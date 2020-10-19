Как добраться до Катовице на самолёте
В Катовице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Katowice International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Катовице
- Пыжовице KTWKatowice International Airport
Самые дешёвые билеты в Катовице из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|948
|2ч 10м
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|969
|1ч 50м
|13.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 021
|1ч 50м
|15.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 037
|1ч 35м
|25.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 464
|55м
|18.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 620
|17ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 622
|55м
|25.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|1 737
|22ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 869
|9ч 55м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 930
|27ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 094
|26ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 270
|22ч 35м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 298
|19ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 457
|25ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇳🇴Бергена
|2 569
|12ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 629
|1ч 40м
|29.12.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 940
|12ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|3 075
|32ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 076
|40ч 45м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 132
|21ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 210
|18ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|3 309
|43ч 5м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|3 596
|25ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|3 602
|37ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|3 651
|41ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 718
|23ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 839
|24ч 5м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 994
|4ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|4 057
|28ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 451
|36ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 624
|24ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Днепр
|4 932
|23ч 40м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|5 386
|16ч 5м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 523
|36ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|5 560
|39ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 655
|10ч 20м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 716
|45ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 813
|21ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 842
|22ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 998
|6ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 175
|35ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 448
|48ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|7 028
|26ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|7 204
|47ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 466
|47ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 083
|33ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|8 110
|1ч 20м
|26.10.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|9 504
|31ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|9 960
|39ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|10 921
|29ч 5м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇸🇮Любляны
|11 340
|25ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇳Монастира
|11 438
|35ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|11 446
|35ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|12 841
|44ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|15 268
|15ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|15 741
|11ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|16 983
|8ч 55м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 618
|17ч 10м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|22 978
|15ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|33 093
|18ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|47 287
|47ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Катовице
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катовице, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Дортмунд, Киев, Лондон и Львов
- 17.10.202025.10.2020
- 30.10.202002.11.2020
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