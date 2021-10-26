Все экскурсии в Кракове
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кракове – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 825 ⭐ отзывов, цены от €4. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кракове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Польше на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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7ч
€35
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Нас ждет прогулка по самым ярким местам Польского Кракова - по его величественным соборам и...
Ежедневно в 10:00
3ч
€15
за 1 чел.
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
Пешая экскурсия по еврейскому кварталу города Краков - Казимежу
Ежедневно в 15:00
3ч
€15
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кракову
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
ежедневно в 10:00
3ч
€15
за 1 чел.
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Пройти по «Королевскому тракту» - все равно, что оказаться внутри путеводителя по самым известным...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-10 чел.
Тайны и величие королевских династий
История королевского Кракова: интерьеры, ритуалы и привычки польских монархов
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-10 чел.
Шалом, Казимеж
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов - Казимеж
каждый день
7ч 30м
€35
за 1 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за 1-10 чел.
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города
Понедельник-воскресенье в 11.00.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€60
за 1-10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
3ч
€22
за 1 чел.
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Осмотрите главные достопримечательности Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически...
Ежедневно - в 09:00, 13:00 и 17:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-10 чел.
По старинному Кракову
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
4ч
€70
за 1 чел.
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
В 10 километрах от Кракова находится небольшой город Величка с одной из самых впечатляющих соляных...
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-10 чел.
Казимеж — квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
3ч 30м
€25
за 1 чел.
ежедневно (кроме выходных дней в музее)
Индивидуальная экскурсия
2ч
€95
за 1-15 чел.
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Индивидуальная экскурсия
1д
€4
за 1 чел.
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
В польском Кракове есть множество интересных достопримечательностей, которые сохранили в себе многовековую...
Ежедневно с 14:00 - 18:00
2ч 30м
€15
за 1 чел.
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
ежедневно в 15:00
2ч
€45
за 1 чел.
По Кракову на сегвее
Современные технологии в массы! Если вы никогда не ездили на сегвее - экскурсия по Кракову идеально подойдет...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€65
за 1-10 чел.
Бары Казимежа
Прогулка по самым веселым и атмосферным заведениям тусовочного квартала
1ч 30м
€20
за 1 чел.
«Темные века» Кракова: подземный музей
Краков - бывшая столица Польши
11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€77
за 1-8 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч
€57
за 1-10 чел.
В старом Кракове
Это путешествие по старому Кракову подойдёт всем, кто хочет быстро ознакомиться с городом
по договоренности
4ч
€70
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в соляную шахту «Величка»
Побывать в 700-летней шахте, исследовать пещеры и увидеть подземную часовню
ежедневно в 13:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
Казимеж - сочетание двух культур
Экскурсия для ценителей религиозной архитектуры и тех, кому интересно, как уживались в Казимеже иудаизм...
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Последние отзывы «Экскурсии Кракова»
- ККсения26 октября 2021Экскурсовод Юлия очень понравилась! 7 часовая экскурсия прошла легко и непринужденно, совершенно не утомительно. Очень интересно было слушать, Юлия не ' сыпала" сухими датами и именами, а рассказывала легенды города, читала стихи, профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую, особенно тем, у кого мало дней в Кракове, как у нас.
- Отзыв на: Тайны и легенды старинного Краковаллена25 октября 2021система оплаты не очень удобная
- Отзыв на: Экскурсия в Освенцим из КраковаMMichael21 октября 2021Трипстер предоставляет такси туда и обратно, а также заказ билетов на нужную дату+язык. В Освенциме экскурсия ведется местным гидом. По результату - все прошло по плану, без каких то проблем. Сама экскурсия была очень тяжела психологически, но это ожидаемо.
- ЕЕвгения19 октября 2021Экскурсовод вела экскурсию легко и непринужденно. Мы узнали исторические особенности о городе Кракове в целом, его жителях, серьезных испытаниях для города. Мы не спешили, но успели посмотреть очень многое. Огромное спасибо Юлии за экскурсию! С ней бы мы с удовольствием посетили бы и другие маршруты!
- ААнна17 октября 2021Экскурсию проводила гид Юлия. Она сумела показать нам Краков так, что ещё будучи там, уже хотелось вернуться! Много фактов о городе, историй и легенд, благодаря которым экскурсия запомнится надолго. Некоторые из них растрогали меня до слёз, и я точно буду пересказывать эти истории друзьям. Обед прошёл в уютном заведении, попробовали польскую кухню и в целом отлично подкрепились перед второй частью экскурсии. Пересказывать все места, которые мы посетили, нет смысла. Просто скажу: если вы хотите познакомиться с Краковом по максимуму и готовы к долгой прогулке пешком, однозначно советую!
- Отзыв на: Тайны и величие королевских династийААнгелина15 октября 2021Очень довольны экскурсией! Ира уловила наш темп и интерес, принимала во внимание наличие двух маленьких детей с потребностями, чуть продлила экскурсию, так как останавливались на кофе
- ССветлана7 октября 2021Замечательная и очень информативная экскурсия по Кракову. Спасибо Филиппу за его позитивную энергию и знания! Очень рекомендуем!
- LLilia20 сентября 2021Спасибо большое Ольге за интересный рассказ
- Отзыв на: Бары КазимежаMMatvei30 августа 2021Экскурсия была не тривиальной и очень интересной. Материал был подан со знанием темы. Однозначно рекомендую. Только плюсы.
- ДДарья23 августа 2021Замечательная экскурсия экскурсовод Ольга и город. Рекомендую всем кто в короткие сроки хочет познакомится с достопримечательностями и историей.