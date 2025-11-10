Мои заказы

Арт-экскурсия о художниках Бексиньском и Дуда-Граче

Погрузитесь в миры двух польских художников, чьи работы полны символизма и эмоций. Узнайте, как их искусство отражает личные переживания
Эта арт-экскурсия посвящена двум известным польским художникам - Здзиславу Бексиньскому и Ежи Дуда-Грачу.

Участники узнают о неповторимом стиле каждого из них, о том, как личные переживания и исторический контекст отразились в
читать дальше

их работах.

Бексиньский известен своими мрачными, фантазийными пейзажами и сюрреалистичными образами, в то время как Дуда-Грач предлагает сатирический и пронзительный взгляд на современность.

Участники смогут вспомнить ключевые картины, обсудить символику и смыслы, скрытые в полотнах, и понять, почему их искусство вызывает такие сильные эмоции у зрителей по всему миру

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные произведения искусства
  • 🖼️ Погружение в мир символов
  • 🧠 Интересные факты о художниках
  • 🌍 Культурное обогащение
  • 👥 Индивидуальный подход
Арт-экскурсия о художниках Бексиньском и Дуда-Граче
Арт-экскурсия о художниках Бексиньском и Дуда-Граче
Арт-экскурсия о художниках Бексиньском и Дуда-Граче
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Картины Бексиньского
  • Картины Дуда-Грача

Описание экскурсии

Отправьтесь на арт-экскурсию, посвящённую двум выдающимся польским художникам — Здзиславу Бексиньскому и Ежи Дуда-Грачу. Вы узнаете о неповторимом стиле каждого из них, о том, как личные переживания и исторический контекст отразились в их работах. Бексиньский прославился мрачными, фантазийными пейзажами и сюрреалистичными образами, а Дуда-Грач — сатирическим и пронзительным взглядом на современность. Мы вспомним ключевые картины, поговорим о символике и смыслах, скрытых в полотнах, и попробуем понять, почему их искусство вызывает такие сильные эмоции у зрителей по всему миру.

Вторник-среда - 10:00Четверг-воскресенье - 13:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет (25 злотых)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plac Nowy IM.R. Reagana
Завершение: Al. Jana Pawła II 232
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-среда - 10:00Четверг-воскресенье - 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу
Пешая
2 часа
Аудиогид
Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу
Пройти дорогой польских королей и полюбоваться убранством католических костёлов (без гида)
Начало: Возле Барбакана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€10 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове