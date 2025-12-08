Мои заказы

Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу

Пройти дорогой польских королей и полюбоваться убранством католических костёлов (без гида)
Королевская дорога начинается у Барбакана — мощного укрепительного сооружения 15 века. Вы узнаете, как защищали средневековый Краков и от кого ему приходилось обороняться. Услышите городскую легенду о святом Флориане — покровителе пожарных.

Посмотрите на старинные дома, в которых жили мещане, дворяне, служащие, а также художники и музыканты.
Описание аудиогида

Вавельский замок — бывшая резиденция польских королей. Расположен на холме Вавель и сочетает в себе готическую, ренессансную и барочную архитектуру.

Сукеннице — старинные торговые ряды на Рыночной площади, где в Средневековье торговали тканями.

Барбакан в Кракове — мощное фортификационное сооружение 15 века. Часть древних городских укреплений сохранилась в отличном состоянии.

Базилика Святой Марии — знаменитый готический храм на Рыночной площади, известный витражами и резным алтарём Вейта Ствоша.

Встреча с трубачом Мариацкого костёла. Каждый час он исполняет мелодию «Хейнал» — вы узнаете, откуда пошла эта традиция и что она означает.

Флорианские ворота — одни из немногих сохранившихся городских ворот Кракова, ведущий к центру через знаменитую Флорианскую улицу

Костёл святых Петра и Павла — первый барочный храм Кракова, украшенный скульптурами апостолов и впечатляющим фасадом.

Костёл Святого Андрея — романский храм 11 века, служивший также крепостью во времена осад.

Башня Ратуши — с её вершины открывается прекрасный вид на Рыночную площадь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€10
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Барбакана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Кракове
Провёл экскурсии для 16485 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Все экскурсии в Кракове