Участники узнают о неповторимом стиле каждого из них, о том, как личные переживания и исторический контекст отразились в читать дальше их работах.



Бексиньский известен своими мрачными, фантазийными пейзажами и сюрреалистичными образами, в то время как Дуда-Грач предлагает сатирический и пронзительный взгляд на современность.



Участники смогут вспомнить ключевые картины, обсудить символику и смыслы, скрытые в полотнах, и понять, почему их искусство вызывает такие сильные эмоции у зрителей по всему миру Эта арт-экскурсия посвящена двум известным польским художникам - Здзиславу Бексиньскому и Ежи Дуда-Грачу.

🖼️ Погружение в мир символов

🧠 Интересные факты о художниках

🌍 Культурное обогащение

👥 Индивидуальный подход

Nadzeyapl Ваш гид в Кракове Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Вторник-среда - 10:00Четверг-воскресенье - 13:00 €50 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 13:00

Что можно увидеть Картины Бексиньского

Картины Дуда-Грача

Описание экскурсии Отправьтесь на арт-экскурсию, посвящённую двум выдающимся польским художникам — Здзиславу Бексиньскому и Ежи Дуда-Грачу. Вы узнаете о неповторимом стиле каждого из них, о том, как личные переживания и исторический контекст отразились в их работах. Бексиньский прославился мрачными, фантазийными пейзажами и сюрреалистичными образами, а Дуда-Грач — сатирическим и пронзительным взглядом на современность. Мы вспомним ключевые картины, поговорим о символике и смыслах, скрытых в полотнах, и попробуем понять, почему их искусство вызывает такие сильные эмоции у зрителей по всему миру.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входной билет (25 злотых) Где начинаем и завершаем? Начало: Plac Nowy IM.R. Reagana Завершение: Al. Jana Pawła II 232 Когда и сколько длится? Когда: Вторник-среда - 10:00Четверг-воскресенье - 13:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.