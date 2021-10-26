Экскурсии Кракова

Все экскурсии в Кракове

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кракове – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 825 ⭐ отзывов, цены от €4. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кракове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Польше на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
4.9
21
35
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Нас ждет прогулка по самым ярким местам Польского Кракова - по его величественным соборам и...
Ежедневно в 10:00
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
4.8
8
15
за 1 чел.
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
Пешая экскурсия по еврейскому кварталу города Краков - Казимежу
Ежедневно в 15:00
Обзорная экскурсия по Кракову
4.8
177
15
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кракову
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
ежедневно в 10:00
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
4.7
47
15
за 1 чел.
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Пройти по «Королевскому тракту» - все равно, что оказаться внутри путеводителя по самым известным...
Ежедневно в 10:00
Тайны и величие королевских династий
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
90
за 1-10 чел.
Тайны и величие королевских династий
История королевского Кракова: интерьеры, ритуалы и привычки польских монархов
Шалом, Казимеж
Индивидуальная экскурсия
5
2
60
за 1-10 чел.
Шалом, Казимеж
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов - Казимеж
каждый день
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
4.8
68
7ч 30м
35
за 1 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
ежедневно в 10:00
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Индивидуальная экскурсия
5
3
80
за 1-10 чел.
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города
Понедельник-воскресенье в 11.00.
Старый Краков и замок Вавель
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
3ч 30м
60
за 1-10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Краков: тур на электромашине за 3 часа
4
1
22
за 1 чел.
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Осмотрите главные достопримечательности Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически...
Ежедневно - в 09:00, 13:00 и 17:00
По старинному Кракову
Индивидуальная экскурсия
4.6
107
60
за 1-10 чел.
По старинному Кракову
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
4.6
8
70
за 1 чел.
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
В 10 километрах от Кракова находится небольшой город Величка с одной из самых впечатляющих соляных...
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Казимеж — квартал горя и счастья
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
60
за 1-10 чел.
Казимеж — квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Музей «Фабрика Шиндлера» + Подгуже (территория бывшего гетто)
5
3
3ч 30м
25
за 1 чел.
Музей «Фабрика Шиндлера» + Подгуже (территория бывшего гетто)
ежедневно (кроме выходных дней в музее)
Подземелья Рыночной площади
Индивидуальная экскурсия
95
за 1-15 чел.
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
Индивидуальная экскурсия
5
1
4
за 1 чел.
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
В польском Кракове есть множество интересных достопримечательностей, которые сохранили в себе многовековую...
Ежедневно с 14:00 - 18:00
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
4.8
43
2ч 30м
15
за 1 чел.
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
ежедневно в 15:00
По Кракову на сегвее
45
за 1 чел.
По Кракову на сегвее
Современные технологии в массы! Если вы никогда не ездили на сегвее - экскурсия по Кракову идеально подойдет...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Бары Казимежа
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
1ч 30м
65
за 1-10 чел.
Бары Казимежа
Прогулка по самым веселым и атмосферным заведениям тусовочного квартала
«Темные века» Кракова: подземный музей
1ч 30м
20
за 1 чел.
«Темные века» Кракова: подземный музей
Краков - бывшая столица Польши
11:00
Тайны и легенды старинного Кракова
Индивидуальная экскурсия
4.6
63
77
за 1-8 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
В старом Кракове
Индивидуальная экскурсия
4.6
34
57
за 1-10 чел.
В старом Кракове
Это путешествие по старому Кракову подойдёт всем, кто хочет быстро ознакомиться с городом
по договоренности
Автобусная экскурсия в соляную шахту «Величка»
4.6
21
70
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в соляную шахту «Величка»
Побывать в 700-летней шахте, исследовать пещеры и увидеть подземную часовню
ежедневно в 13:00
Казимеж - сочетание двух культур
Индивидуальная экскурсия
5
1
65
за 1-10 чел.
Казимеж - сочетание двух культур
Экскурсия для ценителей религиозной архитектуры и тех, кому интересно, как уживались в Казимеже иудаизм...

Последние отзывы «Экскурсии Кракова»

  • Отзыв на: Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    К
    Ксения
    26 октября 2021
    5
    Экскурсовод Юлия очень понравилась! 7 часовая экскурсия прошла легко и непринужденно, совершенно не утомительно. Очень интересно было слушать, Юлия не ' сыпала" сухими датами и именами, а рассказывала легенды города, читала стихи, профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую, особенно тем, у кого мало дней в Кракове, как у нас.
  • Отзыв на: Тайны и легенды старинного Кракова
    л
    лена
    25 октября 2021
    5
    система оплаты не очень удобная
  • Отзыв на: Экскурсия в Освенцим из Кракова
    M
    Michael
    21 октября 2021
    5
    Трипстер предоставляет такси туда и обратно, а также заказ билетов на нужную дату+язык. В Освенциме экскурсия ведется местным гидом. По результату - все прошло по плану, без каких то проблем. Сама экскурсия была очень тяжела психологически, но это ожидаемо.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кракову
    Е
    Евгения
    19 октября 2021
    5
    Экскурсовод вела экскурсию легко и непринужденно. Мы узнали исторические особенности о городе Кракове в целом, его жителях, серьезных испытаниях для города. Мы не спешили, но успели посмотреть очень многое. Огромное спасибо Юлии за экскурсию! С ней бы мы с удовольствием посетили бы и другие маршруты!
  • Отзыв на: Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    А
    Анна
    17 октября 2021
    5
    Экскурсию проводила гид Юлия. Она сумела показать нам Краков так, что ещё будучи там, уже хотелось вернуться! Много фактов о городе, историй и легенд, благодаря которым экскурсия запомнится надолго. Некоторые из них растрогали меня до слёз, и я точно буду пересказывать эти истории друзьям. Обед прошёл в уютном заведении, попробовали польскую кухню и в целом отлично подкрепились перед второй частью экскурсии. Пересказывать все места, которые мы посетили, нет смысла. Просто скажу: если вы хотите познакомиться с Краковом по максимуму и готовы к долгой прогулке пешком, однозначно советую!
  • Отзыв на: Тайны и величие королевских династий
    А
    Ангелина
    15 октября 2021
    5
    Очень довольны экскурсией! Ира уловила наш темп и интерес, принимала во внимание наличие двух маленьких детей с потребностями, чуть продлила экскурсию, так как останавливались на кофе
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кракову
    С
    Светлана
    7 октября 2021
    5
    Замечательная и очень информативная экскурсия по Кракову. Спасибо Филиппу за его позитивную энергию и знания! Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кракову
    L
    Lilia
    20 сентября 2021
    4
    Спасибо большое Ольге за интересный рассказ
  • Отзыв на: Бары Казимежа
    M
    Matvei
    30 августа 2021
    5
    Экскурсия была не тривиальной и очень интересной. Материал был подан со знанием темы. Однозначно рекомендую. Только плюсы.
  • Отзыв на: Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Д
    Дарья
    23 августа 2021
    5
    Замечательная экскурсия экскурсовод Ольга и город. Рекомендую всем кто в короткие сроки хочет познакомится с достопримечательностями и историей.
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