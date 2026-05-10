67 отзывов Знакомьтесь, Краков
Увидеть всё самое главное в городе и прикоснуться к его истории
Начало: В районе бастиона Барбакан Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€25 за человека 33 отзыва По улочкам и площадям старого Кракова
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€20 за человека 119 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 15:00
10 авг в 11:30
от €89 за всё до 10 чел. 223 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 5 чел. 24 отзыва Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański Расписание: ежедневно в 08:00
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
€150 за человека 11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €360 за всё до 4 чел. 100 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €360 за всё до 4 чел. 50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €160 за всё до 4 чел. 16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Завтра в 15:00
10 авг в 11:30
от €83 за всё до 15 чел. 98 отзывов Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем» Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€20 за человека 7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
10 авг в 15:00
12 авг в 11:00
от €240 за всё до 6 чел. 7 отзывов
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от €145 за всё до 3 чел. 35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €88 за всё до 4 чел. 6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Краковом
Прогулка по Кракову с выбором маршрута: исторический центр или еврейский квартал. Узнайте легенды и секреты города, наслаждаясь его атмосферой
Начало: У ресторана «Под Вавелем»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €125 за всё до 5 чел. 58 отзывов Расписание: Ежедневно, в будние дни - в 10 утра, суббота и воскресенье - в 11 часов. €20 за человека 2 отзыва Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
11 авг в 18:30
12 авг в 18:30
€60 за человека 1 отзыв
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 5 чел. 1 отзыв
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €37 за всё до 3 чел. 1 отзыв Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
22 авг в 14:00
23 авг в 14:00
€18 за человека 5 отзывов Расписание: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€160 за всё до 8 чел. 57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Расписание: по договоренности
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
€80 за всё до 10 чел. 36 отзывов Расписание: Ежедневно, в будние дни - в 10 часов, в выходные (суббота, воскресенье) - в 11 часов. €25 за человека 1 отзыв Расписание: В любой удобный вам день. €95 за человека Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€95 за человека
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €80 за всё до 4 чел. 10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Расписание: по договоренности €80 за всё до 10 чел.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека 1 отзыв Расписание: По понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Выезд из Кракова в 18-30. €60 за билет Расписание: В любой день недели, выезд из Кракова в 8 или 9 утра. €180 за всё до 8 чел. Что посмотреть в Кракове на экскурсиях?
В Кракове достаточно много достопримечательностей, которые вы непременно должны увидеть, это и важные религиозные объекты, и его мощенные улочки и площади, и величественные замки, а также места наполненные трагичной историей, такие как например концлагерь Освенцим-Биркенау
Местные экскурсоводы
Краков удивительный город полный истории и архитектурных шедевров, здесь вы найдете лучшие достопримечательности и развлечения. Чтобы облегчить организационные вопросы, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы сможете найти на нашем сайте. Вам останется только выбрать подходящие, забронировать, а все остальные вопросы возьмет на себя профессиональный гид
Последние отзывы на экскурсии Дата посещения: 9 мая 2026
Все понравилось. Отличный экскурсовод.
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Прекрасная экскурсия! Маршрут идеальный, дружелюбная атмосфера, интересная информация на каждом шагу. Огромное спасибо гиду Татьяне за такое чудесное знакомство с Краковом!
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Замечатеная экскурсия. Узнали много интересного из истории Кракова и Польши. Спасибо большое за увлекательный и полезную экскурсию.
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Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень рекомендуем👍💖
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Всё было на высшем уровне. Очень интересно и познавательно. Очень рекомендую 👍👍👍👍👍
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Все было замечательно и интересно. Таня прекрасный экскурсовод.
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Замечательная экскурсия! Татьяна — профессионал с большой буквы: всё четко, информативно, но при этом легко и с душой. Узнали много
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нового о Кракове, прогулялись по самым атмосферным местам и главным достопримечательностям, получили массу эмоций. Организация на высоте. Спасибо за этот день!
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Были на экскурсии в один день по синему и во второй день по красному маршруту с гидом Ириной. Ирина умело
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сочетала факты и легенды. Обе экскурсии были занимательными и лёгкими в восприятии. Никуда не спешили, могли все спокойно посмотреть, задать дополнительные вопросы и сделать фотографии. Рекомендуем!
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Отличная экскурсия! Татьяне большое спасибо-классно рассказывает всё самое интересное.
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Благодарю за увлекательную экскурсию по Кракову гида Татьяну.
Было очень приятно и интересно, отвечала на все вопросы и давала советы по запросу всем членам группы. Рекомендую!
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Всего 969 отзывов в Кракове
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Ответы на вопросы от путешественников по Кракову Самые популярные экскурсии в Кракове Что посмотреть в Кракове Сколько стоит экскурсия по Кракову в августе 2026
Сейчас в Кракове можно забронировать 31 экскурсию от 8 до 360. Туристы уже оставили гидам 969 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Исследуйте исторический Краков в компании опытных гидов, говорящих на русском. Наши экскурсии охватывают все главные достопримечательности, от Вавельского замка до казимирских улочек. Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте местные легенды и культурные традиции. Не упустите шанс посетить уникальные места и получить незабываемые впечатления. Читайте отзывы, выбирайте лучшее и бронируйте экскурсии по Кракову уже сегодня!