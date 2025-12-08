Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу
Пройти дорогой польских королей и полюбоваться убранством католических костёлов (без гида)
Королевская дорога начинается у Барбакана — мощного укрепительного сооружения 15 века. Вы узнаете, как защищали средневековый Краков и от кого ему приходилось обороняться. Услышите городскую легенду о святом Флориане — покровителе пожарных.
Посмотрите на старинные дома, в которых жили мещане, дворяне, служащие, а также художники и музыканты.
Описание аудиогида
Вавельский замок — бывшая резиденция польских королей. Расположен на холме Вавель и сочетает в себе готическую, ренессансную и барочную архитектуру.
Сукеннице — старинные торговые ряды на Рыночной площади, где в Средневековье торговали тканями.
Барбакан в Кракове — мощное фортификационное сооружение 15 века. Часть древних городских укреплений сохранилась в отличном состоянии.
Базилика Святой Марии — знаменитый готический храм на Рыночной площади, известный витражами и резным алтарём Вейта Ствоша.
Встреча с трубачом Мариацкого костёла. Каждый час он исполняет мелодию «Хейнал» — вы узнаете, откуда пошла эта традиция и что она означает.
Флорианские ворота — одни из немногих сохранившихся городских ворот Кракова, ведущий к центру через знаменитую Флорианскую улицу
Костёл святых Петра и Павла — первый барочный храм Кракова, украшенный скульптурами апостолов и впечатляющим фасадом.
Костёл Святого Андрея — романский храм 11 века, служивший также крепостью во времена осад.
Башня Ратуши — с её вершины открывается прекрасный вид на Рыночную площадь.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
