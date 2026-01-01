Увидим Куско — древнюю столицу инков — и пройдём по Священной долине через Чинчеро, соляные
Описание тура
Организационные детали
За 14 дней до тура создаётся чат группы, где будет вся необходимая информация и рекомендации по личным вещам. При выборе авиабилетов под даты тура рекомендуют связаться с организаторами для согласования времени прибытия.
Программа тура по дням
Прибытие, размещение в отеле, свободное время, приветственный ужин
По прилёте в Лиму мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Уже с первых минут вы ощутите лёгкий океанский бриз и аромат свежесваренного кофе, витающий в воздухе. Днём у вас будет свободное время, чтобы восстановиться после перелёта: можно немного прогуляться по улицам столицы, устроить лёгкую сиесту и попробовать национальные соки в одном из городских парков.
Вечером вас ждёт тёплый приветственный ужин с видом на оживлённый город — первый тост, первые истории и первые ощущения, что мы становимся командой. После ужина, по желанию, вы сможете прогуляться или отдохнуть.
Исторический центр Лимы, музей Ларко, закат на побережье
После завтрака отправимся на прогулку по историческому центру Лимы: увидим кафедральный собор и монастырь Сан-Франциско, осмотрим старинные балконы и колониальные кварталы.
Днём посетим знаменитый музей Ларко с уникальными артефактами доколумбовой эпохи, а затем пообедаем в саду при музее, в одном из лучших ресторанов города.
Вечером поедем встречать закат на побережье Мирафлореса, где океан и небо переливаются яркими оттенками. Затем — свободное время и ужин.
Перелёт в Куско, знакомство с городом
Утром нас ждёт короткий перелёт в Куско — древнюю столицу инков, расположенную в самом сердце Анд. По прилёте разместимся в уютном отеле в историческом центре города. Днём пообедаем в атмосферном кафе с видом на горы и начнём прогулку по колониальному Куско. Пройдём по площади Пласа-де-Армас, увидим легендарный 12-угольный камень, а также храм солнца Кориканча, где испанская архитектура переплетается с наследием инков.
Вечером отдохнём, подышим мягким горным воздухом и спокойно пройдём акклиматизацию. Поужинаем в местном ресторане или вы сможете провести вечер свободно, прогуливаясь по уютным улочкам.
Священная долина инков, соляные террасы, крепость Ольянтайтамбо, переезд в Агуас-Кальентес
Позавтракав, отправимся в Священную долину инков — одно из самых красивых мест Перу. По пути остановимся в деревне Чинчеро, известной ткачами и яркими рынками. Затем осмотрим впечатляющие соляные террасы Марас и загадочные круговые поля комплекса Морай.
Пообедаем в аутентичном ресторане в долине реки Урубамба, а затем исследуем крепость Ольянтайтамбо — древний город-лабиринт, высеченный в скале. Вечером сядем на панорамный поезд и поедем в Агуас-Кальентес у подножия Мачу-Пикчу. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнём — впереди один из главных дней путешествия.
Мачу-Пикчу и возвращение в Куско
После раннего завтрака по горному серпантину поднимемся на автобусе ко входу в Мачу-Пикчу. Вас ждёт экскурсия по затерянному городу инков, прогулка по террасам, храмам и площадям и атмосфера древних тайн. Затем спустимся обратно в Агуас-Кальентес, пообедаем в кафе и на том же панорамном поезде вернёмся в Ольянтайтамбо, где пересядем на микроавтобус до Куско.
Вечером разместимся в отеле в Куско, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня. При желании вы сможете самостоятельно пройтись по старинным улицам.
Радужные горы
Сегодня выезжаем примерно в 5:00, чтобы встретить рассвет у подножия Радужных гор Виникунка, одной из самых ярких природных достопримечательностей Перу. По пути остановимся на завтрак в небольшой анской деревне. По прибытии совершим треккинг к Радужным горам на высоте 5000 метров: маршрут будет захватывающим, но посильным, пройдёт по высокогорным плато с видами на снежные вершины и пасущихся альпак.
На вершине сделаем фотопаузу и насладимся невероятными пейзажами. Вечером вернёмся обратно, пообедаем в деревне и приедем в Куско. Далее — ужин и свободное время: можно отдохнуть в отеле, сходить на массаж или просто провести спокойный вечер в Андах.
Переёт в Ла-Пас, прогулка по городу и канатная дорога
После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт из Куско в Ла-Пас, столицу Боливии. По прибытии доедем до отеля в историческом центре города. Днём, немного отдохнув, отправимся на прогулку и прокатимся по канатной дороге: будем словно парить над Ла-Пасом среди гор и ущелий — это один из лучших способов разглядеть рельеф города.
Вечером поужинаем в колоритном ресторане: вы сможете попробовать киноа, кукурузу и национальные блюда. После будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться или отдохнуть в отеле.
Долины Луны и Духов, свободный вечер
В этот день мы отправимся в долину Луны, где нас ждёт фантастический ландшафт с причудливыми скалами и кратерами. Прогуляемся здесь в спокойном темпе, словно по другой планете. Затем посетим долину Духов, где ветер создал необычные природные фигуры.
После обеда вернёмся в Ла-Пас, будет время немного отдохнуть. Вечером поужинаем недалеко от отеля, а остаток дня свободный: можно заглянуть на рынок Ведьм за амулетами или просто посидеть с чашкой чая, глядя на ночной город.
Перелёт в Уюни, кладбище паровозов, солончак и остров Инкауаси
Утром совершим перелёт в Уюни. После заселения в необычный отель — соляной или экодомик — вы немного отдохнёте. Днём отправимся на экскурсию на кладбище паровозов — арт-инсталляции среди белых просторов. Затем проедем через солончак Уюни, огромную зеркальную пустыню.
Далее посетим остров Инкауаси с гигантскими кактусами — идеальное место для фото. Вечером поужинаем блюдами местной кухни, после — свободное время.
Путешествие по плато Альтиплано
Сегодня продолжим путь по Альтиплано: нас будут сопровождать вулканические горы и лагуны, тишина и бесконечные просторы. Мы увидим яркие лагуны Каньяпа, Хедионда, Кьяркота, Хонда и Рамадита с бирюзовой водой, фламинго и невероятными цветами пейзажей.
Пообедаем в формате пикника на природе под открытым небом. Вечером приедем в небольшой отель в удалённой части Альтиплано, поужинаем и отдохнём, наслаждаясь тишиной и звёздным небом.
Гейзеры, лагуна Верде, астрономическая экскурсия и ночь в пустыне
Рано утром отправимся к гейзерам Сол-де-Маньяна: рассвет над пузырящимися источниками станет одним из самых сильных моментов путешествия. После завтрака проедем через лагуну Верде у подножия вулкана Ликанкабур — пейзаж будет переливаться зелёными, бирюзовыми и фиолетовыми оттенками.
Пообедав, пересечём границу с Чили и отправимся в отель в пустыне. Вечером поужинаем, а затем побываем на астрономической экскурсии — будете наблюдать звёзды и Млечный Путь в одном из лучших мест для астротуризма.
Лунная долина, перелёт в Сантьяго
После завтрака поедем в Лунную долину Чили — скалистые пейзажи, тишина и длинные тени здесь завораживают. Пообедав, отправимся в аэропорт Калама и совершим перелёт в Сантьяго. По прибытии заселимся в отель и отдохнём после насыщенного маршрута.
Вечером поужинаем в ресторане в центре города, а затем желающие смогут прогуляться по вечернему Сантьяго.
Экскурсия по Сантьяго, дегустация на винодельне
Сегодня познакомимся с Сантьяго: увидим исторический центр, площади, парки и атмосферные районы, откуда открываются виды на Анды. Днём поедем в пригород. Здесь вас ждут обед и дегустация на винодельне чилийских вин, рассказы об истории региона и красивые пейзажи.
Вечером соберёмся за прощальным ужином. После — свободное время.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — свободное время на покупки, кофе или мате с видом на город. Днём — трансфер в аэропорт и прощание с участниками — последние фотографии, объятия и чувство, что за эти две недели вы стали семьёй. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$4290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (11 ночей в отелях + 1 ночь в гостевом доме)
- Завтраки, 3 обеда, 1 ужин
- Трансферы из/в аэропорта в дни тура
- Весь транспорт по маршруту (джипы, минивэны, панорамный поезд, трансферы)
- 4 внутренних перелёта с ручной кладью до 10 кг
- Пикник в пустыне Атакама
- Входные билеты и пермиты ко всем достопримечательностям
- Треккинг к Мачу-Пикчу
- Панорамный поезд к Мачу-Пикчу
- Экскурсия в Лунную долину (Чили)
- 3-дневная экспедиция по плато Альтиплано
- Купание в горячих источниках и гейзеры
- Астроэкскурсия (Млечный путь и звёзды пустыни Атакама)
- Винодельня в Чили
- Опытный лидер группы и местные гиды
- Помощь в подборе авиабилетов, оформлении страховки, поддержка 24/7
- Видеоролик на память
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Лимы и обратно из Сантьяго
- Багаж сверх ручной клади ($90 за все рейсы)
- Питание вне программы (часть обедов и ужинов), алкогольные напитки
- Медицинская страховка
- 1-местное проживание - около $900 (если не найдётся подселение)