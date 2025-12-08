Королевская дорога начинается у Барбакана — мощного укрепительного сооружения 15 века. Вы узнаете, как защищали средневековый Краков и от кого ему приходилось обороняться. Услышите городскую легенду о святом Флориане — покровителе пожарных. Посмотрите на старинные дома, в которых жили мещане, дворяне, служащие, а также художники и музыканты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Экскурсии с аудиогидом Организатор в Кракове

Описание аудиогида

Вавельский замок — бывшая резиденция польских королей. Расположен на холме Вавель и сочетает в себе готическую, ренессансную и барочную архитектуру.

Сукеннице — старинные торговые ряды на Рыночной площади, где в Средневековье торговали тканями.

Барбакан в Кракове — мощное фортификационное сооружение 15 века. Часть древних городских укреплений сохранилась в отличном состоянии.

Базилика Святой Марии — знаменитый готический храм на Рыночной площади, известный витражами и резным алтарём Вейта Ствоша.

Встреча с трубачом Мариацкого костёла. Каждый час он исполняет мелодию «Хейнал» — вы узнаете, откуда пошла эта традиция и что она означает.

Флорианские ворота — одни из немногих сохранившихся городских ворот Кракова, ведущий к центру через знаменитую Флорианскую улицу

Костёл святых Петра и Павла — первый барочный храм Кракова, украшенный скульптурами апостолов и впечатляющим фасадом.

Костёл Святого Андрея — романский храм 11 века, служивший также крепостью во времена осад.

Башня Ратуши — с её вершины открывается прекрасный вид на Рыночную площадь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно