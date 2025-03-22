Необычные экскурсии по Кракову

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Кракове на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Казимеж: по следам второй мировой войны
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Познакомиться с судьбой города и его жителей на прогулке по старинному Кракову
Начало: Szeroka 1
10 мая в 08:00
12 мая в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
20 окт в 10:00
21 окт в 10:00
€80 за экскурсию
Термальные бассейны Буковины-Татшаньской
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Термальные бассейны Татр
Насладитесь поездкой из Кракова в Татры, где термальные бассейны Буковины-Татшаньской подарят вам релакс и веселье для всей семьи в любое время года
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
Расписание: В любой удобный вам день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    22 марта 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Отличная экскурсия! Нашим экскурсоводом была Елена, замечательный и хорошо подающий материал экскурсовод, глубоко владеющая историей, очень деликатная и всегда готова помочь. Спасибо Елене за проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Очень интересная содержательная экскурсия. Время пролетело как одно мгновение. Гид Олена очень интересно подала материал. Ее рассказ захватывает с первой
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    минуты. Пешеходный маршрут очень граммотно составлен. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом Оленой тоже. Жаль, что у нас не осталось больше дней, а так бы заказали бы еще одну экскурсию с нею. Большое спасибо вам за замечательно и интересно проведенное время

  • И
    Ирина
    4 января 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Ходили на экскурсию с Еленой - она прекрасный рассказчик и обладает очень широкими знаниями о истории Кракова и в особенности
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    Казимежа - о людях, зданиях, обычаях. Кроме широко известных достопримечательностей Казимержа показала нам множество деталей, которые обычно скрываются от глаз туриста, а также завела внутрь многих знаковых зданий, дышащих аутентичностью, историей и живым бытом обитателей довоенного Казимежа. Спасибо! Экскурсию однозначно рекомендую!

  • b
    buh.c.z.
    11 мая 2019
    Казимеж - еврейский квартал Кракова
    Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Необычные»

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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Освенцим
  4. Аушвиц
  5. Еврейский квартал
  6. Казимеж
  7. Старый Краков
  8. Мариацкий костёл
Сколько стоит экскурсия по Кракову в мае 2025
Сейчас в Кракове в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 160. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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