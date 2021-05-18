Всё о Катовице

Полезная информация о Катовице

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Местное время в Катовице
21:5006
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаКатовице
По-английскиKatowice
Столица регионаКатовице является столицей региона
Население города317 316 чел.
АэропортПыжовице KTW
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота266 м. от уровня моря

Где находится Катовице на карте

Катовице фото города
Катовице

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