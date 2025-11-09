В национальном парке «Паракас» вы полюбуетесь утёсами оранжевых оттенков, срывающимися в океан, а на
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников 18+.
Виза гражданам России не требуется.
Питание. Включены завтраки в отелях, где они предусмотрены. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус для нашей группы. Общественный ночной комфортабельный автобус — 1 ночь, общий автобус/поезд, где нет иных вариантов перемещения.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в аэропорту столицы Перу и едем в отель. Вы сможете оставить вещи, затем подготовимся к путешествию — обменяем валюту, купим сим-карты при необходимости. Вечером поужинаем и отдохнём после перелёта. Это день сбора группы, поэтому с каждым мы составим программу индивидуально и дадим рекомендации.
Экскурсия по Лиме, переезд в Паракас
Сегодня продолжим знакомиться с Лимой и её достопримечательностями, продегустируем перуанскую кухню и местный алкогольный напиток «Писко Сауэр».
Затем отправимся в Паракас, в пути — около 3,5 часов. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Острова Байестас, нацпарк «Паракас», оазис Хуакачина, переезд в Наску
Утром посетим острова Байестас, где сможем понаблюдать за морскими котиками и увидеть множество видов птиц. Затем проведём время в национальном парке «Паракас»: полюбуемся утёсами оранжевых оттенков, срывающимися в океан, белоснежными пляжами и песчаными дюнами.
После обеда побываем в оазисе Хуакачина, а после заката переедем на ночёвку в Наску.
Полёт над плато Наска, отдых, переезд в Куско
Сегодня вас ждёт невероятный опыт — мы полетаем на небольшом самолёте над плато Наска, ландшафт которого состоит из гигантских геометрических и фигурных геоглифов, внесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрим на них с высоты — зрелище потрясающее!
После отдохнём в отеле, а вечером на VIP-автобусе выезжаем в Куско. Переезд займёт около 15 часов.
Приезд в Куско, отдых, прогулка по городу
Прибудем в Куско около 12:30, оставим вещи в отеле и пообедаем. Затем — время для отдыха после переезда и знакомства с городом. Наш отель удобно расположен в шаговой доступности от основных достопримечательностей.
Соляные шахты, Ольянтайтамбо, Агуас Кальентесс
В этот день едем до Ольянтайтамбо, останавливаясь по пути, чтобы осмотреть достопримечательности. Увидим тысячелетние соляные копи, в которых до сих пор добывают соль.
После прогуляемся по самому городку, а затем отправимся на поезде до Агуас Кальентесс. По дороге полюбуемся видами Анд. Мы уже совсем рядом с Мачу-Пикчу! По прибытии поужинаем и ляжем пораньше спать — завтра предстоит ранний подъём.
Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу
В переводе с языка кечуа Мачу-Пикчу означает «Старая гора», а одноимённый город на её вершине был построен ещё в 15 веке. Сегодня мы будем исследовать «город в небесах», осматривая всё до деталей.
Пойдём и на Уайна-Пикчу, если нам достанутся билеты. Билеты приобретаются за несколько месяцев, их количество ограничено, раскупаются они очень быстро. Подъём на неё довольно сложный, но это стоит того!
Вечером отправимся в обратный путь в Куско. По прибытии отдохнём в отеле.
Радужные горы
В этот день мы увидим Радужные горы! Высота здесь — 5100 метров над уровнем моря, но наше путешествие построено таким образом, что в Куско и на Мачу-Пикчу мы уже успеем акклиматизироваться.
Стартуем на рассвете на небольшом арендованном автобусе, позавтракаем по пути. От парковки до гор можно пройти пешком или прокатиться на лошадях или квадроциклах (за доплату, о своём желании предупреждайте заранее).
Насладившись видами и сделав кучу классных кадров, вернёмся обратно в Куско и обсудим впечатления за заключительным ужином.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, где они включены
- Групповой трансфер из аэропорта в день прилёта
- Экскурсии и активности по программе
- Все трансферы по маршруту (индивидуальные и на общественном транспорте)
- Сопровождение по всему маршруту русскоязычным гидом
- Репортажная и индивидуальная фотосъёмка каждого участника
Что не входит в цену
- Перелёт в Лиму и обратно - около $1300
- 1 внутренний перелёт из Куско в Лиму в день окончания - около $70-100$
- Обеды и ужины - не менее $35 в день
- Проживание в 1-местном номере
- Индивидуальная медицинская страховка
- Сборы за наличные в некоторых местах Перу
- Чаевые гидам