Туры проходящие только летом в Лиме

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Лиме на русском языке, цены от $3 500. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
На машине
Джиппинг
1 отзыв
11 дней
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Взойти на Мачу-Пикчу, увидеть Радужные горы, прокатиться на джипах по «другой» планете и обнять ламу
Начало: Лима, время - по договорённости
21 ноя в 10:00
$3 500 за человека
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
14 дней
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице Инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
3 янв в 12:00
23 фев в 12:00
320 000 за человека
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
13 мар в 10:00
27 апр в 10:00
$3 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    31 октября 2024
    Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
    Это был первый раз, когда я поехала в групповой тур и не занималась планированием и организацией сама. Ребята не просто
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    сделали все самое сложное за нас, они сделали прекрасно! Маршрут супер - насыщенный, но при этом продуман так, что на всё хватает сил. Отличная организация тура, видовые места для ночевок, лучшие местные гиды, труднодоступные и роскошные локации, все было на высшем уровне) Отдельная магия-это сама группа, удивительным образом люди подобраны так, что в конце чувствуешь себя как при отъезде из детского лагеря, уже скучаешь по всем и хочешь скорее снова увидеться. После поездки я стала по-другому смотреть на групповые туры и уже подумываю о следующем)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Летние»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
  2. Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
  3. Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Сколько стоит тур в Лиме в ноябре 2024
Сейчас в Лиме в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 3 500 до 320 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Лиме (Перу 🇵🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Летние», 1 ⭐ отзыв, цены от $3500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Перу. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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