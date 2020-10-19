Летим в Катовице

Как добраться до Катовице на самолёте

В Катовице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Katowice International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Катовице

  1. Пыжовице KTW
    Katowice International Airport

Самые дешёвые билеты в Катовице из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇬🇧Лондона9482ч 10м
03.11.2020из 🇺🇦Одессы9691ч 50м
13.11.2020из 🇺🇦Киева1 0211ч 50м
15.11.2020из 🇩🇪Дортмунда1 0371ч 35м
25.12.2020из 🇺🇦Львова1 46455м
18.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 62017ч (⇵1)
25.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 62255м
25.10.2020из 🇵🇱Щецина1 73722ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇵🇱Гданьска1 8699ч 55м (⇵1)
19.11.2020из 🇵🇱Кракова1 93027ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇲🇹Валлетты2 09426ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇹Милана2 27022ч 35м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇦Харькова2 29819ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇪Дублина2 45725ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇳🇴Бергена2 56912ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇪Стокгольм2 6291ч 40м
29.12.2020из 🇵🇱Вроцлава2 94012ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇦🇹Вены3 07532ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇬🇷Афин3 07640ч 45м (⇵2)
27.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 13221ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 21018ч 20м (⇵1)
21.11.2020из 🇬🇪Кутаиси3 30943ч 5м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Херсона3 59625ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇬Бургаса3 60237ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇧Донкастера3 65141ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇴Осло3 71823ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇹Вильнюса3 83924ч 5м (⇵2)
14.12.2020из 🇧🇬Софии3 9944ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇨🇿Праги4 05728ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 45136ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Москвы4 62424ч 5м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Днепр4 93223ч 40м (⇵1)
26.11.2020из 🇺🇦Запорожье5 38616ч 5м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Уфы5 52336ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇬Варны5 56039ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇨🇭Цюриха5 65510ч 20м (⇵1)
26.11.2020из 🇹🇷Антальи5 71645ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Мюнхена5 81321ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 84222ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇾Минска5 9986ч 15м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга6 17535ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇫🇷Парижа6 44848ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Пафоса7 02826ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇷Трабзона7 20447ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Стамбула7 46647ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону8 08333ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇪Мальмё8 1101ч 20м
26.10.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска9 50431ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Саратова9 96039ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Тюмени10 92129ч 5м (⇵2)
14.11.2020из 🇸🇮Любляны11 34025ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇹🇳Монастира11 43835ч (⇵2)
01.12.2020из 🇱🇧Бейрута11 44635ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Владикавказа12 84144ч 30м (⇵2)
20.11.2020из 🇰🇬Бишкека15 26815ч 15м (⇵2)
16.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)15 74111ч 55м (⇵2)
15.11.2020из 🇦🇿Баку16 9838ч 55м (⇵2)
19.12.2020из 🇦🇪Дубая18 61817ч 10м (⇵2)
19.12.2020из 🇦🇪Шарджи22 97815ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби33 09318ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇳🇬Абуджи47 28747ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катовице, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Дортмунд, Киев, Лондон и Львов

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Катовице