Отзыв на: Краков по максимуму: Старый город и Казимеж К Ксения 5 Экскурсовод Юлия очень понравилась! 7 часовая экскурсия прошла легко и непринужденно, совершенно не утомительно. Очень интересно было слушать, Юлия не ' сыпала" сухими датами и именами, а рассказывала легенды города, читала стихи, профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую, особенно тем, у кого мало дней в Кракове, как у нас.

Отзыв на: Тайны и легенды старинного Кракова л лена 5 система оплаты не очень удобная

Отзыв на: Экскурсия в Освенцим из Кракова M Michael 5 Трипстер предоставляет такси туда и обратно, а также заказ билетов на нужную дату+язык. В Освенциме экскурсия ведется местным гидом. По результату - все прошло по плану, без каких то проблем. Сама экскурсия была очень тяжела психологически, но это ожидаемо.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кракову Е Евгения 5 Экскурсовод вела экскурсию легко и непринужденно. Мы узнали исторические особенности о городе Кракове в целом, его жителях, серьезных испытаниях для города. Мы не спешили, но успели посмотреть очень многое. Огромное спасибо Юлии за экскурсию! С ней бы мы с удовольствием посетили бы и другие маршруты!

Отзыв на: Краков по максимуму: Старый город и Казимеж А Анна 5 Экскурсию проводила гид Юлия. Она сумела показать нам Краков так, что ещё будучи там, уже хотелось вернуться! Много фактов о городе, историй и легенд, благодаря которым экскурсия запомнится надолго. Некоторые из них растрогали меня до слёз, и я точно буду пересказывать эти истории друзьям. Обед прошёл в уютном заведении, попробовали польскую кухню и в целом отлично подкрепились перед второй частью экскурсии. Пересказывать все места, которые мы посетили, нет смысла. Просто скажу: если вы хотите познакомиться с Краковом по максимуму и готовы к долгой прогулке пешком, однозначно советую!

Отзыв на: Тайны и величие королевских династий А Ангелина 5 Очень довольны экскурсией! Ира уловила наш темп и интерес, принимала во внимание наличие двух маленьких детей с потребностями, чуть продлила экскурсию, так как останавливались на кофе

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кракову С Светлана 5 Замечательная и очень информативная экскурсия по Кракову. Спасибо Филиппу за его позитивную энергию и знания! Очень рекомендуем!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кракову L Lilia 4 Спасибо большое Ольге за интересный рассказ

Отзыв на: Бары Казимежа M Matvei 5 Экскурсия была не тривиальной и очень интересной. Материал был подан со знанием темы. Однозначно рекомендую. Только плюсы.