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Экскурсии в Кракове

Найдено 31 экскурсия в Кракове на русском языке, цены от €8. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Краков
Пешая
4.5 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Знакомьтесь, Краков
Увидеть всё самое главное в городе и прикоснуться к его истории
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
3 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
По улочкам и площадям старого Кракова
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 15:00
10 авг в 11:30
от €89 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кракову
Пешая
3 часа
223 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кракову
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
Начало: У Барбакана
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
На автобусе
7 часов
24 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
€150 за человека
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Пешая
7.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Пешая
7.5 часов
100 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Пешая
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Прогулка по Казимежу раскроет историю еврейского гетто и культурного возрождения района. Уникальные рассказы и памятники ждут вас
Начало: Szeroka 1
Завтра в 15:00
10 авг в 11:30
от €83 за всё до 15 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Пешая
2.5 часа
98 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€20 за человека
Подземелья Рыночной площади
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
10 авг в 15:00
12 авг в 11:00
от €240 за всё до 6 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от €145 за всё до 3 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Возле замка Вавель
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €88 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Краковом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Краковом
Прогулка по Кракову с выбором маршрута: исторический центр или еврейский квартал. Узнайте легенды и секреты города, наслаждаясь его атмосферой
Начало: У ресторана «Под Вавелем»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Королевский Краков! - Старый город и Вавель
Пешая
3 часа
58 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Краков! - Старый город и Вавель
Начало: Краковский барбакан, Достопримечательность · Малоп...
Расписание: Ежедневно, в будние дни - в 10 утра, суббота и воскресенье - в 11 часов.
€20 за человека
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой
3.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Начало: У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ri...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
11 авг в 18:30
12 авг в 18:30
€60 за человека
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер
Путешествие в термы Буковины-Татшаньской из Кракова подарит вам день полного релакса и наслаждения природой. Окунитесь в мир комфорта и уюта
Начало: От Вашего отеля, или отеля Французский на улице Pi...
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Кракове
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кракове
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €37 за всё до 3 чел.
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Погрузиться в нескучную историю города - от Средневековья до 19 века
Начало: Возле замка Вавель
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
22 авг в 14:00
23 авг в 14:00
€18 за человека
Трансфер в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау, и экскурсия
На микроавтобусе
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау, и экскурсия
Начало: Водитель заберет Вас у отеля, или по указанному ад...
Расписание: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€160 за всё до 8 чел.
В старом Кракове
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В старом Кракове
Начало: У креста Катыньского, Гродцка 67
Расписание: по договоренности
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
€80 за всё до 10 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Пешая
4.5 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Начало: Краковский барбакан, Достопримечательность · Малоп...
Расписание: Ежедневно, в будние дни - в 10 часов, в выходные (суббота, воскресенье) - в 11 часов.
€25 за человека
Закопане на весь день - горы Татры, сыр и сувениры, термы
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Закопане на весь день - горы Татры, сыр и сувениры, термы
Начало: У Вашего отеля в Кракове
Расписание: В любой удобный вам день.
€95 за человека
Закопане на весь день - Татры, сыр осцыпек и термы (трансфер из Кракова)
На машине
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Закопане на весь день - Татры, сыр осцыпек и термы (трансфер из Кракова)
Самостоятельно исследовать город и термы, не беспокоясь о дороге
Начало: От Вашего отеля, или отеля Французский на ул. Пияр...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€95 за человека
Соляная шахта в Величке (из Кракова)
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Соляная шахта в Величке (из Кракова)
Посетить уникальное место, где добывали соль более 700 лет
Начало: От Вашего отеля, или отеля Французский, ул. Пиярск...
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €80 за всё до 4 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «ТИА Тайм», ул. Йозефа Диетла д. 1
Расписание: по договоренности
€80 за всё до 10 чел.
Прогулка по Кракову с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Прогулка по Кракову с аудиогидом в вашем смартфоне
Пройти путь от королевского Вавеля до бывшего еврейского гетто
Начало: Возле Краковского Барбакана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Ресторан с национальной кухней и шоу-программой
4 часа
1 отзыв
Билеты
Ресторан с национальной кухней и шоу-программой
Погрузитесь в атмосферу польского трактира с вкуснейшими блюдами и напитками, наслаждаясь выступлением фольклорного ансамбля
Начало: От Вашего отеля или по указанному Вами адресу
Расписание: По понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Выезд из Кракова в 18-30.
€60 за билет
Соляная шахта в Величке
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Соляная шахта в Величке
Начало: Место Вашего проживания - отель, адрес
€80 за всё до 8 чел.
Окрестности Кракова: средневековые замки, Ойцовский парк, форель на гриле
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Окрестности Кракова: средневековые замки, Ойцовский парк, форель на гриле
Начало: Краков
Расписание: В любой день недели, выезд из Кракова в 8 или 9 утра.
€180 за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Кракове на экскурсиях?

В Кракове достаточно много достопримечательностей, которые вы непременно должны увидеть, это и важные религиозные объекты, и его мощенные улочки и площади, и величественные замки, а также места наполненные трагичной историей, такие как например концлагерь Освенцим-Биркенау

Местные экскурсоводы

Краков удивительный город полный истории и архитектурных шедевров, здесь вы найдете лучшие достопримечательности и развлечения. Чтобы облегчить организационные вопросы, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы сможете найти на нашем сайте. Вам останется только выбрать подходящие, забронировать, а все остальные вопросы возьмет на себя профессиональный гид

Последние отзывы на экскурсии

Н
Знакомьтесь, Краков
Дата посещения: 9 мая 2026
Все понравилось. Отличный экскурсовод.
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Е
Знакомьтесь, Краков
Прекрасная экскурсия! Маршрут идеальный, дружелюбная атмосфера, интересная информация на каждом шагу. Огромное спасибо гиду Татьяне за такое чудесное знакомство с Краковом!
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В
Королевский Краков! - Старый город и Вавель
Замечатеная экскурсия. Узнали много интересного из истории Кракова и Польши. Спасибо большое за увлекательный и полезную экскурсию.
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М
Тайны и легенды старинного Кракова
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень рекомендуем👍💖
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Viktor
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Всё было на высшем уровне. Очень интересно и познавательно. Очень рекомендую 👍👍👍👍👍
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I
Знакомьтесь, Краков
Все было замечательно и интересно. Таня прекрасный экскурсовод.
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S
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Замечательная экскурсия! Татьяна — профессионал с большой буквы: всё четко, информативно, но при этом легко и с душой. Узнали много
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нового о Кракове, прогулялись по самым атмосферным местам и главным достопримечательностям, получили массу эмоций. Организация на высоте. Спасибо за этот день!

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J
Свидание с Краковом каждый день
Были на экскурсии в один день по синему и во второй день по красному маршруту с гидом Ириной. Ирина умело
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сочетала факты и легенды. Обе экскурсии были занимательными и лёгкими в восприятии. Никуда не спешили, могли все спокойно посмотреть, задать дополнительные вопросы и сделать фотографии. Рекомендуем!

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D
Королевский Краков! - Старый город и Вавель
Отличная экскурсия! Татьяне большое спасибо-классно рассказывает всё самое интересное.
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Д
Королевский Краков! - Старый город и Вавель
Благодарю за увлекательную экскурсию по Кракову гида Татьяну.
Было очень приятно и интересно, отвечала на все вопросы и давала советы по запросу всем членам группы. Рекомендую!
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Всего 969 отзывов в Кракове

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Ответы на вопросы от путешественников по Кракову

Самые популярные экскурсии в Кракове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Знакомьтесь, Краков;
  2. По улочкам и площадям старого Кракова;
  3. Тайны и легенды старинного Кракова;
  4. Обзорная экскурсия по Кракову;
  5. Экскурсия в Освенцим из Кракова.
Что посмотреть в Кракове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Освенцим;
  2. Старый город;
  3. Казимеж;
  4. Старый Краков;
  5. Мариацкий костёл.
Сколько стоит экскурсия по Кракову в августе 2026
Сейчас в Кракове можно забронировать 31 экскурсию от 8 до 360. Туристы уже оставили гидам 969 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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