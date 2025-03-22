Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Познакомиться с судьбой города и его жителей на прогулке по старинному Кракову
Начало: Szeroka 1
10 мая в 08:00
12 мая в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
20 окт в 10:00
21 окт в 10:00
€80 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Термальные бассейны Татр
Насладитесь поездкой из Кракова в Татры, где термальные бассейны Буковины-Татшаньской подарят вам релакс и веселье для всей семьи в любое время года
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
Расписание: В любой удобный вам день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия22 марта 2025Отличная экскурсия! Нашим экскурсоводом была Елена, замечательный и хорошо подающий материал экскурсовод, глубоко владеющая историей, очень деликатная и всегда готова помочь. Спасибо Елене за проведенную экскурсию.
- ЮЮлия26 февраля 2025Очень интересная содержательная экскурсия. Время пролетело как одно мгновение. Гид Олена очень интересно подала материал. Ее рассказ захватывает с первой
- ИИрина4 января 2025Ходили на экскурсию с Еленой - она прекрасный рассказчик и обладает очень широкими знаниями о истории Кракова и в особенности
- bbuh.c.z.11 мая 2019Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Необычные»
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