По прилёте в Лиму мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Уже с первых минут вы ощутите лёгкий океанский бриз и аромат свежесваренного кофе, витающий в воздухе. Днём у вас будет свободное время, чтобы восстановиться после перелёта: можно немного прогуляться по улицам столицы, устроить лёгкую сиесту и попробовать национальные соки в одном из городских парков.

Вечером вас ждёт тёплый приветственный ужин с видом на оживлённый город — первый тост, первые истории и первые ощущения, что мы становимся командой. После ужина, по желанию, вы сможете прогуляться или отдохнуть.