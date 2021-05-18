Полезная информация о Пуэрто-Мальдонадо
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Местное время в Пуэрто-Мальдонадо
14:4954
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Пуэрто-Мальдонадо
|По-английски
|Puerto Maldonado
|Столица региона
|Пуэрто-Мальдонадо является столицей региона
|Население города
|37 543 чел.
|Аэропорт
|Пуэрто-Мальдонадо PEM
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|205 м. от уровня моря
Где находится Пуэрто-Мальдонадо на карте
Пуэрто-Мальдонадо