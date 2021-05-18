Всё о Пуэрто-Мальдонадо

Полезная информация о Пуэрто-Мальдонадо

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Местное время в Пуэрто-Мальдонадо
14:4954
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаПуэрто-Мальдонадо
По-английскиPuerto Maldonado
Столица регионаПуэрто-Мальдонадо является столицей региона
Население города37 543 чел.
АэропортПуэрто-Мальдонадо PEM
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота205 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Мальдонадо на карте

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Пуэрто-Мальдонадо

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