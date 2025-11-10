Эта арт-экскурсия посвящена двум известным польским художникам - Здзиславу Бексиньскому и Ежи Дуда-Грачу.
Участники узнают о неповторимом стиле каждого из них, о том, как личные переживания и исторический контекст отразились в
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🖼️ Погружение в мир символов
- 🧠 Интересные факты о художниках
- 🌍 Культурное обогащение
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Картины Бексиньского
- Картины Дуда-Грача
Описание экскурсииОтправьтесь на арт-экскурсию, посвящённую двум выдающимся польским художникам — Здзиславу Бексиньскому и Ежи Дуда-Грачу. Вы узнаете о неповторимом стиле каждого из них, о том, как личные переживания и исторический контекст отразились в их работах. Бексиньский прославился мрачными, фантазийными пейзажами и сюрреалистичными образами, а Дуда-Грач — сатирическим и пронзительным взглядом на современность. Мы вспомним ключевые картины, поговорим о символике и смыслах, скрытых в полотнах, и попробуем понять, почему их искусство вызывает такие сильные эмоции у зрителей по всему миру.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет (25 злотых)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plac Nowy IM.R. Reagana
Завершение: Al. Jana Pawła II 232
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-среда - 10:00Четверг-воскресенье - 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кракова
