным количеством людей в разных странах. Я путешествовала,
работала на съёмках, в том числе с медийными личностями. Я преподавала фотографию, выступала на конференциях, участвовала в выставках. Всегда любила путешествовать и познавать мир, оставляя в памяти эти события через фотографии. А с 2019 года я стала делать собственные авторские туры по регионам России: от Байкала и Камчатки до Приэльбрусья и Дагестана. А каждый путешественник получал профессиональные фотографии. С 2022 года я живу в Чили с мужем-чилийцем, занимаюсь коучингом и психологией. И теперь я знакомлю вас с Чили и другими странами ЛатАма. До встречи!

Задать вопрос

