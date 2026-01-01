Природные и исторические сокровища Перу, Боливии и Чили: всё главное за одно путешествие

Увидеть основные локации, посмотреть на звёзды на астрономической экскурсии и продегустировать вина
Встречайте Южную Америку на максимуме! Мы погуляем по колониальному центру Перу и заглянем в музей Ларко.

Увидим Куско — древнюю столицу инков — и пройдём по Священной долине через Чинчеро, соляные
террасы и загадочный Морай. На панорамном поезде доберёмся до Мачу-Пикчу, легендарного затерянного города среди облаков.

Вас ждут треккинг к Радужным горам Виникунка на высоте 5000 метров с видами на снежные пики, полёт над Ла-Пасом по канатной дороге и прогулки по сюрреалистичным долинам Луны и Духов.

Мы окунёмся в магию солончака Уюни: побываем на кладбище паровозов, полюбуемся зеркальными белыми просторами, пофотографируемся на острове Инкауаси с гигантскими кактусами.

Экспедиция по Альтиплано подарит цветные лагуны с фламинго, рассвет у гейзеров и фантастическую лагуну Верде у вулкана Ликанкабур.

Проведём ночь в пустыне Атакама и понаблюдаем звёзды и Млечный Путь, а завершим путешествие в Сантьяго, где продегустируем вина на винодельне.

С собой вы увезёте ощущение, что это была не просто поездка, а настоящая история, в которую хочется вернуться.

Природные и исторические сокровища Перу, Боливии и Чили: всё главное за одно путешествие

Описание тура

Организационные детали

За 14 дней до тура создаётся чат группы, где будет вся необходимая информация и рекомендации по личным вещам. При выборе авиабилетов под даты тура рекомендуют связаться с организаторами для согласования времени прибытия.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, размещение в отеле, свободное время, приветственный ужин

По прилёте в Лиму мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Уже с первых минут вы ощутите лёгкий океанский бриз и аромат свежесваренного кофе, витающий в воздухе. Днём у вас будет свободное время, чтобы восстановиться после перелёта: можно немного прогуляться по улицам столицы, устроить лёгкую сиесту и попробовать национальные соки в одном из городских парков.

Вечером вас ждёт тёплый приветственный ужин с видом на оживлённый город — первый тост, первые истории и первые ощущения, что мы становимся командой. После ужина, по желанию, вы сможете прогуляться или отдохнуть.

2 день

Исторический центр Лимы, музей Ларко, закат на побережье

После завтрака отправимся на прогулку по историческому центру Лимы: увидим кафедральный собор и монастырь Сан-Франциско, осмотрим старинные балконы и колониальные кварталы.

Днём посетим знаменитый музей Ларко с уникальными артефактами доколумбовой эпохи, а затем пообедаем в саду при музее, в одном из лучших ресторанов города.

Вечером поедем встречать закат на побережье Мирафлореса, где океан и небо переливаются яркими оттенками. Затем — свободное время и ужин.

3 день

Перелёт в Куско, знакомство с городом

Утром нас ждёт короткий перелёт в Куско — древнюю столицу инков, расположенную в самом сердце Анд. По прилёте разместимся в уютном отеле в историческом центре города. Днём пообедаем в атмосферном кафе с видом на горы и начнём прогулку по колониальному Куско. Пройдём по площади Пласа-де-Армас, увидим легендарный 12-угольный камень, а также храм солнца Кориканча, где испанская архитектура переплетается с наследием инков.

Вечером отдохнём, подышим мягким горным воздухом и спокойно пройдём акклиматизацию. Поужинаем в местном ресторане или вы сможете провести вечер свободно, прогуливаясь по уютным улочкам.

4 день

Священная долина инков, соляные террасы, крепость Ольянтайтамбо, переезд в Агуас-Кальентес

Позавтракав, отправимся в Священную долину инков — одно из самых красивых мест Перу. По пути остановимся в деревне Чинчеро, известной ткачами и яркими рынками. Затем осмотрим впечатляющие соляные террасы Марас и загадочные круговые поля комплекса Морай.

Пообедаем в аутентичном ресторане в долине реки Урубамба, а затем исследуем крепость Ольянтайтамбо — древний город-лабиринт, высеченный в скале. Вечером сядем на панорамный поезд и поедем в Агуас-Кальентес у подножия Мачу-Пикчу. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнём — впереди один из главных дней путешествия.

5 день

Мачу-Пикчу и возвращение в Куско

После раннего завтрака по горному серпантину поднимемся на автобусе ко входу в Мачу-Пикчу. Вас ждёт экскурсия по затерянному городу инков, прогулка по террасам, храмам и площадям и атмосфера древних тайн. Затем спустимся обратно в Агуас-Кальентес, пообедаем в кафе и на том же панорамном поезде вернёмся в Ольянтайтамбо, где пересядем на микроавтобус до Куско.

Вечером разместимся в отеле в Куско, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня. При желании вы сможете самостоятельно пройтись по старинным улицам.

6 день

Радужные горы

Сегодня выезжаем примерно в 5:00, чтобы встретить рассвет у подножия Радужных гор Виникунка, одной из самых ярких природных достопримечательностей Перу. По пути остановимся на завтрак в небольшой анской деревне. По прибытии совершим треккинг к Радужным горам на высоте 5000 метров: маршрут будет захватывающим, но посильным, пройдёт по высокогорным плато с видами на снежные вершины и пасущихся альпак.

На вершине сделаем фотопаузу и насладимся невероятными пейзажами. Вечером вернёмся обратно, пообедаем в деревне и приедем в Куско. Далее — ужин и свободное время: можно отдохнуть в отеле, сходить на массаж или просто провести спокойный вечер в Андах.

7 день

Переёт в Ла-Пас, прогулка по городу и канатная дорога

После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт из Куско в Ла-Пас, столицу Боливии. По прибытии доедем до отеля в историческом центре города. Днём, немного отдохнув, отправимся на прогулку и прокатимся по канатной дороге: будем словно парить над Ла-Пасом среди гор и ущелий — это один из лучших способов разглядеть рельеф города.

Вечером поужинаем в колоритном ресторане: вы сможете попробовать киноа, кукурузу и национальные блюда. После будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться или отдохнуть в отеле.

8 день

Долины Луны и Духов, свободный вечер

В этот день мы отправимся в долину Луны, где нас ждёт фантастический ландшафт с причудливыми скалами и кратерами. Прогуляемся здесь в спокойном темпе, словно по другой планете. Затем посетим долину Духов, где ветер создал необычные природные фигуры.

После обеда вернёмся в Ла-Пас, будет время немного отдохнуть. Вечером поужинаем недалеко от отеля, а остаток дня свободный: можно заглянуть на рынок Ведьм за амулетами или просто посидеть с чашкой чая, глядя на ночной город.

9 день

Перелёт в Уюни, кладбище паровозов, солончак и остров Инкауаси

Утром совершим перелёт в Уюни. После заселения в необычный отель — соляной или экодомик — вы немного отдохнёте. Днём отправимся на экскурсию на кладбище паровозов — арт-инсталляции среди белых просторов. Затем проедем через солончак Уюни, огромную зеркальную пустыню.

Далее посетим остров Инкауаси с гигантскими кактусами — идеальное место для фото. Вечером поужинаем блюдами местной кухни, после — свободное время.

10 день

Путешествие по плато Альтиплано

Сегодня продолжим путь по Альтиплано: нас будут сопровождать вулканические горы и лагуны, тишина и бесконечные просторы. Мы увидим яркие лагуны Каньяпа, Хедионда, Кьяркота, Хонда и Рамадита с бирюзовой водой, фламинго и невероятными цветами пейзажей.

Пообедаем в формате пикника на природе под открытым небом. Вечером приедем в небольшой отель в удалённой части Альтиплано, поужинаем и отдохнём, наслаждаясь тишиной и звёздным небом.

11 день

Гейзеры, лагуна Верде, астрономическая экскурсия и ночь в пустыне

Рано утром отправимся к гейзерам Сол-де-Маньяна: рассвет над пузырящимися источниками станет одним из самых сильных моментов путешествия. После завтрака проедем через лагуну Верде у подножия вулкана Ликанкабур — пейзаж будет переливаться зелёными, бирюзовыми и фиолетовыми оттенками.

Пообедав, пересечём границу с Чили и отправимся в отель в пустыне. Вечером поужинаем, а затем побываем на астрономической экскурсии — будете наблюдать звёзды и Млечный Путь в одном из лучших мест для астротуризма.

12 день

Лунная долина, перелёт в Сантьяго

После завтрака поедем в Лунную долину Чили — скалистые пейзажи, тишина и длинные тени здесь завораживают. Пообедав, отправимся в аэропорт Калама и совершим перелёт в Сантьяго. По прибытии заселимся в отель и отдохнём после насыщенного маршрута.

Вечером поужинаем в ресторане в центре города, а затем желающие смогут прогуляться по вечернему Сантьяго.

13 день

Экскурсия по Сантьяго, дегустация на винодельне

Сегодня познакомимся с Сантьяго: увидим исторический центр, площади, парки и атмосферные районы, откуда открываются виды на Анды. Днём поедем в пригород. Здесь вас ждут обед и дегустация на винодельне чилийских вин, рассказы об истории региона и красивые пейзажи.

Вечером соберёмся за прощальным ужином. После — свободное время.

14 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — свободное время на покупки, кофе или мате с видом на город. Днём — трансфер в аэропорт и прощание с участниками — последние фотографии, объятия и чувство, что за эти две недели вы стали семьёй. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$4290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (11 ночей в отелях + 1 ночь в гостевом доме)
  • Завтраки, 3 обеда, 1 ужин
  • Трансферы из/в аэропорта в дни тура
  • Весь транспорт по маршруту (джипы, минивэны, панорамный поезд, трансферы)
  • 4 внутренних перелёта с ручной кладью до 10 кг
  • Пикник в пустыне Атакама
  • Входные билеты и пермиты ко всем достопримечательностям
  • Треккинг к Мачу-Пикчу
  • Панорамный поезд к Мачу-Пикчу
  • Экскурсия в Лунную долину (Чили)
  • 3-дневная экспедиция по плато Альтиплано
  • Купание в горячих источниках и гейзеры
  • Астроэкскурсия (Млечный путь и звёзды пустыни Атакама)
  • Винодельня в Чили
  • Опытный лидер группы и местные гиды
  • Помощь в подборе авиабилетов, оформлении страховки, поддержка 24/7
  • Видеоролик на память
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Лимы и обратно из Сантьяго
  • Багаж сверх ручной клади ($90 за все рейсы)
  • Питание вне программы (часть обедов и ужинов), алкогольные напитки
  • Медицинская страховка
  • 1-местное проживание - около $900 (если не найдётся подселение)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лима, 12:00
Завершение: Сантьяго, 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Лиме
Провёл экскурсии для 0 туристов
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100% участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

