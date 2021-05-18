Полезная информация о Катовице
Что нужно знать о Катовице: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пыжовице, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Катовице
21:5006
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Катовице
|По-английски
|Katowice
|Столица региона
|Катовице является столицей региона
|Население города
|317 316 чел.
|Аэропорт
|Пыжовице KTW
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|266 м. от уровня моря
Где находится Катовице на карте
Катовице
Когда лучше лететь в Катовице