Утром посетим острова Байестас, где сможем понаблюдать за морскими котиками и увидеть множество видов птиц. Затем проведём время в национальном парке «Паракас»: полюбуемся утёсами оранжевых оттенков, срывающимися в океан, белоснежными пляжами и песчаными дюнами.

После обеда побываем в оазисе Хуакачина, а после заката переедем на ночёвку в Наску.